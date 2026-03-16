Temas del día de EFE Economía del lunes, 16 de marzo de 2026 (19:05 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Madrid – El Gobierno aprobará el próximo viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán.

(Texto enviado a las 11:33 horas)

Madrid – Las bolsas europeas han subido este lunes en torno al 0,5 % animadas por el avance de Wall Street y la caída del 1 % del precio del barril de petróleo brent, que sigue por encima de 100 dólares, después de que Estados Unidos permitiera el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz.

(18:19 horas)

– La AIE está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petroleo «si es necesario». (16:34 horas)

– Madrid – El Gobierno se reúne con representantes de la cadena alimentaria para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, unos encuentros que contarán con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el de Economía, Carlos Cuerpo.

(Texto enviado a las 19:05) (Foto) (Vídeo)

– Jerusalén – La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste de decenas de miles de millones de séqueles, que supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa con cada día del conflicto.

(08:56 horas)

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ESPAÑA PIB

Madrid – El BBVA Research mantiene en el 2,4 % su previsión de crecimiento para la economía española para 2026, un pronóstico que habría elevado de no ser por el encarecimiento del petróleo y del gas asociado a la guerra contra Irán y por la incertidumbre comercial generada por la Administración de Estados Unidos.

(Texto enviado a las 13:04 horas)

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UNICREDIT COMMERZBANK

Roma – Commerzbank, segundo banco privado de Alemania y en el que el Estado alemán tiene una participación del 12 %, se disparó este lunes en bolsa después de que el italiano UniCredit le lanzara una opa mediante un canje de acciones que valora al banco en 35.000 millones de euros.

(Texto enviado a las 18:13 horas)

– Merz reitera que Berlín quiere mantener la independencia de Commerzbank. (xxxx horas)

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ERCROS OPA

Barcelona – El grupo portugués Bondalti ha dado a conocer este lunes que su opa sobre Ercros ha salido adelante, al superar el 50 % de los derechos de voto efectivos de Ercros, con lo que se hace con el control de la química catalana.

(Texto enviado a las 09:08 horas)

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ESPAÑA FAO

Bruselas/Roma – España tiene previsto presentar la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

(Texto enviado a las 15:25 horas)

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BPI INFORME

Fráncfort (Alemania) – El impacto en los mercados financieros de la invasión de Rusia a Ucrania fue más severo que el de la guerra en Irán y la escalada del conflicto en Oriente Medio, según el informe de marzo del Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicado este lunes.

(Texto enviado a las 13:00 horas)

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GUERRA COMERCIAL

París – Las discusiones de dos días en París entre Estados Unidos y China sobre sus diferencias comerciales dieron lugar a «un plan de trabajo» para que de aquí a poco más de dos semanas los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, puedan formalizar resultados concretos.

(Texto enviado a las 16:54 horas)

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INDUSTRIA DEFENSA

Madrid – La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha avanzado este lunes que España mantendrá para 2026 la inversión del 2 % del PIB en defensa, con lo que el gasto crecerá «de manera muy importante», en línea con el crecimiento del PIB español.

(Texto enviado a las 11:17 horas) (Foto)

– Navantia observa un ciclo inversor de «estabilidad» en la industria de defensa. (10:20 horas)

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UE ENERGÍA

Bruselas – El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, se mostró este lunes contrario a que la UE vuelva a importar combustibles rusos que indirectamente financian la «guerra brutal» contra Ucrania al entrar en la reunión de ministros de Energía del bloque.

(Texto enviado a las 10:03 horas) (Foto) (Infografía)

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FOXCONN RESULTADOS

Nuevo Taipéi – Los beneficios de Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, ascendieron a 189.354 millones de dólares taiwaneses (5.908 millones de dólares estadounidenses, 5.161 millones de euros) en 2025, un crecimiento interanual del 24 % motivado por la alta demanda de servidores de inteligencia artificial (IA).

(Texto enviado a las 08:23)

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EFECOM

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