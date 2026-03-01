Temas del día de EFE Internacional del 1 de marzo de 2026 (19.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – El Ejército israelí siguió lanzando este domingo nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras que las represalias del régimen de los ayatolás han causado nueve muertos en Israel y tres en Emiratos; EE. UU. ha reconocido también la muerte de tres militares de ese país y que otros cinco están gravemente heridos.

(Texto) (Foto) (Video)

– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que consideró en una entrevista que la operación militar para derrocar al régimen iraní va más rápido de lo previsto, aseguró que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y dijo estar dispuesto a hacerlo.

– El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte de Jameneí, junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

– La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que el portaviones USS Abraham Lincoln había sufrido el impacto de cuatro de sus misiles balísticos, información desmentida por el Comando Central de EE.UU. Trump, por su parte, afirmó que sus fuerzas armadas habían hundido nueve buques iraníes.

– El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan en una reunión extraordinaria por videoconferencia la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta de Teherán. (Texto).

– La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, «en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo», sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión. (Texto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad.- La guerra entre Pakistán y el Gobierno de los talibanes se enquista tras varios días de intensos enfrentamientos armados, sin que Islamabad ofrezca señales de buscar una salida diplomática al conflicto pese a la disposición de Kabul.

(foto) (video)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania emerge del invierno más difícil de su historia reciente con su sistema energético gravemente dañado por los ataques aéreos rusos mientras los cortes de electricidad continúan en gran parte del país y el aumento de las temperaturas reduce la carga sobre la infraestructura.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ACCIDENTE

La Paz – Las familias de al menos 22 víctimas mortales que dejó el accidente de un avión militar que transportaba dinero en Bolivia esperan la entrega de sus cuerpos para velarlos, mientras el Gobierno toma medidas para llevar ante la ley a 50 personas acusadas de robar los billetes esparcidos en el siniestro del viernes.

(Foto) (Video)

ARGENTINA CONGRESO

Buenos Aires – El presidente de Argentina, Javier Milei, da un discurso a la nación desde el Congreso, con motivo del inicio del curso legislativo, tras un mes de febrero en el que logró sacar adelante, en sesiones extraordinarias, la reforma laboral y la aprobación del acuerdo comercial Mercosur-UE, entre otras iniciativas clave para su gestión.

(Texto) (Foto) (Video)

CUBA EEUU

La Habana – El asedio petrolero de Washington a Cuba cumple este domingo un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorable en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra. Por Juan Palop

(Texto enviado a las 15:21 horas) (Foto) (Video)

MÉXICO VIOLENCIA

Guadalajara – El estado de Jalisco intenta regresar a la normalidad, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las carreteras en la ciudad de Guadalajara, una semana después del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

(Foto)(Video)

SHAKIRA

Ciudad de México – La cantante colombiana Shakira se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto masivo organizado por el Gobierno capitalino y Corona, en medio del cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el país.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la UE mantienen una reunión extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Oriente medio tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán. (Texto)

América

19:00h.- Nueva York.- EEUU AÑO NUEVO LUNAR.- Nueva York celebra el Año del Caballo en el icónico barrio de Chinatown con ceremonias tradicionales, espectáculos y un gran desfile el 1 de marzo que recorrerá las calles del sur de Manhattan (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.) – EEUU PREMIOS.- El mayor sindicato de actores y guionista de Hollywood, SAG-AFTRA, entrega este domingo los premios The Actor Awards, la pugna definitiva entre ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’ en su última gran parada hacia los Óscar. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, participa en una protesta en la Avenida Paulista, en São Paulo, contra la Corte Suprema, que encarceló a su padre, y al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Video)

