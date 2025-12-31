Televisión pública de Perú anuncia canal deportivo y transmisión de partido de U de Chile

Lima, 31 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú (IRTP) planea lanzar en 2026 un canal deportivo y espera concretar la transmisión, el próximo 24 de enero, del partido de presentación del Universitario de Deportes, el vigente tricampeón nacional, frente al Universidad de Chile, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Al respecto, la jefa del IRTP, Cinthia Ramírez, señaló en un comunicado que las conversaciones con los dirigentes del Universitario para transmitir la llamada ‘Noche crema’ están avanzadas y sostuvo que la difusión de información deportiva «contribuye al fortalecimiento» de la cultura de identidad nacional.

Ramírez se reunió este martes con el administrador de la U, Franco Velazco, para avanzar las negociaciones, tras lo cual el dirigente expresó su satisfacción porque la presentación del equipo crema se pueda transmitir a nivel nacional en señal abierta.

La jefe del IRTP añadió que la transmisión de este partido se enmarca en el futuro lanzamiento del nuevo Canal D, dedicado por entero a deportes y cuyos contenidos estarán a cargo del periodista y político Alberto Beingolea, muy conocido en el país.

El organismo estatal señaló que «reafirma su compromiso de garantizar el acceso democrático a contenidos de interés público» y su intención de promover el deporte «como una herramienta de integración social, identidad nacional y formación de valores». EFE

