Teherán y Washington se alistan para negociar en Omán tras sangrienta represión en Irán

Irán y Estados Unidos se preparan para conversaciones este viernes en Omán, mientras Washington evalúa si hay alguna perspectiva de progreso diplomático sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos, sin descartar el uso de la fuerza militar.

Los diálogos, que ambas partes confirmaron el miércoles, serán el primer encuentro de este tipo entre estos dos acérrimos enemigos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 con ataques a varias instalaciones nucleares.

El enviado del presidente Donald Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, encabezarán las respectivas delegaciones en el discreto sultanato del Golfo, que usualmente ha sido mediador entre ambos países.

«Irán se adentra en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo imborrable del último año. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos», escribió Araqchi en la red social X antes de las conversaciones.

«Los compromisos deben cumplirse. La igualdad, el respeto mutuo y el interés recíproco no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero», añadió.

El canciller iraní había dicho el jueves que Irán tenía la «responsabilidad de no perder ninguna oportunidad de usar la diplomacia» para preservar la paz, y agregó que esperaba que Washington participara en las discusiones «con responsabilidad, realismo y seriedad».

La delegación estadounidense tiene la intención de explorar una «capacidad nuclear cero» para Irán, consideró, por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y advirtió que Trump tenía «muchas opciones a su disposición además de la diplomacia».

La reunión llega precisamente en medio de la tensión, luego de que Estados Unidos movilizara un portaviones a Oriente Medio tras la represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero que dejó miles de muertos, según grupos de derechos humanos.

«Están negociando», dijo Trump sobre Irán este jueves.

«No quieren que los ataquemos, tenemos una gran flota dirigiéndose allí», añadió, en referencia al grupo de portaviones al que ha llamado repetidamente una «armada».

Trump amenazó inicialmente con recurrir a la fuerza militar contra Teherán por la represión contra los manifestantes, pero su retórica se ha enfocado en los últimos días en frenar el programa nuclear iraní, que Occidente teme que esté orientado a fabricar una bomba.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, le dijo al medio estadounidense SiriusXM el miércoles que Trump «mantendrá abiertas sus opciones, va a hablar con todo el mundo, intentará lograr lo que pueda por medios no militares y, si considera que el recurso militar es la única opción, entonces, en última instancia, la elegirá».

-«Entre conciliación o guerra»-

Con la amenaza estadounidenses de una acción militar aún en la mesa, Estados Unidos ha maniobrado un grupo naval encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln hacia la región, mientras que Irán ha prometido que atacará bases estadounidenses en caso de agresión.

«Estamos listos para defendernos y es el presidente de Estados Unidos quien debe elegir entre la conciliación o la guerra», dijo el portavoz del ejército, el general Mohamad Akraminia, citado en la televisión estatal iraní. Advirtió que Irán tiene acceso «fácil» a las bases estadounidenses en la región.

En medio de las tensiones, los Guardianes de la Revolución de Irán incautaron dos petroleros con sus tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo por «contrabando de combustible», informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No estuvo claro de inmediato qué banderas enarbolaban los petroleros ni las nacionalidades de las tripulaciones.

Entre tanto, desde Doha, Catar, el canciller alemán Friedrich Merz urgió a los líderes iraníes a «entrar realmente en las conversaciones» y agregó que hay un «gran miedo de una escalada militar en la región».

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citado en medios de su país, dijo que «hasta el momento» ve que «las partes quieren hacer un espacio para la diplomacia», y añadió que el conflicto «no es la solución».

Citando a funcionarios iraníes anónimos, el diario The New York Times afirmó que Estados Unidos aceptó que las conversaciones excluyeran a actores regionales y que, aunque la reunión se centraría en la cuestión nuclear, también se discutirían los misiles y los grupos militantes «con el objetivo de elaborar un marco para un acuerdo».

