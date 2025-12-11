Temas del día de EFE Internacional del 11 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

NOBEL PAZ

Oslo – La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, al día siguiente de recibir el Nobel de la Paz en Oslo, y está previsto que comparezca ante los medios, en lo que está siendo su primera aparición pública tras varios meses en la clandestinidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

(La entrevista entre ambos está prevista para las 09.45 horas. La rueda de prensa será posterior)

(La opositora venezolana llegó en la madrugada del jueves a Oslo y posteriormente saludó a sus seguidores desde el balcón del hotel donde se aloja)

(Se ha enviado una información titulada «De Venezuela a Curazao, EEUU: la odisea de Machado por el Premio Nobel de la Paz»)

– Varios opositores venezolanos como Edmundo González, Magalli Meda Padrón y Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli, participan en un coloquio bautizado «Urnas, no armas: el camino democrático a la paz» en la Universidad de Oslo, incluido dentro del programa de actos del Nobel de la Paz, concedido este año a la venezolana María Corina Machado. (Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión entre Venezuela y EE.UU. se eleva aún más después de que ayer este país confiscara un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, en medio del llamado de Caracas a una alianza regional con Colombia, Brasil y México ante el despliegue aeronaval estadounidense.

(Se ha enviado un resumen a las 03.29 horas: «EEUU eleva la tensión con Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero frente a las costas del país»).

– El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza también a Colombia, después de que el presidente Donald Trump advirtiera a este país que sería «el siguiente» y de que Gustavo Petro respondiera que el mandatario estadounidense «está desinformado».

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania se reúne por videoconferencia tres días tras la reunión de Londres y después de que, según medios, el gobierno ucraniano respondiera al plan de paz propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump para poner fin al conflicto.

(Texto)

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien trata la seguridad europea en el marco de las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL HUELGA

Lisboa – Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en doce años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según las centrales, recorta derechos de los trabajadores.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – A falta de que Hamás devuelva el cadáver del último rehén que queda en Gaza y mientras las tropas israelíes continúan abriendo fuego a diario contra gazatíes que se aproximan a la zona bajo su control, el alto el fuego en la Franja continúa en vigor pero sin avanzar hacia su segunda fase.

(Texto)

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), detenido desde ayer miércoles, está a la espera de que se defina su situación jurídica en el marco de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas, durante su gestión como ministro en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

(Texto) (Foto) (Video)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Concluye la campaña para la segunda vuelta presidencial en Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito en las encuestas frente a la izquierdista Jeannette Jara.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – El enfrentamiento que Tailandia y Camboya mantienen en su frontera común deja al menos 22 muertos, según el recuento de ambas partes de este jueves, mientras se esperan posibles llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se ha ofrecido a mediar, como hizo en la última oleada de violencia el pasado julio.

(Texto) (foto) (vídeo)

OMS BALANCE

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace un balance de fin de año de los mayores problemas y desafíos de la salud pública en el mundo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PESTE PORCINA

Tokio – La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús, después de que el país asiático anunciara el cese inmediato e indefinido de las importaciones de cerdo español, que han dejado al sector sin su ‘producto estrella’ en plena temporada navideña.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DANIEL CRAIG

Los Ángeles (EE.UU.) – Sin el esmoquin de agente secreto, pero con el elegante lino del detective sureño Benoit Blanc, Daniel Craig regresa para resolver un nuevo misterio en ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ (Puñales por la espalda: De entre los muertos). “Cada vez que lo interpreto es un desafío”, admite el actor británico a EFE. Por Mikaela Viqueira

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 169 sesión plenaria. (Texto)

09:00h.- Madrid.- UE ESPAÑA.- La eurodiputada socialista Iratxe García, presidenta del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, participa en un desayuno informativo «Fórum Europa», organizado por Nueva Economía Fórum.

09:45h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reúne con la opositora venezolana María Corina Machado, el día después de recibir el Nobel de la Paz en Oslo. Está previsto que ambos políticos comparezcan luego ante los medios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica un informe en el que analiza las propuestas de la Comisión Europea (CE) para simplificar la regulación en Europa.

10:00h.- Lyon.- INTERPOL MEDIOAMBIENTE.- Interpol presenta los resultados de la Operación Trueno 2025, una importante operación internacional coordinada contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, plantas y madera. (Texto)

10:00h.- Roma.- SALVINI JUICIO.- El Tribunal Supremo de Italia examina el recurso presentado contra la absolución del vicepresidente y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por haber bloqueado en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por la ONG española Open Arms en el Mediterráneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- IBEROAMÉRICA COMUNICACIÓN.- XXXI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, con escritores, periodistas, historiadores y analistas que examinarán los grandes ejes del presente iberoamericano.

10.00h- Bruselas UE PESCA.- Consejo de Ministros de Pesca de la UE. El ministro español, Luis Planas, atiende a los medios a las 09.30 horas.

10:30h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien trata la seguridad europea en el marco de las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. para poner fin a la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Múnich.- ALEMANIA COYUNTURA.- El instituto de investigación económica Ifo publica sus previsiones macroeconómicas de invierno para la economía germana que lleva dos años sin crecer y está a la espera del efecto que pueda tener la ofensiva de inversiones anunciada por el Gobierno.

11:00h.- Madrid.- MÉXICO LITERATURA.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes acoge el depósito del legado de Rosario Castellanos, una de las autoras mexicanas más relevantes del siglo XX, reconocida por su producción poética, narrativa y ensayística. (Texto)

11.30h.- Ginebra.- ESPAÑA TRABAJO.- La vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, acude a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para realizar el depósito del Convenio sobre la protección de la maternidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El Parlamento búlgaro vota la sexta moción de censura consecutiva contra el Gobierno de Rosen Zhelyazkov. (Texto)

12:00h.- Ankara.- TURQUÍA TIPOS.- El Banco Central de Turquía anuncia los tipos de interés para el próximo mes

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica las cifras comparadas del desempleo en sus países miembros.

12:30h.- París.- OCDE DEUDA.- La OCDE presenta a los medios la situación de las finanzas públicas en los países miembros y más específicamente de la situación de Francia, bajo la presión de los mercados en los últimos meses.

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia un discurso y participa en un debate con el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, tras reunirse en Berlín con el canciller germano, Friedrich Merz. (Texto) (Foto)

15:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- Varios opositores venezolanos como Edmundo González, Magalli Meda Padrón y Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli participan en un coloquio bautizado «Urnas, no armas: el camino democrático a la paz» en la Universidad de Oslo, incluido dentro del programa de actos del Nobel de la Paz, concedido este año a la venezolana María Corina Machado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro celebran una reunión en la que elegirán al sucesor de Paschal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo. El ministro español, Carlos Cuerpo, atiende a los medios. (Texto)

15:30h.- Ginebra.- OMS BALANCE.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMC), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa de fin de año para los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homóloga francesa, Catherine Vautrin. (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL HUELGA.- Huelga general convocada por los sindicatos portugueses para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según ellos, recorta derechos de los trabajadores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión por videoconferencia de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania que sucede tres días más tarde de la de Londres y en medio de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump. (Texto)

Moscú.- TURKMENISTÁN KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, efectúa una visita a Turkmenistán. (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN IRÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, se reúne con su colega de Irán, Masud Pezeshkian. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- TURKMENISTÁN RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, efectúa una visita a la república centroasiática de Turkmenistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- El líder turcochipriota, Tufan Erhürman, y el líder grecochipriota, Nikos Jristodulidis, realizan una visita conjunta al Comité Bicomunal sobre las Personas Desaparecidas en Chipre y se reúnen con María Ángela Holguín, Enviado Especial del Secretario General de la ONU en el marco de los esfuerzos para reactivar el diálogo de paz en Chipre. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CHAGALL.- El Museo Pushkin de Moscú inaugura una exposición del célebre pintor Marc Chagall (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)

América

Oriente Medio

11:00h.- Marrakech.- ÁFRICA COMERCIO.- Segunda edición del Foro de Negocios de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLECAF) Hotel Golf Palmeraie Marrakech (ex Rotana)

11:00h.- Rabat.- MARRUECOS MIGRACIÓN.- Conferencia de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) sobre la situación de la emigración y el asilo en marruecos. Calle Ourghla, Agdal

Rabat.- MARRUECOS CULTURA.- Comienza la tercera edición del Foro Marroquí de las Industrias Culturales y Creativas. El evento termina el 14 de diciembre. Instituto Superior de Música y Artes Coreográficas

Asia

Hefei – CHINA ESPAÑA- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, inicia una visita a China, con primera parada en Heféi (Anhui, centro del país), donde visitará la planta de Gotion-Volkswagen.

Taipéi.- CHINA DEFENSA.- Las recientes purgas en la cúpula del Ejército chino han generado dudas sobre la confianza de Xi Jinping en su cadena de mando y podrían suponer un cambio en su estrategia a largo plazo hacia Taiwán, según expertos consultados por EFE. (Texto)

Nueva Delhi.- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco prosigue este jueves en Nueva Delhi la revisión de nuevas expresiones culturales, entre ellas la arquitectura de madera japonesa, su tradicional arte del papel, las yurtas centroasiáticas o el ancestral uso del kohl en los ojos por comunidades tuareg y árabes. (Texto) (Vídeo)

Tokio.- PESTE PORCINA.- La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús, después de que el país asiático anunciara el cese inmediato e indefinido de las importaciones de cerdo español, que han dejado al sector sin su ‘producto estrella’ en plena temporada navideña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sisaket.- TAILANDIA CAMBOYA.- Tailandia y Camboya prosiguen sus enfrentamientos en la frontera, con medio millar de desplazados y sin que se haya revelado si existe acercamiento entre ambos Gobiernos para buscar solución al conflicto, en el que se ha ofrecido a volver a mediar el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tokio.- JAPÓN OSOS.- El gobernador de la prefectura japonesa de Akita, Kenta Suzuki, explica en rueda de prensa su decisión sin precedentes de pedir ayuda al Ejército nacional para hacer frente al aumento de ataques de osos a humanos, que han dejado cifras récord de muertos este año.

