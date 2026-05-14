Telefónica confirma sus objetivos pese a registrar pérdidas en el primer trimestre

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El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica, inmerso en un giro estratégico, confirmó el jueves sus objetivos, a pesar de una pérdida neta de 411 millones de euros (480 millones de dólares) en el primer trimestre del año.

El plan estratégico que está implementando «lleva a la compañía a obtener unos sólidos resultados en los tres primeros meses del ejercicio con crecimiento en los ingresos, mayor rentabilidad, inversión más eficiente y menos deuda», se congratuló la empresa en un comunicado.

«Las cifras del primer trimestre sitúan a la compañía en la senda de cumplir los objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio», añadió.

Telefónica registró en 2025 una pérdida neta de 4.320 millones de euros (unos 5.080 millones de dólares), por el costo de su plan de recortes de empleo y la venta de filiales en América Latina.

El grupo «ha continuado ejecutando en el primer trimestre de 2026 el proceso de desinversión en Hispanoamérica», destacó el comunicado.

Tras vender sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, Telefónica anunció en febrero que traspasaba la que tenía en Chile, otro paso más en el plan de salida de América Latina, antaño uno de sus mercados preferentes, pero donde enfrenta una competencia feroz y pérdidas de cuota de mercado.

El gigante español tuvo un sólido desempeño en sus cuatro mercados clave, en los que quiere concentrarse: España, Brasil, Alemania y el Reino Unido.

El operador, que aspira a convertirse en un actor clave del sector tecnológico europeo en los próximos años, planea unos ahorros totales de hasta 2.800 millones de euros en 2028 y 3.000 millones en 2030.

Telefónica, privatizada en 1997, sigue participada en un 10% por el Estado español.

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