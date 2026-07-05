Teherán vive día de oración por los funerales nacionales del líder Jamenei

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Una gran oración se celebra este domingo en Teherán ante al féretro del difunto líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en el segundo día de las ceremonias fúnebres que han congregado a enormes multitudes para rendirle su último homenaje.

Jamenei gobernó la República Islámica desde 1989 hasta su muerte, a los 86 años, en un ataque aéreo el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, el 28 de febrero.

La oración será dirigida por un alto responsable del clero chiita, Ja’far Sobhani, un ayatolá de 97 años que da clases en la ciudad santa de Qom.

Las honras fúnebres se realizan cuatro meses de su muerte que desataron la guerra en Oriente Medio.

Los organizadores de estas exequias, previstas para seis días -tres de ellos en Teherán-, no han indicado si estará presente el hijo de Alí Jamenei, Mojtaba, quien también es ayatolá y lo sustituyó como líder supremo de Irán.

Mojtaba Jamenei, presuntamente herido en los ataques del 28 de febrero, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes escritos.

Su féretro permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso en Teherán donde se celebrará la oración.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se encontraba en la Mosalá junto a miembros del gobierno, incluyendo al influyente presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe del equipo negociador con Estados Unidos, según imágenes de la televisión estatal.

Las autoridades prevén que más de 10 millones de personas asistan a estos homenajes solo en la capital iraní, que se anuncian como los más grandes en la historia del país.

– Señal de fuerza –

El evento pretende ser una demostración de fuerza en plena negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán, tras la firma el mes pasado de un acuerdo marco para poner fin al conflicto.

Con motivo de este homenaje, el centro de Teherán se convirtió en una fortaleza, con numerosos controles policiales, constató la AFP.

Cientos de personas hicieron fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, con la esperanza de ser las primeras en acceder. Siguiendo la tradición chiita, muchos se golpean el pecho en señal de duelo.

«Queremos darle un último adiós a nuestro guía y por eso la espera no es ni dolorosa ni difícil para nosotros», dijo a la AFP Somayye Hamedi, una profesora de 44 años vestida con un chador negro.

Algunos de esos asistentes lloraban y otros aguardaban sentados en el suelo, mientras se recitaban poemas y se difundían cánticos religiosos.

«Venir aquí es lo último y lo único que podemos hacer» por Alí Jamenei, quien «sacrificó su vida» por Irán, considera Fatemeh Nowdehi, una estudiante de 25 años originaria del norte del país.

El ataúd permanecerá expuesto día y noche hasta el lunes en la Mosalá, antes de una procesión por las calles de la capital.

Luego hará escala en varias ciudades de Irán e Irak, antes de su entierro el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario.

Inicialmente previstas para marzo, pero pospuestas debido a la guerra, las exequias incluyen una visita a dos santuarios chiitas en territorio iraquí.

– Grupos armados –

Bajo Alí Jamenei, Irán brindó durante años apoyo a grupos armados de toda la región, entre ellos el movimiento palestino Hamás y el libanés Hezbolá.

Para recibir a iraníes de todo el país, se instalaron más de 400 carpas de la Media Luna Roja iraní en un gran parque de la capital, constató la AFP.

Se dispusieron además camiones cisterna, listos para refrescar a la multitud ante temperaturas que se espera que superen los 35°C.

Junto al ataúd de Jamenei se encuentran los de sus familiares que murieron junto a él: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses, según las autoridades.

Todo esto mientras una imagen del dirigente con el puño en alto, símbolo de la resistencia que reivindicaba frente a Occidente, domina el recinto.

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