Temas del día de EFE Internacional del 1 de enero de 2026 (19.00 horas)

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – Cuarenta personas murieron este jueves de madrugada en el incendio de un frecuentado bar en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, y 115 personas resultaron heridas, gran parte de ellas en estado crítico, según confirmó la Policía del cantón de Valais. Por Isabel Saco

– Algunos de los heridos con quemaduras muy graves serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

– Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio, cuyo origen aún se investiga.

– Al menos 12 italianos han resultado heridos en el incendio y otros tantos siguen desaparecidos, mientras que Francia ha identificado ya a dos compatriotas entre los heridos.

– Se ha enviado una documentación: Alrededor de 800 personas han muerto durante la última década a consecuencia de incendios y otro tipo de siniestros en lugares de ocio de todo el mundo: salas de fiesta, discotecas, restaurantes, cafés y karaokes.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – El operativo que trata de localizar a los tres españoles que permanecen desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de una embarcación el pasado viernes discurrirá, al menos, hasta el domingo, conforme a la decisión adoptada este jueves por las autoridades locales. Por Noel Caballero

– Al conocer que dos españolas, madre e hija, habían sido rescatadas tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, el español Santi Tinoco, asentado en Labuan Bajo -puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo-, no dudó a la hora de ayudar a las supervivientes mientras se busca al resto de su familia. «Quiero que regresen todos juntos a España». Por Noel Caballero

EEUU MAMDANI

Nueva York – El demócrata Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York este jueves justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el «honor y privilegio» de su vida.

(Mamdani presta juramento de nuevo hoy en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local (19.00 horas en España), acontecimiento que será seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan).

(Se han enviado además unas claves: Mamdani asume Nueva York con el reto de hacer realidad su ambiciosa agenda progresista)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Más de un mes después de la advertencia de EE.UU. de extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, la conectividad aérea del país petrolero sigue limitada, con una sola aerolínea internacional en funcionamiento y el resto locales y con la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe. Por Saraí Coscojuela

– El Ejército de EE.UU. ha anunciado la destrucción de dos nuevas supuestas narcolanchas en un ataque que ha dejado cinco personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar a su vez al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Un total de 18 oenegés israelíes condenaron este jueves la decisión de Israel de retirar, a partir de este 1 de enero, las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y Cisjordania en virtud de un procedimiento que «viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad», cuando este país tiene la obligación de garantizar la prestación de ayuda en los territorios palestinos.

Ciudad de Gaza – La hambruna, los misiles, la muerte y las tiendas en las que malviven cientos de miles de personas cobran vida con las pinceladas que la joven gazatí Sarah Fadl Saadeh lleva dos años dando a sus lienzos mientras sufre el desplazamiento de un lado a otro de la Franja palestina, lo que le ha permitido narrar el dolor de su pueblo en primera persona.

UCRANIA GUERRA

Kiev – La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio en un ataque en el que el país invasor utilizó 205 de esos sistemas, según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, un ataque condenado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

– Los ucranianos entran en 2026 sin estar dispuestos a ceder ante los ultimátums rusos, en medio de cortes masivos de electricidad y continuos ataques contra la población civil, al tiempo que las esperanzas de paz se ven contrarrestadas por el escepticismo sobre la disposición de Rusia a poner fin a la guerra. Por Rostyslav Averchuk

UE PRESIDENCIA

Nicosia – Chipre asume este jueves la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los retos geopolíticos y reforzar la defensa del bloque, sin perder de vista la cooperación regional y mediterránea.

BULGARIA EURO

Sofia – Bulgaria introduce hoy el euro y se convierte así en el país número 21 en unirse a la zona de la moneda común europea y, tras 145 años, dejará atrás el lev, su moneda nacional desde 1881, en un contexto de incertidumre porque no tiene gobierno ni presupuesto.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Viena – Tras décadas de casi inalterada tradición, el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena ha inaugurado este jueves el 2026 con un programa más inclusivo dirigido por el canadiense Yannick Nézet-Séguin, que ha modernizado el recital con dos obras compuestas por mujeres. Por Sara Corsellas

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Portugal inicia 2026 con elecciones presidenciales a la vista, el próximo 18 de enero, que pueden ser los comicios más abiertos en décadas, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, arranca 2026 con ventaja en las encuestas de cara a su posible reelección en octubre y una derecha fragmentada sin el exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por tramar un golpe de Estado. Por Carlos Meneses

– La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de arresto domiciliario por motivos humanitarios presentada por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia.

