Temas del día de EFE Internacional del 1 de noviembre de 2025 (09:00 horas)

MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL

Rabat/Campamentos de refugiados saharauis (Argelia) – Rabat celebra la resolución de la ONU que este viernes respaldó la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos, y que ha sido recibida con rechazo por el Frente Polisario, que se niega a participar en unas negociaciones que considera «legitiman» la ocupación marroquí.

(Texto) (Foto (Vídeo)

Se enviará una cronología de las relaciones entre Marruecos y Argelia

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel continúa atacando la Franja de Gaza pese al alto el fuego que persiste en el enclave bajo la supervisión de EEUU, mientras los asesinatos de civiles palestinos no cesan ni en el enclave ni en Cisjordania.

-Seguiremos la situación de la violencia de los colonos contra los palestinos, especialmente agricultores, en Cisjordania.

APEC CUMBRE

Gyeongju (Corea del Sur) – La Reunión de Líderes económicos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) termina con una declaración sobre la necesidad de expandir el comercio, centrada en los desafíos sobre inteligencia artificial y desafíos demográficos, en un encuentro marcado por la tregua en la guerra de aranceles desatada entre Estados Unidos y China.

(Texto) (Foto)(Vídeo)(Informe a cámara)

– La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ofrece una rueda de prensa en los márgenes del foro (17.30 hora local, 09,30 GMT)

– El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

UCRANIA GUERRA

Berlin/Moscú- La situación en Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk y uno de los bastiones ucranianos importantes que aún controla en esta provincia, se complica para las tropas ucranianas ante al avance de Rusia, que concentra unos 170.000 soldados allí para intentar tomar la ciudad.

(Texto)

ASEAN DEFENSA

Kuala Lumpur – La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados celebran hasta el domingo en Kuala Lumpur un encuentro de Defensa en el que participan, entre otros, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun.

HURACANES ATLÁNTICO

Puerto Príncipe/ Santiago de Cuba/ Black River (Jamaica) – Cuba, Jamaica y Haití continúan evaluando daños tras el catastrófico paso del huracán Melissa, considerado uno de los más destructivos de los últimos años, que ha dejado más de medio centenar de muertos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Washington – Varias informaciones apuntan que EE.UU. está aumentando su despliegue militar en el Caribe, lo que incrementa el temor a una ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque el presidente Donald Trump niega esa posibilidad.

(texto)

EEUU DEFENSA

Nueva York- Las empresas armamentísticas estadounidenses se están beneficiando del rearme europeo, las tensiones geopolíticas y el aumento del gasto militar global, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la incertidumbre en Oriente Medio y las constantes fricciones con China.

– El rearme europeo ha generado récords en bolsa para grandes empresas del sector en la UE, pero la dependencia de EE.UU. lastra todavía su crecimiento, mientras los Gobiernos se plantean cómo gastar más en defensa sin emitir más deuda, subir impuestos o recortar en prioridades como la descarbonización.

COLOMBIA NARCOTRÁFICO

Bogotá – En lanchas, sumergibles y semisumergibles se mueven toneladas de cocaína producidas en Colombia, el mayor productor mundial de esta droga, y que narcotraficantes llevan a mercados internacionales a través de rutas por el Caribe y el Pacífico. Por Ovidio Castro Medina

EEUU ELECCIONES

Nueva York- El exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani se disputan la Alcaldía de Nueva York con estrategias opuestas en la recta final de sus campañas: mientras Cuomo ha optado por vídeos creados con IA, Mamdani apuesta por la nostalgia y el trabajo de terreno antes de la elección del 4 de noviembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PASOLINI ANIVERSARIO

Roma – La voz inconformista de Pier Paolo Pasolini calló para siempre una noche de hace cincuenta años en una solitaria playa romana, cuando el intelectual, siempre hostigado en vida, fue brutalmente asesinado. Medio siglo después, el crimen permanece velado por las dudas, clavado en la memoria colectiva de Italia. Por Gonzalo Sánchez.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GRAN MUSEO EGIPCIO

El Cairo – El Gran Museo Egipcio (GEM) se inaugura oficialmente después de que la esperada ceremonia, que estaba prevista para el pasado 3 de julio, se aplazara debido a los ataques cruzados entre Israel e Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DÍA DE MUERTOS

Ciudad de México – México celebra el Día de Muertos, una de sus fiestas más emblemáticas del país, en la que se reúnen familiares y amigos para recordar a los seres queridos que han fallecido.

(texto) (foto) (video)

– Se enviarán temas del Día de Muertos de diversos países.

COP30 CLIMA

Brasilia – Los países amazónicos llegan a la COP30, que comienza el 6 de noviembre en Brasil, con una cooperación medioambiental más afinada, pero también con un mensaje muy claro para las naciones más desarrolladas: mantener al mayor pulmón vegetal del planeta en pie es una tarea de todos, según explicó en una entrevista con EFE el secretario general de la OTCA, Martín Von Hildebrand. Por Eduardo Davis (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:30h.- Estambul.- TURQUÍA FORO.- El TRT World Forum, un foro organizado por la radiotelevisión pública turca, se celebra en Estambul con 120 panelistas.

10:30h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA SANTOS.- El papa León XIV preside la misa del Día de Todos los Santos en la Plaza de San Pedro, en la que se proclama a John Henry Newman, teólogo e historiador del siglo XIX, como Doctor de la Iglesia, y se celebra también el jubileo del mundo educativo.

11:00h.- Roma.- PASOLINI ANIVERSARIO.- Italia recuerda el 50 aniversario del asesinato del poeta, escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Novi Sad.- SERBIA PROTESTAS.- Serbia vive hoy el primer aniversario del desplome el 1 de noviembre de 2024 de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, al norte del país, donde murieron 16 personas, lo que desencadenó una ola de protestas sin precedentes contra el Gobierno del presidente serbio, el nacional populista Aleksandar Vucic. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- COLOMBIA MÚSICA.- El director de orquesta colombiano Andrés Orozco Estrada siente la música clásica con toda la mente y la expresión de todo el cuerpo, y cuando dirige sin batuta experimenta la sensación de «poder moldear una masa de sonido como para hacer una escultura» con las dos manos libres, explica a EFE en una entrevista.

América

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- A quince días de las elecciones presidenciales en Chile, y con la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast como favoritos para pasar a la segunda vuelta de diciembre, entra en vigor la prohibición de publicar encuestas electorales. Por María M.Mur (foto) (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani se disputan la Alcaldía de Nueva York con estrategias opuestas en la recta final de sus campañase. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ORGULLO.- Argentina alberga este sábado la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2025, que se celebrará en la icónica Plaza de Mayo de Buenos Aires y fue convocada bajo el lema «frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad» (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- Inicia en Ecuador la campaña electoral con miras a la consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente a fin de redactar una nueva Constitución, así como para el referendo de dos preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras y la financiación a grupos políticos con dinero público.

La Paz.- BOLIVIA DÍA DE MUERTOS.- Se realiza el homenaje ‘Almas que Viajan: Mesa de Todos Santos’ en La Paz (Bolivia), una mesa tradicional boliviana con comida, adornos y recuerdos para conmemorar a los difuntos en el Día de Muertos en la Terminal de Buses de la ciudad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ DÍA MUERTOS.- El cementerio de Nueva Esperanza, el segundo más grande de Latinoamérica, ubicado entre los cerros áridos del sur de Lima, recibe a miles de personas que visitan a sus familias para compartir con ellos comida tradicional amenizada por bandas de música andina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO DÍA DE MUERTOS.- México celebra el Día de Muertos, una de sus fiestas más emblemáticas del país, en la que se reúnen familiares y amigos para recordar a los seres queridos que han fallecido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO DÍA DE MUERTOS.- Comerciantes del Centro histórico de la Ciudad de México viven los estragos de la gentrificación en medio de una de las tradiciones más importantes del país, el Día de Muertos (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR DÍA MUERTOS.- Pobladores del municipio de Nahuizalco, en la zona occidental de El Salvador, participan este sábado en la tradición ‘Los Canchules’ que se lleva a cabo cada 1 de noviembre, en vísperas del Día de Muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Shakira se presenta en el estadio Vive Claro de Bogotá en la tercera y última fecha de la segunda fase colombiana de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, tras dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Estadio Vive Claro (Texto) (Foto)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- La campaña electoral en Costa Rica rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026, cumple su primer mes en medio de duras críticas entre el oficialismo y el Tribunal Supremo de Elecciones, y en un panorama en el que prevalecen los indecisos, según las encuestas que se han publicado. San José (Texto)

Quito -ECUADOR REFERÉNDUM – Arranca en Ecuador la campaña electoral para la consulta popular sobre la redacción de una nueva Constitución, así como para la instalación de bases militares extranjeras y la financiación a grupos políticos con dinero público. (texto)

Bogotá – SHAKIRA – Shakira se presenta en el estadio Vive Claro de Bogotá en la tercera y última fecha de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ en Colombia, tras dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali. (texto) (foto)

Oriente Medio

El Cairo.- GRAN MUSEO EGIPCIO.- Inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manama.- DIÁLOGO MANAMA.- Altos funcionarios, estrategas y expertos de los sectores público y privado de numerosos países y organizaciones convergen en Baréin para compartir sus perspectivas y opiniones sobre la situación geopolítica, los desafíos y las tendencias políticas, militares y de seguridad en Oriente Medio, en una nueva edición del Diálogo de Manama.

Asia

Gyeongju (Corea del Sur) – APEC CUMBRE – Se clausura la Reunión de Líderes económicos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad surcoreana de Gyeongju, con la presencia de diversos mandatarios de la región, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, tras reuniones bilaterales y la ausencia del líder estadounidnese, Donald Trump. (foto)(vídeo)

Kuala Lumpur – ASEAN DEFENSA – La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados celebran hasta el domingo en Kuala Lumpur un encuentro de Defensa en el que participan, entre otros, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun.

Bangkok – MUAY THAI ESPAÑA – El estadio Lumpinee de Bangkok acoge una velada de Muay Thai donde se miden 16 púgiles tailandeses y españoles, con la pelea del gaditano Carlos Coello con el título mundial IBF en juego como principal combate.

Taipéi – TAIWÁN POLÍTICA.- Cheng Li-wun, presidenta electa del principal partido opositor de Taiwán, el Kuomintang (KMT), toma posesión de su cargo en un contexto de crecientes tensiones con China.

