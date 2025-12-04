Televisión austriaca: Se votó como «corresponde en democracia» sobre Israel y Eurovisión

Ginebra, 4 dic (EFE).- Austria expresó este jueves su beneplácito por el resultado de la votación que ha tenido lugar en el Unión Europea de Radiodifusión (UER), la cual permitirá la participación de Israel en Eurovisión 2026 y al mismo tiempo ha sellado como definitivos una serie de cambios en las reglas del concurso relacionados con la votación y puntuación de los concursantes.

«Lo que hicimos hoy fue debatir, escucharnos mutuamente, escuchar los argumentos de los demás. Hubo diferentes puntos de vista, por supuesto, pero luego tomamos una decisión como corresponde en democracia», dijo el director general de ORF (la cadena de radiodifusión de Austria), Roland Weissmann, a su salida de las instalaciones de la UER en Ginebra.

Esta organización celebró hoy la primera de dos jornadas dedicadas a su asamblea general, a la que han sido invitados sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos).

Weissmann recalcó que la mayoría de votantes estuvo de acuerdo con la participación de Israel.

«Este es un signo perfecto de una UER saludable. Fue una señal fuerte de que no estamos divididos, de que estamos unidos», opinó, pese a que después de este resultados España y Países Bajos anunciaron que no participarán en Eurovisión el próximo año.

En sus comentarios, el ejecutivo restó importancia al agujero financiero que podría representar la ausencia de España, justamente en la edición que será celebrada en su país, al ser el ganador del concurso este año.

«Quizá haya un pequeño problema financiero, pero no será gran cosa», sostuvo. EFE

