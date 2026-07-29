Telefónica registra una pérdida neta de 385 millones de dólares en el primer semestre

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El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica, inmerso en un giro estratégico para aumentar su rentabilidad, anunció el miércoles que volvió a registrar pérdidas netas en el primer semestre del año, por 338 millones de euros (385 millones de dólares).

No obstante, esta cifra significa un 75% menos a las pérdidas de 1.360 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025, precisó el grupo en un comunicado.

Los resultados entre enero y junio se vieron fuertemente lastrados por un cargo excepcional de 1.000 millones de euros relacionado con la venta de sus actividades en Chile y por provisiones para la reestructuración de su filial en Alemania, detalló la empresa.

Sus beneficios ascendieron a 474 millones de euros si se excluyen las actividades que saldrán del perímetro del grupo en los próximos meses, indicó.

La facturación de Telefónica se situó en los seis primeros meses del año en 16.392 millones de euros, con un ligero aumento respecto al mismo periodo de 2025 (+1,7%), impulsada por sus actividades en España y Brasil.

En 2025, la empresa registró una pérdida neta de 4.320 millones de euros debido al costo de un plan de ajuste que preveía la supresión de unos 5.000 puestos de trabajo y a la venta de filiales en América Latina, de donde el grupo español busca salir.

El operador, que aspira a convertirse en un actor clave del sector tecnológico europeo en los próximos años, planea unos ahorros totales de hasta 2.800 millones de euros en 2028 y 3.000 millones en 2030.

Telefónica, privatizada en 1997 pero todavía participada en un 10% por el Estado español, quiere concentrarse en sus cuatro mercados clave: España, Brasil, Alemania y el Reino Unido.

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