Telefónica ingresa un 11 % menos en Latinoamérica hasta septiembre y siguen desinversiones

Madrid, 4 nov (EFE).- La multinacional española Telefónica recortó sus ingresos en su unidad de Hispam -toda Latinoamérica, salvo Brasil- en los primeros nueve meses del año en un 11,3 %, hasta los 3.627,6 millones de dólares, que habría sido un 3,1 % si no se hubiera tenido en cuenta el tipo de cambio, en un contexto marcado por las desinversiones en la región.

Esta unidad aporta al grupo el 12 % de sus ingresos totales y el 7 % del ebitda (beneficio bruto de explotación), según informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Los resultados de Telefónica como grupo han estado marcados por la aceleración de su estrategia de desinversiones en la región, después de la venta de las filiales de Uruguay y Ecuador el 30 de octubre, y tras las de Argentina y Perú en el primer semestre.

Además, está pendiente del cierre de la venta de sus activos de Colombia.

La multinacional española destaca entre sus hitos en la región la vuelta al crecimiento del ebitda en este tercer trimestre del año, en un 1,2 %, empujados por la actividad en México.

La multinacional se refirió a los mercados de Chile, donde hubo una mejora en el desempeño comercial en clientes de contrato y banda ancha, aunque sus ingresos cayeron un 2,8 %.

De Colombia resaltó que descendieron sus ingresos un 5,7 % por la pérdida de un contrato público «relevante» y de México, que el ebitda creció un 3,1 % en los primeros nueve meses, un 25,2 % en el trimestre. EFE

