Temas del día de EFE Internacional del 10 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

NOBEL PAZ

Oslo – La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los «héroes» que luchan por la «libertad» de ese país, así como a «los líderes del mundo» que les apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre en Oslo.

– Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana Maria Corina Machado, confirmó este miércoles que en solo «unas horas» podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar «muy pronto» a Venezuela.

– El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una «democracia» en el país, al ser ésa la voluntad del pueblo venezolano.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – Doce hombres y una mujer recogieron el Premio Nobel de manos de Carlos Gustavo de Suecia en una ceremonia en la que se ensalzó el valor de la ciencia y la literatura como antídoto para superar «estos tiempos oscuros, de división, polarización y conflicto» que atraviesa el mundo.

VENEZUELA EEUU

Caracas – En medio de la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y EE.UU, por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y con el telón de fondo de la entrega del Nobel a la opositora Maria Corina Machado, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convoca a una marcha en Caracas de campesinos en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

– El pasaporte del cardenal venezolano Baltazar Porras fue «anulado» por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, con rumbo a Colombia y destino final España, y fue amenazado de ser detenido, según denunció el prelado.

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Miles de adolescentes australianos se quedaron este miércoles sin acceso a varias redes sociales tras la entrada en vigor de la pionera ley que prohíbe la participación en algunas plataformas a menores de 16 años, una medida sin precedentes que Camberra definió como «uno de los mayores cambios sociales y culturales» de las pasadas décadas.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue trabajando en los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras persisten sus contactos con Washington y los socios europeos sobre las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez se ponga fin a la guerra.

– Ucrania se prepara para aumentar los impuestos a las pequeñas empresas con el fin de asegurar la financiación continua del Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien economistas y emprendedores cuestionan la decisión de incrementar la carga financiera sobre empresarios que ya luchan contra los múltiples efectos negativos de la invasión. Por Rostyslav Averchuk

– Rusia ya tiene preparada una respuesta a un posible despliegue de tropas de la Unión Europea (UE) en Ucrania y a la confiscación de activos rusos, medidas que considera hostiles, anunció este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

ISRAEL PALESTINA

Nablus (Cisjordania) – La palestina Manal Amirah tiene la mirada perdida y los ojos llorosos cuando se sienta a conversar con EFE para explicar que el cuerpo de su marido, Nidal Amirah, de 40 años, lleva más de seis meses retenido por las autoridades israelíes después de que en junio un soldado lo «ejecutara» a él y a su hermano en una redada israelí en la Ciudad Vieja de Nablus. Por Nuria Garrido Gómez

BRASIL BOLSONARO

Sao Paulo – La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Oddar Manchey (Camboya) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, que han vuelto a enfrentarse en la frontera, la mayor escalada desde julio de un histórico conflicto que deja más de una decena de fallecidos y medio millón de desplazados. (foto)(vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, con más del 99 % escrutado, entra en una fase aún más compleja tras las denuncias de «fraude monumental» del opositor Salvador Nasralla, quien exige la revisión exhaustiva de las actas mientras Nasry Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, se mantiene al frente por una diferencia mínima.

ARGENTINA CONGRESO

Buenos Aires – Los diputados y senadores electos el 26 de octubre asumen este miércoles sus escaños en un Congreso clave para la gobernabilidad de Javier Milei, que confía en la nueva composición legislativa para aprobar de forma exprés sus reformas laboral y fiscal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre.

– El presidente argentino, Javier Milei, cumple este miércoles dos años de gobierno en los que superó importantes turbulencias y comienza la segunda mitad de su mandato con un panorama favorable tras imponerse en unos comicios legislativos clave.

– Se ha enviado una nota sobre los ‘outsiders’ que han entrado en ambas cámaras, provenientes de distintos ámbitos y sin trayectoria política, entre los que destacan la exvedette Virginia Gallardo, el ‘streamer’ Sergio “Tronco” Figliuolo y la influencer de vida saludable Laura Soldano.

UNESCO PATRIMONIO

Nueva Delhi – El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, que se unió a otros de los elegidos este miércoles en la reunión de Nueva Delhi: el caftán de Marruecos, la música y danza aimara Sarawja de Perú, la Pasión de Iztapalapa -el mayor vaicrucis de México- o el compas, la música emblemática de Haití.

MUSEO LOUVRE

París – Los agentes de seguridad privada del Louvre o la Policía podrían haber impedido la fuga de los ladrones que asaltaron el museo parisino el 19 de octubre por un lapso de tan solo unos 30 segundos, según las conclusiones de la investigación administrativa lanzada a raíz del suceso.

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

