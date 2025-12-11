Temas del día de EFE Internacional del 11 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

7 minutos

NOBEL PAZ

Oslo – La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el «régimen» de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las «democracias del mundo» para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

– También aseguró que hay toda una generación de jóvenes en Venezuela que «no han conocido la democracia ni han vivido en libertad» pero que están «preparados para dar la vida» para liberar al país.

– María Corina Machado dijo además que «pronto» estará de vuelta en Venezuela y aseguró, aludiendo a todos los exiliados venezolanos, que «pronto» también podrán volver.

– Pidió ayuda a «los países democráticos» para bloquear los ingresos que sostienen «la estructura represiva del régimen» de Nicolás Maduro.

– El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, expresó este jueves su voluntad de que la transición que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sea un proceso «pacífico y ordenado».

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, reafirmaron este jueves en una conversación telefónica el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones, informó el país suramericano, un contacto que se dio en momentos en que Caracas denuncia como una «amenaza» en su contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

(Texto)

– El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Berlín – La llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania se reúne por videoconferencia tras enviar a Estados Unidos una contrapropuesta para un plan de paz, que trata, según el canciller alemán Friedrich Merz, sobre todo de la cuestión territorial.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Delegaciones de 26 Estados miembros de la UE reafirmaron este jueves en la ciudad ucraniana de Leópolis su apoyo a las aspiraciones de integración de Ucrania y acordaron avanzar en los preparativos técnicos para la adhesión mientras buscan formas de neutralizar el veto de Hungría a la apertura de negociaciones formales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

(Texto)

PORTUGAL HUELGA

Lisboa – Miles de personas mostraron este jueves su rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha en Portugal con una gran manifestación, una de las mayores en años en Lisboa, que recorrió el centro de la capital en el marco de la huelga general.

Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en doce años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según las centrales, recorta derechos de los trabajadores.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se han enviado informaciones de que la huelga general comienza a sentirse especialmente en los ransportes y de que una «parte significativa» de escuelas está cerrada)».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – A falta de que Hamás devuelva el cadáver del último rehén que queda en Gaza y mientras las tropas israelíes continúan abriendo fuego a diario contra gazatíes que se aproximan a la zona bajo su control, el alto el fuego en la Franja continúa en vigor pero sin avanzar hacia su segunda fase.

(Texto)

– Las fuertes lluvias en Gaza durante la noche, parte del temporal que comenzó el miércoles y se espera que afecte a la zona durante el fin de semana, inundaron las tiendas de campaña y embarraron sus alrededores en los campamentos de la ciudad de Gaza.

(Texto)

BULGARIA GOBIERNO

Sofia – El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su renuncia entre acusaciones de corrupción.

(Texto)

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – El expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido el miércoles, pasó la noche en una celda policial, donde este jueves aguarda que se defina su situación jurídica dentro de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro en el Gobierno de Evo Morales.

(Texto) (Foto) (Video)

– Se han enviado unas claves sobre el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), el ente por el que se investiga al expresidente Arce.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Concluye la campaña para la segunda vuelta presidencial en Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito en las encuestas frente a la izquierdista Jeannette Jara.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – El enfrentamiento que Tailandia y Camboya mantienen en su frontera común deja al menos 22 muertos, según el recuento de ambas partes de este jueves, mientras se esperan posibles llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se ha ofrecido a mediar, como hizo en la última oleada de violencia el pasado julio.

(Texto) (foto) (vídeo)

– El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnviracul, dijo este jueves que «explicará y aclarará» al presidente Donald Trump la situación con Camboya si este le llama.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OMS BALANCE

Ginebra – El año 2025 ha sido difícil tanto para la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha tenido que recortar plantilla y presupuestos ante la inminente salida de su principal contribuyente, Estados Unidos, como para la sanidad en el mundo, que ha sufrido 1.200 ataques con unos 2.000 muertos, resumió el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Texto) (Vídeo)

– El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un último llamamiento a Estados Unidos para que no deje la agencia, algo que si nada cambia se producirá el 22 de enero de 2026, justo un año después de que Washington anunciara su retirada.

DANIEL CRAIG

Los Ángeles (EE.UU.) – Sin el esmoquin de agente secreto, pero enfundado en el elegante lino que caracteriza al detective sureño Benoit Blanc, Daniel Craig regresa para desenmarañar un nuevo misterio en ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ (‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’). Por Mikaela Viqueira

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245