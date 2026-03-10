Temas del día de EFE Economía del martes 10 de marzo de 2026 (19:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

París – Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar «de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles» para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

(Texto enviado a las 15:47 horas) (vídeo)

Madrid – La mayoría de las grandes bolsas europeas han ganado este martes más del 2 % por el abaratamiento de los precios del petróleo y del gas alrededor del 10 % después de que Israel y Estados Unidos comentaran que la guerra con Irán podría terminar pronto.

(Texto enviado a las 18:44 horas) (vídeo)

– El brent y el WTI cotizan por debajo de 90 dólares el barril ante una posible desescalada en Oriente Medio. (16:58 y 17:45 horas)

– El euro recupera 1,16 dólares. (17:14 horas)

– El euríbor se dispara casi 18 puntos básicos, hasta el 2,552 %, en su mayor subida diaria en 18 años ante la expectativa de una subida de tipos por efecto del aumento de precios causado por la guerra. (14:32 horas).

.

Madrid – El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas a adoptar, mientras que, en el seno del Ejecutivo, PSOE y Sumar ultiman las iniciativas a poner en marcha para proteger a trabajadores, hogares y empresas.

(Texto enviado a las 17:41 horas)

– ¿Qué medidas negocia Sumar con el PSOE para mitigar el impacto de la guerra en Irán?. (13:56 horas)

.

REPSOL ESTRATEGIA

Madrid – Repsol invertirá entre 8.500 y 10.000 millones de euros entre 2026 y 2028, con un 55 % destinado a España y Portugal y un 34 % a Estados Unidos, y repartirá 3.600 millones en dividendo, según la actualización de proyecciones de la compañía, que este martes celebra su día del inversor.

(Texto enviado a las 09:35 horas) (Vídeo).

– Imaz (Repsol) considera que es «pronto» para saber el impacto del conflicto en la energía. (14:02 horas)

– La caída del petróleo lastra acciones de Repsol, que han caído el 1 % pese al anuncio de dividendo. (18:22 horas)

.

MERCADONA RESULTADOS

Paterna (Valencia) – La cadena líder de la distribución alimentaria en España, Mercadona, obtuvo un 25 % más de beneficios en 2025 (1.729 millones de euros) y prevé inversiones millonarias para adaptar sus tiendas a un nuevo modelo, «el 9», todo ello en un contexto de incertidumbre por la guerra en Irán y su impacto en la cadena alimentaria.

(Texto enviado a las 16:35 horas) (Foto) (Vídeo)

.

UE FINANZAS

Bruselas – El comisario de Economía, Valdis Dombrovkis, pidió este martes a los gobiernos que rebajen impuestos o adopten medidas similares para mitigar el aumento de precios energéticos que se aseguren de que no ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.

(Texto enviado a las 14:06 horas) (Foto) (Vídeo)

.

ENERGÍA NUCLEAR

Estrasburgo (Francia) – La Comisión Europea presentó este martes un paquete con medidas para movilizar inversiones privadas en la transición energética y abaratar la factura eléctrica que incluye un respaldo de 200 millones de euros al despliegue de tecnologías atómicas innovadoras como los pequeños reactores nucleares (SMR) a comienzos de la próxima década.

(Texto enviado a las 16:10 horas) (Foto) (Vídeo)

París – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reunió este martes en París a cerca de una decena de jefes de Estado y de Gobierno para dar un impulso internacional a la energía nuclear, al defender que es una forma de reducir la dependencia a los hidrocarburos, cuyos precios han aumentado por la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

(16:35 horas)

.

VOLKSWAGEN RESULTADOS

Fráncfort (Alemania) – El grupo automovilístico Volkswagen -que integra marcas como Audi, Skoda o Seat- ganó 6.904 millones en 2025, un 44 % menos que un año antes debido a los costes del cambio de estrategia de Porsche y a los aranceles de EEUU, aunque logró mantener su facturación, que ascendió a 321.913 millones, el 0,8 % menos.

(Texto enviado a las 13:36 horas)

– Seat y Cupra reducen el beneficio operativo a 1 millón de euros en 2025, un 99,8 % menos (08:31 horas)

– París – El grupo Renault pretende acelerar su crecimiento y dejar atrás sus pérdidas de más de 10.000 millones en 2025 con un nuevo plan estratégico, presentado este martes, que contempla el lanzamiento de 36 nuevos vehículos hasta 2030, frente a 30 en los cinco últimos años, y hacer de la tecnología un motor de competitividad para rivalizar con los fabricantes chinos.

(Texto enviado a las 07:19 horas)

– Renault Bridger y Dacia Striker, primeros lanzamientos del nuevo plan del grupo del rombo. (13:11 horas)

.

ARAMCO RESULTADOS

Riad – La petrolera saudí Aramco, la más grande del mundo, reportó este martes una caída del 11,6 % de su beneficio neto en 2025 frente al año anterior, debido a la bajada de los precios del petróleo, si bien acumuló una ganancia superior a los 92.700 millones de dólares (algo menos de 80.000 millones de euros).

(Texto enviado a las 10:34 horas)

– La petrolera saudí Aramco puede evitar Ormuz y exportar 5 millones de barriles desde Yanbu. (13:58 horas)

.

