Temas del día de EFE Internacional del 11 de diciembre de 2025 (13.00 horas)

NOBEL PAZ

Oslo – La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este jueves en rueda de prensa en Oslo que está «trabajando de manera ardua» con el gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó que la oposición esté involucrada en las operaciones que el gobierno de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

– También aseguró que hay toda una generación de jóvenes en Venezuela que «no han conocido la democracia ni han vivido en libertad» pero que están «preparados para dar la vida» para liberar al país.

– María Corina Machado dijo además que «pronto» estará de vuelta en Venezuela y aseguró, aludiendo a todos los exiliados venezolanos, que «pronto» también podrán volver.

– Pidió ayuda a «los países democráticos» para bloquear los ingresos que sostienen «la estructura represiva del régimen» de Nicolás Maduro.

– Varios opositores venezolanos como Edmundo González, Magalli Meda Padrón y Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli, participan en un coloquio bautizado «Urnas, no armas: el camino democrático a la paz» en la Universidad de Oslo, incluido dentro del programa de actos del Nobel de la Paz, concedido este año a la venezolana María Corina Machado.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión entre Venezuela y EE.UU. se eleva aún más después de que ayer este país confiscara un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, en medio del llamado de Caracas a una alianza regional con Colombia, Brasil y México ante el despliegue aeronaval estadounidense.

– El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Berlín – La llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania se reúne por videoconferencia tras enviar a Estados Unidos una contrapropuesta para un plan de paz, que trata, según el canciller alemán Friedrich Merz, sobre todo de la cuestión territorial.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario.

PORTUGAL HUELGA

Lisboa – Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en doce años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según las centrales, recorta derechos de los trabajadores.

(Se han enviado informaciones de que la huelga general comienza a sentirse especialmente en los ransportes y de que una «parte significativa» de escuelas está cerrada)».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – A falta de que Hamás devuelva el cadáver del último rehén que queda en Gaza y mientras las tropas israelíes continúan abriendo fuego a diario contra gazatíes que se aproximan a la zona bajo su control, el alto el fuego en la Franja continúa en vigor pero sin avanzar hacia su segunda fase.

– Las fuertes lluvias en Gaza durante la noche, parte del temporal que comenzó el miércoles y se espera que afecte a la zona durante el fin de semana, inundaron las tiendas de campaña y embarraron sus alrededores en los campamentos de la ciudad de Gaza.

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), detenido desde ayer miércoles, está a la espera de que se defina su situación jurídica en el marco de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas, durante su gestión como ministro en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Concluye la campaña para la segunda vuelta presidencial en Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito en las encuestas frente a la izquierdista Jeannette Jara.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – El enfrentamiento que Tailandia y Camboya mantienen en su frontera común deja al menos 22 muertos, según el recuento de ambas partes de este jueves, mientras se esperan posibles llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se ha ofrecido a mediar, como hizo en la última oleada de violencia el pasado julio.

OMS BALANCE

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace un balance de fin de año de los mayores problemas y desafíos de la salud pública en el mundo.

DANIEL CRAIG

Los Ángeles (EE.UU.) – Sin el esmoquin de agente secreto, pero con el elegante lino del detective sureño Benoit Blanc, Daniel Craig regresa para resolver un nuevo misterio en ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ (Puñales por la espalda: De entre los muertos). “Cada vez que lo interpreto es un desafío”, admite el actor británico a EFE. Por Mikaela Viqueira

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia un discurso y participa en un debate con el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, tras reunirse en Berlín con el canciller germano, Friedrich Merz. (Texto) (Foto)

15:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- Varios opositores venezolanos como Edmundo González, Magalli Meda Padrón y Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli participan en un coloquio bautizado «Urnas, no armas: el camino democrático a la paz» en la Universidad de Oslo, incluido dentro del programa de actos del Nobel de la Paz, concedido este año a la venezolana María Corina Machado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro celebran una reunión en la que elegirán al sucesor de Paschal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo. El ministro español, Carlos Cuerpo, atiende a los medios. (Texto)

15:30h.- Ginebra.- OMS BALANCE.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMC), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa de fin de año para los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homóloga francesa, Catherine Vautrin. (Foto)

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión por videoconferencia de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania que sucede tres días más tarde de la de Londres y en medio de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump. (Texto)

Moscú.- TURKMENISTÁN KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, efectúa una visita a Turkmenistán. (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN IRÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, se reúne con su colega de Irán, Masud Pezeshkian. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- TURKMENISTÁN RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, efectúa una visita a la república centroasiática de Turkmenistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- El líder turcochipriota, Tufan Erhürman, y el líder grecochipriota, Nikos Jristodulidis, realizan una visita conjunta al Comité Bicomunal sobre las Personas Desaparecidas en Chipre y se reúnen con María Ángela Holguín, Enviado Especial del Secretario General de la ONU en el marco de los esfuerzos para reactivar el diálogo de paz en Chipre. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CHAGALL.- El Museo Pushkin de Moscú inaugura una exposición del célebre pintor Marc Chagall (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)

América

13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su segunda proyección para la cosecha agrícola de 2026. (Texto)

13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en octubre. (Texto)

15:00 GMT.- Lima.- LATINOAMÉRICA TRABAJO.- La Organización Internacional del trabajo (OIT) presenta en una conferencia de prensa virtual el informe ‘Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe’, con análisis sobre empleo, informalidad, desigualdades y nuevas formas de trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Viajeros de octubre (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR COSTA RICA.- Los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, sostienen este jueves un encuentro como parte de una visita oficial de Chaves para reforzar lazos de cooperación entre ambas naciones. (Texto) (Foto)

Santa Cruz.- BOLIVIA INDÍGENAS.- La vida en los pueblos amazónicos Ese Ejja, Tacana, Yaminahua y Machineri forma parte de la exposición Etseasa Medi, que significa «nuestra tierra» en lengua tacana, que busca acercar sus costumbres, sabiduría y relación con la naturaleza de estas culturas al mundo urbano en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a noviembre de 2025, después de que en octubre se registrase una inflación interanual del 31,3 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CPI.- El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica el informe sobre las economías regionales Julio-septiembre, con datos del crecimiento del país diferenciado por sectores. (Texto)

Nueva York.- ARTE ESPAÑA.- La Hispanic Society de Nueva York inaugura la exposición ‘Goya y la era de la Revolución’, que contiene grabados de la serie ‘Los desastres de la guerra’ y otras obras del maestro español y de su círculo sobre los conflictos que marcaron el final del siglo XVIII. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- TITO EL BAMBINO (Entrevista).- El veterano reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino presenta este jueves su nuevo disco, ‘La Gente del Patrón’, en el que expone, según dijo en entrevista con EFE, «todos los elementos de la evolución musical» del movimiento urbano junto con colaboraciones de pioneros del género. Por Jorge J. Muñiz Ortiz(Texto)(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ÓPERA.- El Metropolitan Opera de Nueva York recupera para estas fiestas una versión abreviada y en inglés de ‘La flauta mágica’, el célebre cuento musical de Wolfgang Amadeus Mozart. (Texto) (Foto)

