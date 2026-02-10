Temas del día de EFE Internacional del 10 de febrero de 2026 (07.30 horas)

17 minutos

PAPELES EPSTEIN

Londres.- Los papeles de Epstein siguen agitando la política en el Reino Unido, con el primer ministro, Keir Starmer, que se niega a dimitir por las negligencias cometidas en el caso, y el rey Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía británica en las investigaciones sobre los vínculos de su hermano Andrés con el millonario pederasta estadounidense.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Parlamento de Venezuela avanza en la consulta del proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras varias ONG cuestionan su coherencia y el país permanece atento a eventuales excarcelaciones, así como a la reciente detención del dirigente Juan Pablo Guanipa.

(Texto) (Foto) (Video)

– La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una protesta para exigir que la ley de amnistía, que se espera sea aprobada esta semana en Venezuela, «no sea parcial ni selectiva».

(Texto) (Foto) (Video)

CUBA EEUU

La Habana – El asedio petrolero de EE.UU. y el plan de emergencia del Gobierno cubano están paralizado progresivamente la isla, desde las carreteras a las oficinas estatales y los servicios públicos hasta los aeropuertos, que enfrentan cambios en su tráfico aéreo por el fin del combustible disponible para la aviación.

(Texto)(Foto)(Video)

– En medio de la presión arancelaria que ejerce Estados Unidos contra los países que envían petróleo a Cuba, los focos apuntan principalmente a México por los lazos históricos y estratégicos que tiene con la isla caribeña, país con el que mantiene una relación «única» tras el triunfo de la revolución cubana en 1959.

(Texto)

CORRUPCIÓN MUNDO

Berlín.- La corrupción empeora en todo el mundo, y afecta incluso a democracias consolidadas de Europa y Norteamérica, que registran un empeoramiento en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado este martes.

(Texto) (Infografía)

– Se ha enviado una información sobre Latinoamérica donde, según el informe, no se avanza en la lucha contra la corrupción. El índice también sigue empeorando en Estados Unidos.

UE MIGRACIÓN

Estrasburgo – El Parlamento Europeo debate la regularización de medio millón de personas migrantes impulsada por el Gobierno español por sus efectos sobre la zona Schengen de libre circulación.

(Texto)(Vídeo)

– El Parlamento Europeo vota la creación de una lista de países «seguros» para solicitantes de asilo, así como nuevas normas sobre cuándo un país fuera de la UE puede considerarse de esta forma, una calificación que según organizaciones humanitarias atenta contra el derecho de asilo y puede provocar discriminación. (Texto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – El Gobierno iraní ha lanzado una ola de detenciones contra políticos y activistas críticos en víspera del 47 aniversario de la Revolución Islámica, que se conmemora el miércoles, tras semanas de tensión ante un posible ataque estadounidense que ha ido disminuyendo por el inicio de las conversaciones con Washington en Omán.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Cuatro meses después del inicio de la tregua, durante los que tropas israelíes han matado a casi 600 palestinos, Gaza continúa en un paréntesis incierto sobre cuándo y cómo comenzará la segunda fase; al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington para reunirse con Trump.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los productores de armas y expertos militares ucranianos saludan la decisión anunciada por el presidente Volodímir Zelenski de empezar a exportar drones, mientras Ucrania sigue buscando fondos para fortalecer la producción doméstica necesaria para su defensa contra Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

– Las ministras de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, y Suecia, Maria Malmer Stenergard, asisten en Espoo (Finlandia) a un foro de política exterior y de seguridad centrado en la guerra de Ucrania, tras el que ofrecerán una rueda de prensa conjunta. (Texto)

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca – Bangladés entra este martes en período de reflexión de cara a las elecciones generales del jueves, que se celebrarán bajo fuertes medidas de seguridad y pondrán fin a la etapa del Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

(Texto)

LATINOAMÉRICA IA

Santiago de Chile – Se lanza en Chile el proyecto Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artificial desarrollado colaborativamente entre gobiernos y organismos internacionales de Latinoamérica, en un acto al que asistirá el presidente chileno, Gabriel Boric, entre otras autoridades del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Dos meses después de su entrada en vigor, la pionera ley australiana que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales, y que ha inspirado propuestas similares en Europa y otros países, ha supuesto la eliminación de 4,7 millones de cuentas, si bien se cuestiona si los controles que las tecnológicas están obligadas a imponer son del todo efectivos.

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – La Academia de Hollywood celebra el tradicional almuerzo de los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar, galardones en los que las películas más nominadas son ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, con la brasileña ‘The Secret Agent’ y la española ‘Sirat’ como contendientes en la categoría internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- París.- FRANCIA DESEMPLEO.- Se publican los datos del desempleo en Francia en el cuarto trimestre de 2025.

08:00h.- Londres.- BP RESULTADOS.- La petrolera BP divulga sus resultados anuales. (Texto)

08:00h.- Londres.- BARCLAYS RESULTADOS.- El banco británico Barclays divulga sus resultados anuales. (Texto)

08:00h.- París.- KERING RESULTADOS.- El grupo francés de lujo Kering publica sus resultados financieros anuales de 2025.

09:00h.- Roma.- ITALIA BANCA.- Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) presenta sus resultados de 2025, ejercicio en el que tomó el control de Mediobanca mediante una oferta pública de adquisición (OPA). (Texto)

10:00h.- París.- FRANCIA VINO.- La Federación de Exportadores de Vinos y Licores de Francia (FEVS) presenta en conferencia de prensa las exportaciones de 2025.

10:30h.- El presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán, asiste a la feria Wine París para acompañar a las empresas riojanas que participan en el expositor de España. (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Ginebra.- ONU DESARROLLO.- La secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, presenta el informe anual de la agencia sobre las economías menos desarrolladas. (Texto)

11:00h.- Ginebra.- ONU DESARROLLO.- UNCTAD, el organismo de la ONU dedicado al Comercio & Desarrollo presenta su informe 2026 sobre los países menos avanzados (Texto)

11:00h.- Madrid.- REINA EXPOSICIÓN.- El Museo Reina Sofía presenta en rueda de prensa la exposición ‘Alberto Greco. Viva el arte vivo’ en un recorrido cronológico alrededor de la obra del artista argentino, creador del arte vivo-dito o arte-vivo, que él definía como «la aventura de lo real».

12:00h.- Estrasburgo.- UE ONU.- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, pronuncia un discurso en el Parlamento Europeo.

12:30h.- Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo vota la creación de una lista europea de países seguros para solicitantes de asilo, así como nuevas normas sobre cuándo un país fuera de la UE puede considerarse seguro, ambas ya acordadas con los países de la UE

12:30h.- Roma.- ITALIA SERIES.- El cineasta italiano Marco Bellocchio presenta en Roma su nueva serie, «Portobello», con la que recorrerá en la plataforma HBO el arresto injusto de un famoso presentador televisivo de los Años Ochenta que sacudió la sociedad del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Estrasburgo.- UE MERCOSUR.- El Parlamento Europeo vota las cláusulas de salvaguardia asociadas al acuerdo UE-Mercosur para proteger a los agricultores europeos

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA MALDIVAS.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares al presidente de la República de Maldivas, Mohamed Muizzu. Castillo de Bellevue. Spreeweg 1, 10557 Berlin

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA MALDIVAS.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares al presidente delas Maldivas, Mohamed Muizzu. (Foto)

16:00h.- Estrasburgo.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo debate la regularización de medio millón de personas migrantes impulsada por el Gobierno español

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- Las ministras de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, y Suecia, Maria Malmer Stenergard, asisten en Espoo (Finlandia) a un foro de política exterior y de seguridad centrado en la guerra de Ucrania, tras el que ofrecerán una rueda de prensa conjunta. (Texto)

Moscú.- EEUU AZERBAIYÁN.- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viaja a Azerbaiyán después de reunirse con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, el lunes en Ereván. (Texto)

Bruselas.- UE REDES SOCIALES.- La Comisión Europea presenta este martes una estrategia contra el acoso cibernético, en su esfuerzo por proteger a los menores en las redes sociales.

París.- FRANCIA SIDERURGIA.- Elpresidente de Francia, Emmanuel Macron, visita una de las plantas de ArcelorMittal en Dunkerque, donde se espera que el primer productor de acero europeo anuncie el proyecto de descarbonización de una de sus fábricas, con la puesta en marcha de su primer horno eléctrico. (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA UE.- Reunión de los primeros ministros de Eslovaquia, Robert Fico, y de República Checa, Andrej Babis, con el canciller federal de Austria, Christian Stocker, para abordar el tema de la competitividad de la UE y la energía, antes del consejo europeo del 12 de febrero en Bruselas.

Londres.- ASTRAZENECA RESULTADOS.- La farmacéutica AstraZeneca divulga sus resultados correspondientes a 2025. (Texto)

Tirana.- ALBANIA PROTESTAS.- Protestas contra el Gobierno de Albania por corrupción, abuso de poder y mala gestión económica. (Texto)

Bruselas.- PHILIPS RESULTADOS.- La multinacional neerlandesa de electrónica Philips presenta los resultados del año 2025

Viena.- AUSTRIA REPÚBLICA CHECA.- El canciller federal austríaco, Christian Stocker, recibe al primer ministro de la República Checa, Andrej Babis.

América

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en enero de 2026.

14:00h.- Nueva York.- COCA COLA RESULTADOS.- The Coca-Cola Company anuncia sus resultados del cuarto trimestre de 2025

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY CONGRESO.- El Senado de Paraguay celebra una sesión extraordinaria para discutir la sanción de la reforma a ley de jubilaciones del sector público, en medio del rechazo de los gremios de trabajadores. (Texto) (Foto)

14:30h.- Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA ECONOMÍA.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organiza en Panamá la 39ª Reunión de los Gobernadores de Centroamérica, que reúne a autoridades económicas de la región, incluido el presidente panameño, José Raúl Mulino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría (‘Pipo’), detenido en noviembre en España, y otros altos cargos de esa organización por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Complejo Judicial Norte de Quito.

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante colombiano Carlos Vives da una rueda de prensa en la que hará anuncios sobre sus proyectos para 2026, año en el que estrenará un nuevo álbum. Planetario (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Caracas.- EEUU VENEZUELA.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una protesta para exigir que la ley de amnistía, que se espera sea aprobada esta semana en Venezuela, «no sea parcial ni selectiva». (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- EEUU POLÍTICA.- Congresistas hispanas presentan la iniciativa del ‘Buen vecino’ para anular la Doctrina Monroe de Trump (Texto)

16:00h.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Sudán del Sur y la misión UNMISS de mantenimiento de la paz establecida en 2011

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de enero de 2026 (Texto)

23:00h.- Washington.- FORD RESULTADOS.- Ford da a conocer sus resultados financieros de 2025 tras obtener unos beneficios netos de 2.882 millones de dólares en los nueve primeros meses del año y asumir unos cargos de 19.500 millones de dólares en el último trimestre para cubrir su retirada del mercado de vehículos eléctricos. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), patronal del sector, divulga los datos de exportaciones de este grano correspondientes al mes de enero.

Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- Se reanuda la audiencia contra doce personas, entre ellas la diputada opositora Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona, acusados de integrar una red de corrupción que desvió más de 227.000 dólares para fines políticos. (Texto)

Nueva York.- EEUU TECNOLÓGICAS.- Las cuatro grandes tecnológicas estadounidenses -Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft- prevén invertir este año cerca de 650.000 millones de dólares en gastos de capital en una escalada sin precedentes ligada a la carrera por la IA que ha provocado vaivenes en la bolsa y reavivado los temores a una burbuja bursátil

Tegucigalpa.- HONDURAS POLÍTICA.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presenta el informe «Elecciones 2025: balance crítico y el camino hacia las reformas electorales». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CORRUPCIÓN.- Lanzamiento en Panamá del Índice de Percepciones de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2026, después de que en diciembre pasado se registrase una inflación interanual del 31,5 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Hollywood celebra el tradicional almuerzo de los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar, un encuentro previo a la gala en el que los protagonistas de la temporada se reunirán para la clásica foto de familia. Entre los títulos más destacados figuran ‘Sinners’, ‘One Battle After Another’, la brasileña ‘The Secret Agent’ y la española ‘Sirat’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida ejecuta a Ronald Palmer Heath, condenado en 1990 por matar a un vendedor ambulante durante un intento de robo, en la que supone la primera aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord histórico con 19 ejecuciones (Texto)

Miami.- EEUU ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa por vídeo en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida, donde se le entregará un reconocimiento por su labor en favor de la Hispanidad.

Santiago.- LATINOAMÉRICA IA.- Se lanza en Chile el proyecto Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artifical desarrollado colaborativamente entre gobiernos y organismos internacionales de Latinoamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- El juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en Panamá que implicó el pago de sobornos para hacerse con obras públicas y cuestionadas donaciones para campañas políticas, se encuentra en su tramo final. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado de Argentina se apresta a tratar este miércoles la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada que se prevé tensa por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa (Texto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN TELECOMUNICACIONES.- Ante el riesgo de una agresión militar por parte de China, Taiwán está reforzando su sistema de telecomunicaciones mediante cables submarinos reforzados, redes terrestres de respaldo y una creciente red de comunicaciones satelitales de emergencia. (Texto)

Cantón.- CHINA APEC.- El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, participa en la ciudad suroriental de Cantón en la primera reunión de altos funcionarios del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya cumbre organizará China este año.

Daca.- BANGLADÉS ELECCIONES.- Bangladés entra este martes en período de reflexión de cara a las elecciones generales del jueves, que se celebrarán bajo fuertes medidas de vigilancia y pondrán fin a la etapa del Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245