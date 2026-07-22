Telefónica Alemania recortará hasta 1.100 empleos en Alemania hasta finales de este año

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Fráncfort (Alemania), 22 jul (EFE).- Telefónica Alemania, que opera con la marca O2, informó este miércoles de que quiere recortar hasta 1.100 empleos a tiempo completo en Alemania hasta finales de 2026 de un total de unos 6.820 empleos.

Telefónica Alemania dijo en un comunicado que gran parte de la reducción de empleos se llevará a cabo mediante un programa de salidas voluntarias acordadas con la compañía mutuamente a cambio de indemnizaciones u ofertas de otros empleos.

La dirección y los representantes de los trabajadores han llegado a un acuerdo de este programa de salidas voluntarias.

Además, Telefónica Alemania quiere reducir hasta finales de año 60 de las 800 tiendas de O2 que tiene actualmente en el país, una reducción del 8 %.

Los costes de esta reestructuración serán de 265 millones de euros y para ello la compañía ha creado provisiones en el segundo trimestre del año.

El consejero delegado de Telefónica Alemania, Santiago Argelich Hesse, dijo que estas medidas aseguran la competitividad y el futuro de la compañía.

«Simplificamos la organización, agrupamos actividades e intensificamos la aplicación de la inteligencia artificial en procesos centrales», añadió Argelich Hesse.

Telefónica Alemania recortará más costes el próximo año para reducir más su organización hasta 2028, lo que afectará a los centros de llamadas y ventas.

Para estas medidas la compañía prevé unas provisiones de 155 millones de euros en la segunda mitad de este año.

Una vez aplicadas todas la medidas Telefónica Alemania prevé una reducción de costes de 185 millones de euros anuales a partir de 2028.

Argelich Hesse, en el cargo desde 1 de enero de 2026, quiere lograr un crecimiento sostenible y mayor productividad, ya ha llegado a acuerdos con algunos empleados para que se vayan voluntariamente a cambio de una indemnización.

Telefónica Alemania perdió en 2024 un gran cliente después de que 1&1 se cambiara a la red de Vodafone.

1&1 alquiló durante años la red móvil de O2 para ofrecer cobertura a sus clientes en zonas donde 1&1 no tenía antenas propias pero en 2024 1&1 se pasó a Vodafone y, hasta finales de 2025, transfirió unos 12 millones de clientes a su red, lo que supone una pérdida de ingresos importante y de margen de rentabilidad.

Además, el sector de las telecomunicaciones sufre actualmente una saturación del mercado, una elevada competencia, fuerte regulación y creciente influencia de la inteligencia artificial.

El mercado de las telecomunicaciones alemán tiene problemas específicos, mientras la economía alemana atraviesa una crisis, especialmente la industria. EFE

aia/ajs