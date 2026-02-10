The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Telefónica vende su filial de Chile por 1.030 millones de euros a Millicom y NJJ Holding

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 10 feb (EFE).- Telefónica ha vendido el 100 % de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros), en una operación contemplada en su plan estratégico, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que también ha pactado un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros), condicionado a la posibilidad de que se den determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno. EFE

crn/ads-lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR