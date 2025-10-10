Temas del día de EFE Internacional del 10 de octubre de 2025 (19.00 horas)

7 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

– El Ejército israelí se está preparando para recibir a los rehenes que Hamás liberará en las próximas 72 horas, anunció este viernes el portavoz castrense Effie Defrin, después de la entrada en vigor de la primera fase del plan del presidente estaodunidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un videomensaje que Hamás será desmilitarizado «por las buenas o por las malas».

– La activista española Reyes Rigo, miembro de la Flotilla Global Sumud que trató de llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada a España a cambio de pagar una multa y poder salir así de Israel, donde permanece presa acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot.

NOBEL PAZ

Copenhague.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

– La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este viernes que su Premio Nobel de la Paz 2025 representa un «impulso para concluir» la tarea de «conquistar la libertad» en su país y señaló al presidente estadounidense, Donald Trump, y a «las naciones democráticas del mundo» como aliados para alcanzar ese objetivo.

-Dirigentes de todo el mundo mostraron este viernes su reconocimiento a la opositora venezolana María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, aunque también hubo quienes no ocultaron su decepción por que el galardonado no haya sido Donald Trump.

PERÚ CRISIS

Lima.- La destituida presidenta de Perú Dina Boluarte se despidió este viernes del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución.

– La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país hasta por 36 meses a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder en la madrugada por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

El presidente interino de Perú, José Jerí, hasta ahora presidente del congreso, prometió este viernes en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa «una crisis constante que parece no tener fin».

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Rusia atacó anoche con más de 450 drones y una treintena de misiles infraestructuras energéticas ucranianas, en un nuevo ataque masivo que ha provocado cortes de electricidad, gas y agua corriente en doce regiones ucranianas, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

– Europa debe avanzar hacia la máxima compatibilidad e interoperabilidad de sus sistemas de defensa, y el Programa de la Industria de Defensa Europea de la Unión Europea (UE) propuesto por la Comisión Europea (CE) ayudará a alcanzar estos objetivos, declaró este viernes la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

FRANCIA GOBIERNO

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país.

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre del gobierno federal de Estados Unidos sigue vigente sin sesiones programadas en el Senado para este viernes y la situación afecta vuelos en más de 170 comunidades remotas que podrían perder el subsidio y amenaza con retrasos en todo el país por falta de controladores, mientras que los museos del Smithsonian en Washington D.C. cerrarán este fin de semana.

EEUU INMIGRACIÓN

Chicago (EE.UU.) – Varios centenares de personas protestaron este viernes por la mañana a las puertas del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el área de Chicago, donde hasta una cincuentena de efectivos de la Guardia Nacional de Texas esperan en su interior a ser movilizados.

MARRUECOS REY

Rabat – El rey Mohamed VI encabeza este viernes la apertura del nuevo curso legislativo en Marruecos, una esperada intervención en el actual contexto de protestas juveniles impulsadas por el movimiento GenZ.El rey Mohamed VI de Marruecos defendió este viernes que las políticas públicas en el país sirvan al objetivo de alcanzar la «justicia social», que consideró una «orientación estratégica» y no una «prioridad temporal», pero sin hacer referencia a las protestas sociales juveniles que sacuden el país.

JAPÓN GOBIERNO

Tokio.- La coalición gobernante en Japón se disolvió este viernes, después de que la formación budista Komeito anunciara su intención de romper con el más votado Partido Liberal Democrático (PLD), arrojando dudas sobre las aspiraciones al puesto de primera ministra de la recién elegida líder del PLD, Sanae Takaichi.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela se mantiene en alerta ante el temor de que se produzca un hipotético «ataque armado» de Estados Unidos y ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoque a una reunión urgente para abordar el asunto.

JENNIFER LOPEZ

Los Ángeles (EE.UU.) – Una prisión, tiempos de represión, y un romance entre un activista político marxista y un peluquero gay. Cuarenta años después de su debut, ‘Kiss of the Spider Woman’ irrumpe de nuevo en la gran pantalla con un poderoso mensaje en un momento clave para «la comunidad latina y queer, que están siendo tan atacadas», afirma Jennifer Lopez. Por Mikaela Viqueira

