Tedros viaja a Uganda para apoyar la respuesta contra el brote de ébola

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(Añade reuniones con presidente de Uganda y Ministerio de Salud)

Nairobi, 8 jun (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este lunes de que está en Uganda apoyando la respuesta al brote de ébola declarado en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), que se ha propagado a territorio ugandés.

«Estoy en Uganda, donde el Gobierno ha puesto en marcha una respuesta rápida y eficaz ante el brote de ébola», confirmó en la red social X Tedros, que ya viajó a finales de mayo a la ciudad de Bunia, capital de la provincia congoleña de Ituri y epicentro de la epidemia.

«Los controles en la fronteras han ayudado a detectar casos procedentes de la vecina RDC y los sistemas de vigilancia, pruebas y gestión de casos del país están funcionando de manera eficaz», añadió el jefe de la OMS.

Tedros destacó que tanto la OMS como los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA) están apoyando a Uganda en la respuesta.

«Con una colaboración continuada, estoy convencido de que este brote se podrá controlar», aseveró.

El jefe de la OMS abordó esa crisis sanitaria durante una reunión con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en la State House, sede de la Presidencia en Entebbe, a algo más de 30 kilómetros de la capital, Kampala.

Tedros también se reunió con la secretaria permanente del Ministerio de Salud, Diane Atwine, quien le agradeció su «continuo apoyo y compromiso para fortalecer nuestra preparación y respuesta ante el brote».

Además, visitó el centro de aislamiento contra el ébola en Mulago, en Kampala.

Las autoridades de la RDC elevaron este lunes por la noche a 515 el número de casos de ébola confirmados, incluyendo 91 muertes.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC -entre los que hay dos fallecimientos- y cinco ugandeses.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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