Temas del día de EFE Internacional del 10 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia)/Moscú – Polonia movilizó este miércoles a los aliados tras la violación de su espacio aéreo solicitando la activación del Artículo 4 de la OTAN para abordar de forma conjunta la situación, sobre la que Rusia se abstuvo de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo polaco y se mostró dispuesta a abrir consultas con Varsovia.

(El artículo 4 del Tratado de la OTAN contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”).

– El Kremlin ha replicado que la UE y la OTAN acusan «diariamente» a Rusia de provocaciones y «en la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos», según el portavoz Dmitri Peskov.

– Los drones rusos que atacaron hoy territorio polaco perdieron el rumbo debido a la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos, aseguró hoy Pável Muraveiko, jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos «no es un incidente aislado» y se «está analizando», sin entrar en si fue una acción intencionada, además de confirmar que varios países de la alianza contribuyeron a derribar drones rusos.

– El ministro británico de Defensa, John Healey, anunció este miércoles que ha ordenado a las fuerzas del Reino Unido que estudien el refuerzo a través de la OTAN de la defensa aérea polaca, después de las acciones de anoche de Rusia sobre Polonia.

– El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este jueves que la «violación deliberada» del espacio aéreo polaco la pasada madrugada por drones rusos no constituyó un ataque militar que conllevaría la activación del Artículo 5 del Tratado de la OTAN.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – Al menos 25 personas, entre ellas 17 miembros de una misma familia, murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza, en la que el Ejército también bombardeó y derribó la torre residencial Taiba 2 una hora después de urgir su evacuación forzosa, lo que la convierte en la sexta torre residencial de gran altura que Israel destruye en los últimos días.

– Varsen Aghabekian, ministra de Exteriores palestina, defiende en una entrevista con EFE que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, tenga un papel en el gobierno de una futura Franja de Gaza en paz, pero advierte de que «Israel no quiere a nadie en Gaza excepto a Israel».

– El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles de «profundamente preocupante» las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel y afirmó que estas medidas «envalentonan a los terroristas».

– El presidente israelí, Isaac Herzog, llega a Downing Street para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien expresará su firme oposición a la intención del Gobierno británico de reconocer un Estado palestino y a posibles sanciones contra Israel.

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel, que ha respondido diciendo que Von der Leyen «se equivoca al ceder a la presión».

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal se sumerge en el caos tras la renuncia del primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, producto de un levantamiento juvenil de 24 horas que se cobró la vida de al menos 30 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país, y la asunción de la seguridad por parte del ejército de este país.

(Cronología: las 48 horas que incendiaron Nepal: una cronología del pandemonio)

FRANCIA GOBIERNO

París – ‘Bloqueemos todo’, el heterogéneo movimiento de protesta contra la austeridad, no logró paralizar este miércoles a una Francia blindada con 80.000 policías, pero sí atrajo a 175.000 manifestantes, más que lo esperado, en una jornada salpicada de puntuales altercados en las grandes ciudades.

– El macronista Sébastian Lecornu prometió este miércoles que acometerá «rupturas en el fondo» y «no solo en la forma» para sacar a Francia de la crisis política y social, tras asumir hoy el cargo de primer ministro de Francia, y aseguró a sus compatriotas: «Lo conseguiremos (…) No hay camino imposible».

UE ESTADO UNIÓN

Estrasburgo (Francia) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, endureció este miércoles el tono contra Israel al proponer la suspensión parcial del acuerdo de asociación de la UE con este país, al tiempo que apeló a la unidad de su mayoría proeuropea y a no dejarse llevar por las divisiones y la parálisis.

– Von der Leyen defendió que el acuerdo sellado con Estados Unidos ha permitido evitar el «caos» de una guerra comercial con el principal socio de la Unión Europea ante una Eurocámara que se mostró bastante crítica con el pacto.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil retomó este miércoles el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete aliados por golpismo, con la lectura del voto del tercero de los cinco jueces, que podría conformar una mayoría a favor de la condena del líder ultraderechista.

CUBA APAGONES

La Habana.- Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón nacional, el quinto que sufre en menos de dos años la isla, sumida en una profunda crisis económica y energética.

ARGENTINA DEUDA

Buenos Aires – El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación de letras y bonos en el mercado doméstico con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda inminentes por unos 7,2 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares), tras convalidar en las últimas operaciones de este tipo crecientes tasas de interés, muy por encima de la inflación proyectada.

DAVID BOWIE

Londres – La vida y obra del cantante británico David Bowie contará con un espacio de homenaje e investigación permanente en el nuevo edificio del museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres, en el que se reúnen más de 90.000 objetos del archivo del artista, como documentos, instrumentos, vestidos y otras piezas nunca antes vistas. Por Miguel Salvatierra

RUSIA COREA DEL NORTE

Moscú – Rusia y Corea del Norte exponen en Moscú su recién forjada hermandad con la primera muestra de arte norcoreano en el extranjero, en su mayoría pinturas con temática militar y propaganda ideológica.

EEUU CINE

Miami – Matthew McConaughey regresa a la actuación tras seis años de ausencia en ‘The Lost Bus’, una película sobre el peor incendio en la historia de California, en la que debuta junto a su madre y su hijo, y que, según contaron a EFE tanto él como sus compañeras de reparto América Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes fuegos en Los Ángeles. Por Alicia Civita

