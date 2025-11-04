Telefónica pierde 1.080 millones de euros hasta septiembre por ventas en Latinoamérica

Madrid, 4 nov (EFE).- La compañía española Telefónica perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, por el impacto de las desinversiones acometidas en Latinoamérica, según los resultados que presentó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos hasta septiembre cayeron un 2,8 %, hasta los 26.970 millones, aunque hubieran crecido un 0,4 % de no haber sido por el tipo de cambio, según los datos publicados, que indican también que en el tercer trimestre tuvo un beneficio de 276 millones, frente a los tres millones de 2024.

La deuda financiera neta se situó en 28.233 millones, un 1,6 % menos, informó la multinacional a la CNMV, el supervisor bursátil español.

Telefónica incrementó sus ingresos en España un 1,7 %, hasta los 9.589 millones de euros, si bien los disminuyó en Brasil, hasta los 6.966 millones, un 4,2 % menos; Alemania, con 6.055, un 3,7 % menos; y en su unidad de Hispam (Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela), hasta los 3.152 millones, un 11,3 % menos.

El tipo de cambio afectó negativamente en sus ingresos en 1.015 millones especialmente por la deprecación del real brasileño.

Telefónica presenta sus cuentas en un periodo que está marcado por las ventas de sus activos en Argentina y Perú en el primer semestre del año y por el cierre de los de Uruguay y Ecuador, el 7 y 30 de octubre respectivamente; así como por el acuerdo de la venta en Colombia, que está sujeto a ciertas condiciones de cierre.

La compañía mantuvo prácticamente sus accesos a clientes en 350,18 millones, un 0,1 % menos que en 2024, después de incrementar los de fibra hasta el hogar en un 8,3 %, hasta los 16,4 millones; y los mayoristas, un 5,2, hasta los 28,8 millones.

Los de Televisión de pago cayeron un 2 %, hasta los 8,7 millones, los de contrato un 3,2 %, hasta los 115,7

A fecha de septiembre, la cobertura 5G de Telefónica es del 94 % en España, 98 % en Alemania, 66 % en Brasil y 80 % en el Reino Unido.

Por otra parte, Telefónica recortará un 50 % el dividendo de 2026 en su nuevo plan estratégico (2025-2028), que se mantendrá en función de su flujo de caja libre, en su política de crecimiento sostenido de la compañía.

Tras conocerse esta decisión, la compañía bajó en la Bolsa española un 10 %. EFE

