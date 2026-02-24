Telefónica pierde 4.318 millones de euros por salida de Hispanoamérica y los ERE de España

2 minutos

Madrid, 24 feb (EFE).- La multinacional española Telefónica perdió 4.318 millones de euros (5.095 millones de dólares) en 2025, lastrada por las minusvalías de las ventas de Hispanoamérica y por las provisiones para los expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha iniciado en España.

Sus ingresos cayeron un 1,5 % en 2025 con respecto a 2024, hasta los 35.120 millones de euros (41.442 millones de dólares), aunque hubieran crecido un 1,5 % de no haber sido por la depreciación del real brasileño, según los datos presentados este martes.

Las pérdidas registradas en 2025 hubieran ascendido a 2.049 millones (2.418 millones de dólares), si solo se hubieran tenido en cuenta las dotaciones por las provisiones aplicadas por los ERE y los impactos derivados.

Oros 2.269 millones de euros (2.677 millones de dólares) corresponden a las minusvalías de las desinversiones efectuadas en Hispanoamérica.

Sin impactos extraordinarios, Telefónica hubiera ganado 2.122 millones de euros (2.504 millones de dólares) en 2025, frente a unas ligeras pérdidas de 2024.

Su deuda se ha quedado en 26.824 millones de euros (31.652 millones de dólares), después de descender un 1,2 % en 2025.

Los ingresos de Telefónica crecieron en España un 1,7 %, hasta los 13.012 millones de euros (15.354 millones de dólares); y también en Alemania, hasta los 8.172 millones de euros (9.643 millones de dólares), tras subir un 3,8 %.

Cayeron, por el contrario, en Brasil un 1,7 %, hasta los 9.451 millones de euros (11.153 millones de dólares), aunque en este país hubieran crecido un 6,7 % de no haber sido por el tipo de cambio.

Telefónica ha eliminado de sus resultados el segmento Telefónica Hispam, que abarcaba todo el negocio de Latinoamérica, salvo Brasil, tras las ventas de activos de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia, y reducir así el peso de las operaciones en la región, en un contexto en el que ha confirmado que «continúa su estrategia de salida».

Los ingresos agregados de las compañías de Hispanoamérica ascienden a 2.880 millones de euros (3.398 millones de dólares) en 2025, un 3,2 % menos.

La mayor parte proceden de Chile, con 1.449 millones de euros (1.710 millones de dólares), y de México, con 1.127 millones de euros (1.330 millones de dólares). También mantiene el negocio en Venezuela.

La mulitinacional de las telecomunicaciones presentó un nuevo plan estratégico (2026-2030) el 4 de noviembre de 2025, que está centrado en un crecimiento rentable para crear valor para el accionista y ser una operadora europea de referencia mundial. EFE

bmc/jmj/jl/alf