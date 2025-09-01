Temas del día de EFE Internacional del 1 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

Jerusalén – El Ejército israelí continúa su ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza, donde se cobra diariamente la vida de al menos decenas de palestinos, víctimas de los bombardeos y la inanición.

– En la aldea palestina de Al Mughair, en el territorio ocupado de Cisjordania, nada es igual desde que colonos, acompañados de excavadoras militares, arrancaran más de 3.100 olivos. Los vecinos creen que el motivo principal fue la venganza; justificación compartida por un alto oficial militar israelí en unas declaraciones filtradas. Por Patricia Martínez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Huda Emad, nacida en Linares (Jaén, sur de España), lleva casi dos años cubriendo en español la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde casi 250 periodistas han sido asesinados mientras hacían su trabajo. Por eso, confiesa que es «un lujo» seguir viva. Por Irene Escudero. (Texto) (Foto)

– El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad presenta las conclusiones de su examen de la situación en Gaza, donde la guerra ha dejado decenas de miles de heridos y discapacitados. (Texto)

– Reporteros sin Fronteras convoca una jornada para que medios de comunicación de todo el mundo respondan ante la inacción por lo que considera una «masacre deliberada de periodistas en Gaza» por las fuerzas israelíes. (Texto)

Tianjin (China)- El presidente chino, Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, escenificaron este lunes en Tianjin su sintonía en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, con mensajes que cuestionaron la hegemonía occidental y defendieron un orden multipolar.

– Xi lamenta que persistan «sombras» de la Guerra Fría al arrancar reunión ampliada de OCS. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Putin valora el papel de China e India en la búsqueda de paz en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kabul – Al menos 812 personas han muerto y unas 2.700 han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran la pasada noche el este de Afganistán, confirmó este lunes el Gobierno de facto talibán.

– Se envío un tema explicativo: ¿Por qué Afganistán es una «trampa sísmica» muy vulnerable a los terremotos?. (Texto)

Kiev – El jefe de la Policía ucraniana, Iván Vigivski, afirma que se ha encontrado un «rastro ruso» en el asesinato del exjefe del Parlamento ucraniano y figura clave de la revolución del Maidán Andrí Parubi, tras la detención del presunto asesino anunciada por el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Texto)

– La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas. Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso del GPS que afectó al vuelo de Von der Leyen. (Texto)

– Cientos de miles de niños ucranianos regresan a la escuela en medio de los continuos ataques rusos contra áreas civiles; muchos siguen sin poder reunirse con sus compañeros y continúan estudiando en remoto para minimizar el peligro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia una rueda de prensa, en momentos en que tienen lugar movilizaciones de milicianos, ciudadanos y militares en «defensa» del territorio venezolano, ante el anunciado despliegue militar de EE.UU. como parte de una operación antidrogas en una zona del Caribe próxima al país suramericano.

– La canciller colombiana rechaza en nombre de la Celac «la lógica de intervención». (Texto) (Foto)

– Venezuela dice ante la Celac que tropas de EEUU están listas para «invadir» su territorio. (Texto) (Vídeo)

Saná, 1 sep (EFE).- Los hutíes del Yemen enterraron este lunes al primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y a otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes, asesinados el jueves pasado en un ataque israelí contra una reunión del gabinete en Saná.

Senggigi (Indonesia) – La investigación sobre el caso de la española Matilde Muñoz, de cuyo presunto asesinato en Lombok se acusa a dos hombres vinculados al hotel en el que se alojaba, «continúa», según afirmó este lunes la Policía indonesia, mientras en el establecimiento se quisieron desentender de lo sucedido.

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su primer informe de Gobierno, en el que tiene previsto destacar el enfoque social que ha marcado a su administración, en medio de las críticas de la oposición por los altos niveles de violencia y el frenazo económico, todo condicionado por su relación con Estados Unidos y los aranceles.

Venecia – Kim Novak, célebre entre otros por sus papeles en clásicos como ‘Vertigo’, de Alfred Hitchcock, recoge el León de Oro honorífico del Festival de Venecia en una jornada en la que se presentan en la competición los filmes ‘The testament of Ann Lee’, un musical sobre esa predicadora del siglo XVIII, y ‘The smashing machine’, protagonizado por Dwayne Johnson, ‘La Roca’.

– Amanda Seyfried deslumbra en Venecia en un complejo musical religioso: «fue catártico».

