Televisión norcoreana emite imágenes de un complejo turístico lleno en plena ola de calor

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Tokio, 4 ago (EFE).- La televisión estatal de Corea del Norte, KCTV, emitió este lunes imágenes de un gran complejo turístico del país lleno de personas disfrutando de enormes piscinas y toboganes de agua, en medio de una fuerte ola de calor que, en el Sur, ha provocado ya al menos 16 muertes.

En las imágenes, difundidas con fecha del domingo, se ve a miles de personas nadando o jugando en el agua. También se suceden imágenes de las playas que forman parte del complejo, ubicado en la zona costera de Wonsan Kalma y con capacidad para 20.000 huéspedes.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró el complejo en junio de 2025 y dijo que la zona «debería desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la cultura turística» norcoreana, según publicó entonces la agencia estatal de noticias del país, KCNA.

La emisión llega mientras Corea del Sur se enfrenta a una fuerte ola de calor, que ha provocado la muerte de al menos 16 personas y ha llevado a las autoridades a declarar la máxima alerta por calor en partes de Seúl.

La ciudad de Yangsan, en el sudeste, llegó a alcanzar el domingo los 42,5 grados Celsius, la temperatura más alta jamás registrada en la península desde que comenzaron las observaciones meteorológicas modernas en 1904.

Aunque no hay menciones en la prensa estatal norcoreana a los efectos de la ola de calor, este lunes KCNA dijo que las zonas rurales de la provincia de Hwanghae del Norte, cercana a la frontera con Corea del Sur, están empleando técnicas y fertilizantes para «minimizar el daño causado por las altas temperaturas y la humedad». EFE

jdg/jlp

(foto)(vídeo)