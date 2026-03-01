Tel Aviv evacúa a 200 residentes tras el impacto de un misil iraní que causó una muerte

Redacción Internacional/Jerusalén, 1 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Tel Aviv ha evacuado a unos doscientos residentes de la zona en la que la pasada noche cayó un misil iraní que causó la muerte de una mujer.

El Ayuntamiento informó mediante un comunicado de que tras el ataque representantes municipales establecieron un centro de asistencia para brindar apoyo inmediato a los residentes.

Más de doscientos de ellos fueron evacuados de la zona afectada y se alojaron en tres hoteles cercanos.

En cuanto a los daños estructurales, hasta ahora el Ayuntamiento ha inspeccionado aproximadamente 40 edificios, con diversos grados de impacto identificados.

Un edificio fue declarado inhabitable, veintinueve sufrieron daños materiales sin impacto estructural significativo y otros diez registraron daños menores, como persianas rotas.

