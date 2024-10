Temas del día de EFE Internacional del 1 de octubre de 2024 (19.00 h)

LÍBANO ISRAEL

Jerusalén/Beirut – El Ejército israelí avanza en su incursión en el sur del Líbano con órdenes a la población para que se aleje de allí, mientras la milicia chií Hizbulá respondió con el lanzamiento de los primeros ataques con cohetes contra territorio de Israel. (Enviado)

(Enviado)

-Irán lanzó la tarde del martes un ataque de misiles contra territorio israelí, según confirmó el portavoz del Ejército hebreo Avichay Adraee, activando las alarmas antiaéreas en todo el país.

-Las autoridades y vecinos de Sidón, en el sur del Líbano, enterraron este martes los cuerpos de 71 personas asesinadas hace dos días en un bombardeo contra la aldea de Ain al Delb, en la mayor «masacre» perpetrada por Israel en territorio libanés en una semana.(Enviado)

– Resúmenes y reacciones de la comunidad internacional, entre ellas la de Naciones Unidas, que ha advertido que las hostilidades pueden abocar a la región a la catástrofe.

– También se ha enviado una crónica con la historia de Ali y su familia, que retrata la evolución del conflicto en Líbano entre Hizbulá e Israel desde que el grupo chií realizara su primer ataque en apoyo a Gaza. Por Noemí Jabois y Ana María Guzelian. (Enviado)

(Enviado)

MÉXICO INVESTIDURA

Ciudad de México – Claudia Sheinbaum toma posesión este martes como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030, en una ceremonia en la Cámara de Diputados, a la que no asistirá ningún alto representante de España debido a que no se invitó al rey Felipe VI.

(La ceremonia comenzó a las 16.00 GMT)

(La ceremonia comenzó a las 16.00 GMT)

OTAN SECRETARIO GENERAL

Bruselas – El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes, al asumir el cargo, que trabajará con Estados Unidos independientemente de quien gane las elecciones y añadió que Ucrania será una de sus prioridades principales. (Enviado)

(Enviado)

– Se han enviado perfiles del secretario general saliente y entrante, y unas claves de los retos del nuevo jefe de la Alianza

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, Michel Barnier, quiere que el pacto europeo de inmigración y asilo se aplique con urgencia para tratar las demandas de asilo en las fronteras exteriores de la UE y que sea Frontex quien supervise esas fronteras, según dijo en el discurso que pronunció ante la Asamblea Nacional para marcar las líneas maestras del programa de su nuevo Gobierno. (Enviado)

(Enviado)

EEUU ELECCIONES

Washington – Los aspirantes a la Vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Walz, gobernador de Minesota, y el republicano JD Vance, senador de Ohio, se enfrentan en su primer debate televisivo para las elecciones del 5 de noviembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El debate comienza a las 02:00h del miércoles)

ASSANGE CONSEJO DE EUROPA

Estrasburgo (Francia) – Julian Assange, fundador de Wikileaks, dijo hoy ante el comité de asuntos jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su primer discurso público después de ser liberado , que no es «libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me he declarado culpable de haber hecho periodismo». (Enviado)

(Enviado)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia intensifica el uso de drones kamikaze Shahed al tiempo que Ucrania perfecciona sus defensas aéreas con medidas de guerra electrónica que desvían cada vez más aparatos no tripulados enemigos.(Enviado)

(Enviado)

– También se ha enviado una crónica sobre el Día del Defensor, en el que los ciudadanos recuerdan a los miles de hombres y mujeres que han muerto repeliendo la invasión rusa o luchando contra los intentos anteriores de subyugar al país por parte de Moscú. Por Rostyslav Averchuk. (Enviado)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – Shigeru Ishiba fue nombrado este martes nuevo primer ministro de Japón por la Dieta (Parlamento) nacional en reemplazo de Fumio Kishida, tras ser elegido como presidente del partido gobernante y antes de disolver las cámaras para convocar elecciones anticipadas a finales de mes. (Enviado)

(Enviado)

– Se ha enviado perfil actualizado de Ishiba y otro de Kishida.

EEUU ESTIBADORES

Washington – Decenas de miles de estibadores en 14 grandes puertos del este de Estados Unidos y en el Golfo de México comenzaron esta madrugada una huelga total ante la falta de acuerdo entre el sindicato International Longshoremen’s Association (ILA) y la patronal USMX (US Maritime Alliance). (Enviado)

(Enviado)

CHINA ANIVERSARIO

Pekín – La República Popular China celebró el 75 aniversario de su fundación a manos de un Partido Comunista que busca hoy consolidar el estatus del país asiático como gran potencia global, en una jornada el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que «nada puede detener el progreso de China». (Enviado)

(Enviado)

– Se ha enviado también una crónica y una cronología.

FORO ECONOMÍA VERDE

Sao Paulo – Segunda edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, y que reúne a autoridades, expertos, representantes empresariales y de la sociedad civil, para debatir en torno a los retos de la transición energética y la sostenibilidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

