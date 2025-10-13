Tel Aviv se despierta expectante ante la liberación de los rehenes en Gaza

Tel Aviv, 13 oct (EFE).- Tel Aviv amaneció este lunes expectante, con cientos de personas reunidas ya en la plaza de los Rehenes de la ciudad, ante la liberación de los rehenes en Gaza por parte de Hamás, que según la prensa israelí comenzará a las 8:00 hora local (5:00 GMT), y la posterior visita del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Desde antes de despuntar el día, los israelíes ya ondeaban en esta plaza de Tel Aviv, que lleva dos años albergando concentraciones y actos diversos para pedir que los rehenes vuelvan a casa, banderas israelíes, carteles con las caras de los cautivos y de Donald Trump, así como frases como ‘Un nuevo día se levantará’ y ‘Paz en Israel’.

Según el canal israelí N12, se espera que se produzca la primera ronda de liberaciones de los rehenes vivos -se calculan en unos 20- a las 8:00 hora local en la zona del corredor de Netzarim de Gaza, una línea que divide la franja de este a oeste por debajo de su capital.

Posteriormente, a las 10:00 horas local, asegura este canal, Hamás y las milicias palestinas liberarán al resto en la zona de Jan Yunis (sur de la Franja) y en los campamentos del centro de Gaza.

Poco antes de esta segunda entrega se espera que Trump aterrice en el aeropuerto de Tel Aviv, en una breve visita a Israel de cuatro horas que será la primera de su mandato.

El presidente estadounidense será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad -la autopista que une esta ciudad con Tel Aviv se cortará al tráfico durante varias horas- y una vez en la ciudad santa se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante la Knéset (Parlamento).

De allí partirá a Egipto para asistir a la firma formal del acuerdo de alto el fuego para Gaza entre Israel y Hamás impulsado por Estados Unidos, país mediador en el conflicto

El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una «breve ceremonia» y rezo judios.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros

El Gobierno israelí asume la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres este lunes al no haber sido capaz de localizarlos. Por ello, el acuerdo de alto el fuego recoge que un cuerpo internacional ayudará a localizar a cuerpos de los rehenes que no sean hallados. EFE

