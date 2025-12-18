Teléfonica reduce a 4.539 los empleados que saldrán de varias de sus filiales

2 minutos

Madrid, 18 dic (EFE).- La multinacional española Telefónica rebajó este jueves a 4.539 el mínimo de empleados que saldrán de varias de sus filiales, una propuesta final aceptada por el sindicato UGT con un acuerdo que se firmará el lunes próximo, informaron fuentes sindicales tras las reunión final entre las partes negociadoras.

Por ahora falta conocer la posición del otro gran sindicato, CCOO, que hoy decidirá previsiblemente si acepta el planteamiento final de la compañía de telecomunicaciones, que también incluye la renovación de tres convenios laborales del grupo empresarial.

La operadora planteó en un primer momento hasta 6.088 salidas, por lo que este número nuevo supone un 25,45 % menos, si bien podría ampliarse a 5.040 siempre que sean voluntarias.

El grueso de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120).

A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.

Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos.

UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó «de forma inequívoca» a la firma de los ERE para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10 % con nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios donde la empresa está asentada.

Los empleados que salgan y no sean susceptibles de acogerse a la prejubilación contarán con indemnizaciones «muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector». EFE

crn/mam/jl/ajs