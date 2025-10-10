Temas del día de EFE Internacional del 10 de octubre de 2025 (07.30 horas)

12 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Ya está en marcha el periodo de 24 horas para que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre en vigor, después de que el gobierno Gobierno de Israel lo aprobara este viernes, un acuerdo que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento del proceso de deportaciones en Israel de miembros de la Flotilla de solidaridad con Gaza. (Texto)

PERÚ CRISIS

Lima.- El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones que declaraban su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

(El Congreso está en proceso de elegir a un presidente interino)

Se ha enviado un perfil de Dina Boluarte

NOBEL PAZ

Copenhague – El Comité Nobel Noruego anuncia el ganador o ganadores del Nobel de la Paz de este año, que ansía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al que también están nominados organismos como la Corte Penal Internacional o la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y su comisionado general, Philippe Lazzarini, entre otros.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche un ataque masivo contra Ucrania que tuvo entre sus objetivos instalaciones energéticas y provocó cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev (norte), Zaporiyia (sureste) y Dnipropetrovsk (centro), según han informado las autoridades ucranianas.

– La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, participa en la Conferencia de Riga 2025 sobre unidad, seguridad y resiliencia en un mundo fragmentado.

FILIPINAS TERREMOTO

Manila.- Al menos una persona ha fallecido en Filipinas después de que un terremoto de magnitud 7,4 golpeara el sur del archipiélago, donde las autoridades mantienen la orden de evacuar forzosamente a habitantes de zonas costeras tras dar la alerta por tsunami.

(Texto)

FRANCIA GOBIERNO

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha dado de plazo hasta la noche de este viernes para designar a un primer ministro, cuya misión prioritaria será consensuar unos presupuestos para 2026 que den estabilidad al país y cumplan con los compromisos europeos.

(Texto)

MARRUECOS REY

Rabat – El rey Mohamed VI encabeza este viernes la apertura del nuevo curso legislativo en Marruecos, una esperada intervención en el actual contexto de protestas juveniles impulsadas por el movimiento GenZ.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracacas – Venezuela se mantiene en alerta ante el temor de que se produzca un hipotético «ataque armado» de Estados Unidos y ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoque a una reunión urgente para abordar el asunto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El partido de ultraderecha Chega busca consolidar su avance en las elecciones municipales de este domingo en Portugal, cinco meses después de las legislativas donde se erigió como segunda fuerza política en el Parlamento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JENNIFER LOPEZ

Los Ángeles (EE.UU.) – Jennifer López habla con EFE de su nuevo trabajo, ‘Kiss of the Spider Woman’ (‘El beso de la mujer araña’), una nueva adaptación de la novela de Manuel Puig sobre la relación entre dos presos, uno de ellos homsexual, que se estrena en un momento clave para «la comunidad latina y queer, que están siendo muy atacadas», en palabras de la actriz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Riga.- UCRANIA GUERRA.- La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, participa en la Conferencia de Riga 2025 sobre unidad, seguridad y resiliencia en un mundo fragmentado.

09:00h.- Luxemburgo.- UE FINANZAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran una reunión en Luxemburgo.

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- El partido de ultraderecha Chega busca consolidar su avance en las elecciones municipales de este domingo en Portugal, cinco meses después de las legislativas donde se erigió como segunda fuerza política en el Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- AFGANISTÁN MUJERES.- Mesa redonda “El Tribunal del Pueblo para las Mujeres de Afganistán: ¿Qué es, qué implica, qué aporta?” (Texto)

09:15h.- Tallin.- ESTONIA TELECOMUNICACIONES.- El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, participan en la octava cumbre Digital de Tallin.

10:00h.- Ginebra.- REFUGIADOS ONU.- El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, cierra el Comité Ejecuivo anual del organismo, que para él será el último en vista de que su mandato llega a su fin el 31 de diciembre próximo. (Texto)

10:00h.- Ginebra.- SALUD MENTAL.- Con motivo del Día de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece datos sobre la salud mental del personal sanitario como resultado de condiciones de trabajo que pueden ser muy duras (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA CHILE.- La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams Baussa, prevé intervenir en el Foro germano-chileno de Minería y Recursos Minerales que organiza la Casa de la Economía Alemana (DIHK). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Fráncfort.- VOLKSWAGEN VENTAS.- El grupo Volkswagen publica las cifras de ventas del tercer trimestre.

11:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- El Comité Nobel Noruego anuncia el ganador o ganadores del Nobel de la Paz de este año (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Los candidatos favoritos a la Alcaldía de Lisboa en las elecciones municipales del domingo, el conservador Carlos Moedas, alcalde actual, y la socialista Alexandra Leitão cierran sus campañas con el tradicional descenso de Chiado, un paseo electoral por centro de la ciudad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Horsens (Dinamarca).- UE TELECOMUNICACIONES.- Consejo informal de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), que aborda cómo se puede proteger mejor a los niños y jóvenes en Internet. Un punto central se centra en la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en materia de protección de menores, así como en temas relacionados como la verificación de la edad en las redes sociales y otras medidas. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Las vías de tren ucranianas se han convertido en objetivo prioritario de los ataques rusos en lo que ha sido denunciado por las autoridades de Kiev como un intento de asilar las regiones fronterizas y del frente de Cherníguiv y Sumi y socavar la logística ucraniana. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

Ginebra.- TRABAJO SALUD.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, participa en un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicado a la salud mental. (Texto) (Vídeo)

Moscú.- CUMBRE CEI.- Cumbre de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes en Tayikistán a la que asisten los mandatarios de Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. (Texto)

Tallin.- FORO ARRAIOLOS.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, participa en la reunión de Arraiolos de los presidentes y presidentas no ejecutivas de la Unión Europea (UE) donde intercambiarán opiniones sobre las oportunidades y los desafíos de la inteligencia artificial, las amenazas actuales y las perspectivas para la seguridad de Europa. Forman parte del grupo Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, Malta, Austria, polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

Dubrovnik.- EUROPA ULTRADERECHA.- El movimiento ultranacionalista MEGA (Make Europe Great Again) celebra una conferencia en homenaje a Charlie Kirk, el activista ultraderechista estadounidense asesinado el pasado septiembre.

Venecia (Italia).- C.EUROPA ESPAÑA.- La Comisión de Venecia, una instancia de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, celebra una plenaria de dos días durante la que debe emitir un dictamen, a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre la controvertida cuestión de la elección de sus miembros, que ha enfrentado durante años al PSOE y al PP.

Londres.- Estreno en Reino Unido, y alfombra roja de ‘Jay Kelly’ con George Clooney, Adam Sandler o Isla Fisher entre otros, en el Festival de Cine de Londres. (Foto)(Vídeo)

América

16:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- La venezolana María Conchita Alonso habla en una entrevista con EFE de su nuevo sencillo ‘Vamos a bailar Guajira’ (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Brasilia.- COP30 CLIMA.- El presidente de la COP30, André Correa do Lago, y la ministra de Medioambiente de Brasil, Marina Silva, ofrecen una rueda de prensa sobre las reuniones previas a la cumbre climática de la ONU, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém. (Texto)

16:15h.- Lima.- CONGRESO LENGUA.- La segunda Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible comienza en Lima como antesala al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad peruana de Arequipa. Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) de agosto. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ALIMENTACIÓN.- La Asociación de Avicultores de Bolivia realizará el ‘Sándwich de huevo más largo de Bolivia’ en conmemoración del Día Mundial del huevo para promover el consumo de este alimento rico en proteínas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- JENNIFER LOPEZ.- Jennifer López habla con EFE de su nuevo trabajo, ‘Kiss of the Spider Woman’ (‘El beso de la mujer araña’), una nueva adaptación de la novela de Manuel Puig sobre la relación entre dos presos, uno de ellos homsexual, que se estrena en un momento clave para «la comunidad latina y queer, que están siendo muy atacadas», en palabras de la actriz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO EXPLOSIÓN.- A un mes de la explosión de un camión cisterna en el oriente de la Ciudad de México, que ha dejado hasta ahora más de 30 muertos y decenas de heridos, familiares de las víctimas siguen clamando justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

17:30h.- Rabat.- MARRUECOS REY.- El rey Mohamed VI encabeza este viernes la apertura del nuevo curso legislativo en Marruecos, una esperada intervención en el actual contexto de protestas juveniles impulsadas por el movimiento GenZ 212 Sede del Parlamento (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN CAPITAL.- Contaminación, subsidencia, falta de agua y un espeso tráfico. A Teherán se le acumulan los problemas y ante ello el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha llamado a levantar una nueva capital en la costa del sur del país, una propuesta muy criticada por ser considerada “inviable”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- UICN CUMBRE.- Segunda jornada del Congreso Mundial de Naturaleza de la UICN en Abu Dabi, que centra sus sesiones en cuestiones de medio ambiente y cambio climático.

Asia

Taipéi – TAIWÁN DÍA NACIONAL – El presidente taiwanés, William Lai, encabeza las conmemoraciones por el Día Nacional de la República de China (nombre oficial de la isla), en medio de las tensiones entre Taipéi y Pekín.(foto)(vídeo)

Manila – FILIPINAS CINE – Arranca en Manila la 24 edición del festival Película-Pelikula, organizado por el Instituto Cervantes.

Yakarta- INDONESIA INTOXICACIONES – Los casos de intoxicaciones por el programa de comidas escolares gratuitas de Indonesia siguen creciendo, sin que se hayan averiguado las causas, y con ellos el desconcierto de las familias, que piden garantías.

Manila – CRISIS CLIMÁTICA – Se reúne en Manila hasta el 10 de octubre el Fondo para Pérdidas y Daños de la ONU, creado para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las pérdidas y los daños resultantes de los efectos adversos del cambio climático.

Pionyang – COREA DEL NORTE DESFILE – Corea del Norte celebra el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores con un desfile militar masivo donde podría mostrar nuevos misiles y armamento, con la asistencia del primer ministro chino, Li Qiang, el expresidente ruso Dmitri Medvédev y los líderes de Vietnam y Laos, entre otros. (foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245