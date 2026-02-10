Telefónica vende su filial de Chile por 1.030 millones de euros a Millicom y NJJ Holding

1 minuto

Madrid, 10 feb (EFE).- Telefónica ha vendido el 100 % de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros), en una operación contemplada en su plan estratégico, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que también ha pactado un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros), condicionado a la posibilidad de que se den determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno. EFE

crn/ads-lss