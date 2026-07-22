Telefónica Alemania recortará hasta 1.100 empleos en Alemania hasta finales de este año

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Fráncfort (Alemania), 22 jul (EFE).- Telefónica Alemania, que opera con la marca O2, informó este miércoles de que va a recortar hasta 1.100 empleos a tiempo completo en Alemania hasta finales de 2026 de un total de unos 6.820 empleos.

Telefónica Alemania dijo en un comunicado que gran parte de la reducción de empleos se llevará a cabo mediante un programa de salidas voluntarias acordadas con la compañía mutuamente a cambio de indemnizaciones u ofertas de otros empleos.

La dirección y los representantes de los trabajadores han llegado a un acuerdo de este programa de salidas voluntarias.

Además, Telefónica Alemania quiere reducir hasta finales de año 60 de las 800 tiendas de O2 que tiene actualmente en el país, una reducción del 8 %.

Los costes de la reestructuración serán de 265 millones de euros y para ello la compañía ha creado provisiones. EFE

aia/ajs