Temas del día de EFE Internacional del 10 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este miércoles en el Parlamento que durante la madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, por lo que ha invocado el artículo 4 de la OTAN.

(El artículo 4 del Tratado de la OTAN contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada)”

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El Kremlin ha replicado que la UE y la OTAN acusan «diariamente» a Rusia de provocaciones y que «en la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos», según el portavoz Dmitri Peskov.

(Texto)

– Los drones rusos que atacaron hoy territorio polaco perdieron el rumbo debido a la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos, aseguró hoy Pável Muraveiko, jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso.

(Texto)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos «no es un incidente aislado» y se «está analizando», sin entrar en si fue una acción intencionada, además de confirmar que varios países de la alianza contribuyeron a derribar drones rusos.

(Se enviará documentación sobre otras violaciones del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia)

– El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa la toma de la ciudad de Gaza, donde sigue matando a decenas de civiles a diario y donde ha destruido una treintena de edificios esta semana, en una campaña que no se detiene y que ha prometido extender tras el ataque en el que murieron seis personas en Jerusalén.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar en la víspera.

(Texto) (Vídeo)

– Varsen Aghabekian, ministra de Exteriores palestina, defiende en una entrevista con EFE que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, tenga un papel en el gobierno de una futura Franja de Gaza en paz, pero advierte de que «Israel no quiere a nadie en Gaza excepto a Israel».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Las negociaciones entre Israel y Hamás, a través de Catar, Egipto y Estados Unidos entran en una nueva fase de completa incertidumbre tras el ataque israelí a la cúpula de Hamas en Doha.

– La Flotilla de la Libertad continúa rumbo a Gaza tras la explosión que sufrió el martes inicialmente atribuida a un dron, algo descartado por el Gobierno tunecino, y tras denunciar un segundo ataque.

(Texto)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog.

(Texto)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel, que ha respondido diciendo que Von der Leyen «se equivoca al ceder a la presión».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal se sumerge en el caos tras la renuncia del primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, producto de un levantamiento juvenil de 24 horas que se cobró la vida de al menos 25 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país, y la asunción de la seguridad por parte del ejército de este país.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – Francia vive una jornada de protestas con llamamientos a bloquear el país, impulsados a través de las redes sociales, en medio de un clima de incertidumbre política a la espera de que el presidente Emmanuel Macron nombre un nuevo primer ministro.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Cerca de 200 personas han sido detenidas en Francia hasta media mañana de este miércoles en las operaciones de las fuerzas del orden para impedir medio centenar de bloqueos registrados, sobre todo en autopistas e infraestructuras de transportes, al comienzo de la jornada de protestas contra los ajustes presupuestarios).

– Sébastian Lecornu, un fiel macronista salido de las filas conservadoras, asume este miércoles el cargo de primer ministro con el objetivo de formar un nuevo Gobierno que intente sacar al país de la crisis política y social, en plena jornada de protestas que pretenden bloquear Francia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE ESTADO UNIÓN

Estrasburgo (Francia) -La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea está inmersa «en una lucha por su futuro» y advirtió de que, aunque Europa es «fundamentalmente un proyecto de paz», ya no hay «ni espacio para ni tiempo para la nostalgia» por el pasado.

(La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el discurso del Estado de la Unión Europea, el primero de su segundo mandato al frente del Ejecutivo comunitario, en el que se ha referido a varios aspectos migratorios, ambientales y comerciales, entre otros)(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Cuarta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado después de que el martes el juez Alexandre de Moraes, relator del juicio, considerara al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una «dictadura», tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA DEUDA

Buenos Aires – El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación de letras y bonos en el mercado doméstico con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda inminentes por unos 7,2 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares), tras convalidar en las últimas operaciones de este tipo crecientes tasas de interés, muy por encima de la inflación proyectada.

(texto)

DAVID BOWIE

Londres – El Victoria & Albert Museum de Londres presenta el ‘David Bowie Centre’, un nuevo espacio creativo construido alrededor de la mayor colección del mundo dedicada a la vida y trabajo del artista británico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RUSIA COREA DEL NORTE

Moscú – Rusia y Corea del Norte exponen su recién forjada hermandad en la primera muestra de arte norcoreano en el extranjero, que incluye propaganda militar e ideológica.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CINE

Miami – Matthew McConaughey regresa al cine tras seis años con The Last Bus, una película sobre el devastador incendio de Paradise en 2018 en California, en la que debuta junto a su madre y su hijo, y que, según contó a EFE junto a sus compañeros de reparto America Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes fuegos de Los Ángeles.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:05h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

13:45h.- Berlín.- ALEMANIA PAÏSES BAJOS.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo neerlandés, David van Weel, (Texto) (Foto)

14:00h.- Londres.- R.UNIDO BOWIE.- El Victoria & Albert Museum de Londres presenta el ‘David Bowie Centre’, un nuevo espacio creativo construido alrededor de la mayor colección del mundo dedicada a la vida y trabajo del cantautor estadounidense.

14:00h.- París.- OCDE MERCADOS.- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el presidente del regulador de la bolsa de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés), Paul Atkins, intervienen en la apertura de una mesa redonda sobre los mercados financieros mundiales.

16:00h.- Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una conferencia sobre energía de los comités de empresa de EnBW, E.ON, LEAG, RWE, Uniper y Vattenfall.

17:00h.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en una reunión con sus homólogos de Francia, el Reino Unido, Polonia y de Italia en Londres, formato conocido como E5 o Grupo de los Cinco.

17:45h.- Londres.- R.UNIDO ISRAEL.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog. (Texto)

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Estrasburgo.- DISCURSO ESTADO UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso anual sobre el estado de la UE en el Parlamento Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE BIODIVERSIDAD.- La OCDE publica un informe sobre dispositivos políticos que recompensan las acciones que benefician al medio aumento y aumentan los costes de las perjudiciales.

Estrasburgo.- UE EEUU.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre la puesta en marcha del acuerdo para evitar la guerra arancelaria con EE.UU.

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su gira por varios países comunitarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Budapest.- HUNGRÍA UE.- Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo el 10 de septiembre se entrevista en Budapest con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Londres.- UCRANIA GUERRA.- El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania. También se sumará el responsable ucraniano de Defensa, (Texto)

París.- FRANCIA PROTESTA.- Llamamientos a bloquear el país, impulsados a través de las redes sociales, y amplificados desde los anuncios del Gobierno sobre su voluntad de recortar los presupuestos para 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

18:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Telemundo y Billboard anuncian este miércoles los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que serán entregados en Miami el próximo 23 de octubre. (Texto)

19:00h.- Los Ángeles.- STEVEN SPIELBERG.- .- Los Ángeles.- El legendario director Steven Spielberg comparte unas palabras en honor a la exposición ‘Jaws: The Exhibition’, la primera muestra a gran escala organizada por el Museo de la Academia de Hollywood con motivo del 50 aniversario de la película ‘Jaws’ (Tiburón).

21:00h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar en la víspera. (Texto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Casi medio centenar de políticos de Nueva York, entre ellos el exgobernador y aspirante a alcalde Andrew Cuomo, desfilan en una pasarela para mostrar apoyo al sector de la moda de cara a las elecciones locales de noviembre, en un evento patrocinado por empresas como Airbnb y Uber.

Buenos Aires – ARGENTINA INFLACIÓN – El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2025, después de que en julio se registrase una inflación interanual del 36,6 %. (texto)(foto)(vídeo)

Necocli (Colombia) – COLOMBIA MIGRACIÓN (Crónica) – El pastor José Luís Ballesta Mendoza organiza los turnos de migrantes para ofrecerles un plato caliente en el comedor improvisado de su iglesia en Necoclí, un municipio del Caribe colombiano que fue para muchos el punto de partida hacia la selva del Darién en su travesía al norte del continente y que hoy recibe a quienes regresan al sur. (texto)(foto)(vídeo)

Nueva York – EEUU ARTE – La Americas Society presenta una exposición sobre la diversidad cultural del Amazonas, con obras de 34 artistas y colectivos de América del Sur. (texto)(foto)

Nueva York – EEUU ESPAÑA GASTRONOMÍA – La Cámara de Comercio hispano-estadounidense entrega sus primeros «premios a la excelencia gastronómica» con el fin de homenajear los mejores platos y vinos españoles. Este año los galardonados serán la casa de jamones Joselito y los vinos de la bodega Sierra Cantabria. (texto)(foto)(vídeo)

Miami – EEUU HURACANES – Científicos de Países Bajos y Estados Unidos proponen una nueva escala para medir la intensidad de los huracanes que incluiría una nueva categoría 6 al considerar también las lluvias, el oleaje y las tormentas, pues la medición actual solo contempla la velocidad de los vientos. (texto)(foto)

San Salvador – EL SALVADOR JUSTICIA – Una corte de Sentencia de El Salvador tiene programado este miércoles brindar el fallo del juicio contra cinco líderes comunitarios y otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992). (texto) (foto) (vídeo)

Montevideo – CHILE ELECCIONES – Chile celebra el primer debate presidencial entre los ocho aspirantes a suceder al progresista Gabriel Boric, a poco más de dos meses de la primera vuelta del 16 de noviembre y con la polémica aún encendida en torno al descubrimiento de una red de bots ultras organizados para atacar a las candidatas Jeannette Jara (izquierda) y Evelyn Matthei (derecha tradicional). (texto) (foto)

Ciudad de México – MÉXICO TELEVISIÓN – Mario Escobar y Dolores Bazaldúa hablan con EFE sobre el estreno del documental ‘Debanhi ¿quién mató a nuestra hija?’ de HBO Max que busca dar nuevas respuestas y reflexionar sobre el proceso lleno de dudas, cobertura mediática y presión social del caso. (texto) (foto)

Río de Janeiro – BRASIL INFLACIÓN – El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto. (texto)

África

Bangui.- ÁFRICA CUMBRE.- Los jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) celebran una cumbre extraordinaria para abordar la integración económica del bloque, entre otros asuntos. (Texto)

Abiyán.- COSTA DE MARFIL ELECCIONES.- Fecha límite para que el Consejo Constitucional valide las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo octubre en Costa de Marfil.

Adís Abeba.- ÁFRICA CLIMA.- Acaba en Adís Abeba la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés), coorganizada este año por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, que reúne a mandatarios africanos para abordar la crisis climática en una de las regiones del mundo más afectadas por este desafío. (Texto)

