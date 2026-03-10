Temas del día de EFE Internacional del 10 de marzo de 2026 (13.00 horas)

14 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Los bombardeos contra Teherán han continuado este martes, en el undécimo día de guerra, después de que Irán insistiese en su disposición a seguir combatiendo tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país y de que tiene la capacidad de «expandir el conflicto».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Se ha enviado un análisis a las 11.50 horas: «Rumbo a las elecciones, Netanyahu mete a Israel en la guerra ‘definitiva’ contra Irán». Por Paula Bernabeu

(Texto)

– El petróleo y el gas caen y los mercados de valores se estabilizan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país «golpeará 20 veces más fuerte» al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.

(Texto)

– Los ministros de Energía de los países del G7 se reúnen en París para reforzar su coordinación ante las sacudidas de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio, después de que el grupo admitiera la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo.

(Texto)

– Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) continúan en Bruselas con su debate sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

(Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en Naciones Unidas una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, la segunda desde que inició el conflicto en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Estados Unidos asumió la presidencia rotatoria del órgano.

(Texto)

– El grupo chií libanés Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, según medios vinculados al grupo, a lo que siguió una nueva advertencia del ejército israelí para que se desaloje el sur del país ante nuevos bombardeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Gobierno libanés busca el apoyo de la comunidad internacional para gestionar su crisis de desplazados, que ya ascienden a 600.000, mientras prosigue su campaña militar contra el grupo chií Hizbulá.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de su hijo ofrecen una alternativa más segura para la familia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 1026)

(El último resumen se ha enviado a las 07.44 horas: «Trump se contradice sobre el fin de la guerra, Irán dice que es su decisión: undécimo día»)

(Se ha enviado una panorámica sobre las medidas emprendidas en los países de Asia para enfrentarse al alza de los precios de la energía)

ENERGÍA NUCLEAR

Estrasburgo (Francvia) – La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas, en el contexto marcado por el encarecimiento de los hidrocarburos por el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organizan en París la segunda cumbre mundial para promover esa tecnología como parte de la solución para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global. (Texto)

(Se han enviado, entre otras, informaciones de Emmanuel Macron, que dice que apuesta por la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad regional, y de Ursula Von der Leyen, que afirma ahora que Europa cometió un «error estratégico» al alejarse de la energía nuclear)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania continúa sus contraataques en el frente sureste al tiempo que ofrece asistencia en materia de defensa aérea a países de Oriente Medio atacados por Irán con la esperanza de recibir más misiles de EE.UU. para responder a los bombardeos rusos.

(Texto) (Audio)

VENEZUELA EE.UU

Caracas – El Parlamento de Venezuela da un paso más en la estructuración del entramado jurídico para facilitar la llegada de inversiones al sector minero del país al aprobar en una primera votación una nueva ley de minas, que constata la apertura venezolana al dinero estadounidense, igual que sucedió con la ley de hidrocarburos.

(Texto)

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile – Chile se prepara para la llegada el miércoles de la extrema derecha al poder por primera vez en democracia y con la expectación de si el «Gobierno de emergencia» prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado a las 12.13 horas)

– El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATINOAMÉRICA PRENSA

Miami (EE.UU.) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta el último ‘Índice de Chapultepec’ en el que documenta avances y retrocesos de la libertad de prensa en América, marcada en 2025 por ataques a los medios en países como Estados Unidos y Ecuador, y el persistente asesinato de periodistas en México y Centroamérica.

(Texto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Louis Vuitton, Miu Miu y Pierre Cardin muestran sus propuestas en la última jornada de la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

GUSTAVO DUDAMEL

Nueva York – El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones municipales en Francia del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía FRANCIA ELECCIONES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua habla con la prensa en Ginebra sobre la presentación del informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Lisboa.- PORTUGAL GUÍA MICHELIN.- Guía Michelin celebra su tercera gala exclusiva para Portugal en Funchal, en el archipiélago de Madeira, después del que el año pasado las chefs Rita Magro y Marlene Vieira se convirtieran en las dos primeras mujeres en recibir una estrella en más de tres décadas en el país ibérico, que no tiene ningún establecimiento con tres estrellas. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania continúa sus contraataques en el frente sureste al tiempo que ofrece asistencia en materia de defensa aérea a países de Oriente Medio atacados por Irán con la esperanza de recibir más misiles de EE.UU. para responder a los bombardeos rusos. (Texto)

París.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Energía de los países del G7 mantienen un encuentro para reforzar su coordinación ante las sacudidas de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio, después de que sus colegas de Finanzas hayan abierto la puerta a recurrir a las reservas estratégicas de petróleo si lo consideran necesario para estabilizar la situación de los mercados, alterados sobre todo por el cierre del estrecho de Ormuz por Irán.

Varsovia.- POLONIA DEFENSA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, se reúnen este martes para tratar el programa europeo «Acción por la Seguridad de Europa» (SAFE, por sus siglas inglesas), en un contexto político marcado por el escepticismo del jefe de Estado frente a esa iniciativa comunitaria, que podría vetar de aquí al 20 marzo.

Varsovia.- SUECIA NORUEGA.- Una delegación formada por el rey y la reina de Suecia y los ministros de Exteriores, Defensa, entre otros, viajará a Polonia por invitación del presidente Karol Nawrocki.

Estrasburgo.- UE ENERGÍA.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas. (Texto)

Batam.- INDONESIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viaja a la ciudad indonesia de Batam, donde visita las empresas Infeon Technologies y McDermott.

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

París.- CUMBRE NUCLEAR.- Francia y el OIEA organizan la segunda cumbre mundial sobre la energía nuclear que pretende promover esta tecnología como una parte de la solución de la descarbonización de la economía. (Texto)

Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Puro cine, pocos personajes y un mensaje potente, así define el cineasta chileno Sergio Castro en una entrevista con EFE ‘Mil pedazos’, el segundo largometraje de su carrera que este martes presenta a nivel mundial en el Festival de Málaga (España), un viaje emocional al límite, con tintes de road movie y una tragedia familiar de fondo. (Texto) (Foto)

América

15:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO SEGURIDAD.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, la segunda desde que inició el conflicto en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Estados Unidos asumió la presidencia rotatoria del órgano.

15:00h.- Miami.- EEUU PRENSA.- La SIP presenta el ‘Índice de Chapultepec’ sobre la libertad de prensa en América en 2025 (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Quito.- ECUADOR TURISMO.- Rueda de prensa oficial de presentación de Premios «Latin American Wedding & MICE», cuya séptima edición se realizará en la capital de Ecuador entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos. Swissotel. Salón Basel.

20:00h.- Nueva York.- IRÁN GUERRA.- El comité del Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre las sanciones al programa nuclear iraní (Resolución 1737 de 2006) mientras las hostilidades en Oriente Medio prosiguen tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa escalando el conflicto a otros países de la región

20:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) divulga las exportaciones del grano en febrero. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde noviembre de 2025 a enero de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ANTISEMITISMO.- La organización judía B’nai B’rith Uruguay organiza un encuentro en homenaje a David Fremd, asesinado hace exactamente diez años en un ataque antisemita llevado a cabo en la ciudad uruguaya de Paysandú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde noviembre de 2025 a enero de 2026. (Texto)

Nueva York.- GUSTAVO DUDAMEL.- El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27 (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expondrá la situación urgente de Nicaragua.

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ELECCIONES.- El 14º distrito congresional de Georgia celebra elecciones para elegir al sucesor de la representante Marjorie Taylor Greene, antigua aliada del presidente estadounidense, Donald Trump, que renunció a su cargo por discrepancias sobre la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein y la política exterior del país (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO JUSTICIA – En el marco del Día Internacional de la Juezas, la ministra mexicana, Jazmín Esquivel, habla con EFE sobre el acceso a la mujer a la Judicatura y las barreras persistentes pese a la llegada de una mujer a la presidencia del país y a las políticas de paridad de género en los poderes. (Texto) (Foto)

Bogotá – COLOMBIA ELECCIONES – El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo. (Texto) (Foto) (Video)

Lima – PERÚ ELECCIONES – La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza pruebas de color a la papeleta de votación más grande de la historia de Perú, que contendrá 36 candidatos presidenciales, así como casillas para el Senado, el Congreso y el Parlamento Andino. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO SEGURIDAD – El Gobierno de México presenta la cifra de homicidios del primer mes del 2026, luego de una reducción del 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre del 2025 en este delito y en medio de una escalada de violencia en el oeste del país tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho». (Texto) (Foto) (Video)

El Salvador – EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS – Exponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 195 período de sesiones, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el régimen de excepción en el contexto del régimen de excepción, una polémica medida contra las pandillas implementada desde marzo 2022. (Texto)

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en un Tribunal de Nigeria sobre la causa abierta por presunta financiación de terrorismo contra el exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245