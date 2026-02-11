Temas del día de EFE Internacional del 11 de febrero de 2026 (13.00 horas)

16 minutos

(Actualiza TAILANDIA TIROTEO)

ISRAEL PALESTINA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán, las últimas medidas aprobadas por el Gabinete israelí sobre asentamientos en Cisjordania o la próxima reunión de la Junta de Paz para Gaza.



(La visita de Netanyahu comienza a las 17 horas)

– Israel mantiene sus ataques contra la Franja de Gaza, que se cobran a diario la vida de varios gazatíes a pesar del alto el fuego vigente, mientras crecen las especulaciones sobre una nueva operación en el enclave para desarmar al grupo islamista Hamás.



– El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reúne en Oslo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para hablar sobre el proceso de paz y la construcción de un Estado palestino.



UE COMPETIVIDAD

Estrasburgo (Francia) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este miércoles la estrategia «Made in Europe» para reforzar la competitividad económica de la UE, pero advirtió de que es un «terreno resbaladizo» porque «no es una solución para todo».



(La propuesta de la Comisión Europea se produce la víspera de una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE dedicada precisamente a la competitividad)

– Los agricultores europeos pidieron, tanto en Bruselas como en varias capitales europeas, a los líderes de la Unión Europea (UE) que sitúen a la agricultura y la alimentación «en el centro» de la agenda de competitividad del bloque comunitario, que se discutirá en el retiro informal de este jueves.



– El Gobierno francés publicó este miércoles la estrategia nacional para la alimentación, la nutrición y el clima, que recomienda limitar el consumo de carne y la charcutería, así como reducir la ingesta de la importada de fuera de la UE.



EEUU VENEZUELA

Caracas – El programa de convivencia y paz del Gobierno venezolano se reúne con familiares de presos políticos como parte de las consultas públicas que realiza el Parlamento para la aprobación de una ley de amnistía, que será aprobada esta misma semana según anticipó el Ejecutivo.



– El secretario general del partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, cree que una futuras elecciones deben pasar por el restablecimiento de derechos políticos, así como por la reestructuración de los poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, a través de un proceso de diálogo que cuente con la mediación de Estados Unidos, según cuenta en una entrevista a EFE.



– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



CUBA EEUU

La Habana. – La escalada de tensiones entre Washington y La Habana está teniendo ya repercusiones en la economía real de la isla, que ha visto al dólar estadounidense apreciarse hasta los 500 pesos cubanos en el mercado informal, un máximo histórico.



UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov.



– Ucrania sigue reparando contrarreloj su sistema energético entre largos apagones para hacer frente al déficit de generación y ataques incesantes de Rusia a sus infraestructuras eléctricas que ganan en efectividad por las carencias de las defensas aéreas ucranianas.



(Se ha enviado una información publicada por el diario Financial Times según la cual Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre el acuerdo de paz, así como el desmentido de las autoridades ucranianas)

– El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, responde a las preguntas de diputados rusos acerca de la política exterior del país.



UE DEFENSA

Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un plan de acción para luchar contra los drones maliciosos, centrado en mejorar su detección mediante el uso de las redes 5G como radares, entre otras medidas, y en reforzar la industria con nuevos métodos de registro.



CANADÁ TIROTEO

Toronto (Canadá) .- Nueve personas han muerto en un tiroteo perpetrado por un solo tirador, que presuntamente se ha suicidado, en una escuela de secundaria y una casa de Tumbler Ridge, en la Columbia británica (oeste de Canadá), una localidad de poco menos de 2.500 habitantes, aunque se está peinando el lugar por si aparecen más víctimas.

(Texto)

(Se enviará una cronología con los principales tiroteos sucecidos en el pañis)

TAILANDIA TIROTEO

Bangkok – La Policía de Tailandia detuvo este miércoles a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela del sur del país y tomar como rehenes a un número indeterminado de profesores y estudiantes, quienes fueron después liberados, sin que sepa de momento el estado de los atacados.



BANGLADÉS ELECCIONES

Daca – Bangladés extrema la seguridad de cara a las elecciones del jueves, después de un ciclo de inestabilidad tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina por las revueltas en su contra en 2024 y el Gobierno interino posterior del nobel Muhammad Yunus.



– Se enviará un tema sobre un despliegue inédito de cámaras CCTV, drones y aplicaciones biométricas para evitar el fraude electoral.

FRANCIA LE PEN

París – Los abogados de Marine Le Pen presentarán su alegato en el juicio por malversación de fondos del Parlamento Europeo por el que en primera instancia fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, que pueden cerrar la puerta a una cuarta candidatura al Eliseo en las presidenciales de 2027.



ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires.- El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.



CUMBRES BORRASCOSAS CINE

Los Ángeles (EE.UU.) – Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell. Por Mónica Rubalcava



(Enviada a las 08.00 horas)

LUCIAN FREUD

Londres – La National Portrait Gallery de Londres presenta a la prensa la exposición ‘Lucian Freud: Drawing Into Painting’ (Lucian Freud: del dibujo a la pintura), que reúne 170 dibujos, grabados y pinturas, algunos inéditos, en la muestra más completa dedicada a los dibujos de uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea británica.



AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Estrasburgo.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo debate la situación del Estado de derecho en Estados Unidos tras la muerte de dos personas en Minneapolis a manos de la policía fronteriza de Trump

14:00h.- Varsovia.- POLONIA POLÍTICA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la invitación al Consejo de Paz de Donald Trump para Gaza.

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a sus colegas de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El autor de Entitled, la biografía no autorizada del expríncipe Andrés de Inglaterra, Andrew Lownie, da una rueda de prensa sobre las(Vídeo)

16:30h.- Fráncfort.- BCE SUPEVISIÓN.- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, da un discurso en un taller que la entidad monetaria ha organizado sobre la Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA).

16:45h.- Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:45h.- París.- MICHELIN RESULTADOS.- El fabricante de neumáticos Michelin presenta sus resultados financieros anuales.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Comienza el Festival de cine colombiano de Londres con la proyección de la película ‘La sargento Matacho’. Estará presente la actriz protagonista Fabiana Medina. (Texto)

20.30h UE COMPETITIVIDAD – París – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro checo, Andrej Babis, para abordarán los retos de la competitividad europea.

Oslo.- PALESTINA ISRAEL.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reúne en Oslo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para discutir sobre el proceso de paz y la construcción de un Estado palestino. (Texto)

Copenhague.- SARAMPIÓN EUROPA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica los datos sobre casos de sarampión el año pasado en la región europea. (Texto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Ethan Hawke son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale en su 76ª edición que empieza este jueves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO TEATRO.- El cantante británico Passenger, conocido por éxitos como ‘Let Her Go’ (2012), debuta en el mundo teatral como compositor de la banda sonora de ‘El viaje de Harold’, un nuevo musical que se ha inaugurado en Londres esta semana. (Foto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, presenta a la prensa acreditada los objetivos de la décimo cuarta reunión ministerial que se realizará en Camerún (26-29 de marzo). (Texto)

Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Comparecencia del dueño del bar «Le Constellation» en la localidad alpina de Crans Montana, donde se produjo un incendio que causó la muerte de 41 personas en Nochevieja. (Texto)

La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaçi cerrará este miércoles sus declaraciones ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK), que le acusa de cuatro crímenes de guerra y seis de lesa humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99. (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS MUSEOS.- El Mauritshuis de La Haya abrirá este jueves una exposición Pájaros, en la que explora, con obras de Da Vinci, Rembrandt, Pablo Picasso o Henri Matiss, la relación histórica y contradictoria entre los seres humanos y las aves, animales asociados a la libertad y la belleza, pero también al control, domesticación y explotación. (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA GRECIA.- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se reúne hoy en Ankara con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, en el marco de la sexta edición del Consejo Superior de Cooperación entre Grecia y Turquía. (Texto) (Foto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos de empleo de enero. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- SAN VALENTÍN COLOMBIA.- Detrás de cada ramo que Colombia envía al mundo por San Valentín hay miles de mujeres que cultivan, cortan y empacan flores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia despliega a 40 observadores que acompañarán las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. Calle 24a #57–60 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La galería de arte Park West, en el barrio neoyorquino del SoHo, expone en su interior obras de artistas españoles como Joan Miró o Pablo Picasso, acompañadas de piezas de otros grandes nombres como Rembrandt o Renoir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador denuncia casos de corrupción en el sector eléctrico y también en el sistema de salud y cuestiona el rol de la vicepresidenta, María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud desde noviembre. Hotel 6 de diciembre.

20:00h.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- Comparecen ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú los empresarios chinos con los que el presidente interino, José Jerí mantuvo reuniones semiclandestinas que son materia de investigación. Congreso de Perú (Texto)

Washington.- EEUU ISRAEL.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

La Paz.- BOLIVIA CÁNCER.- La Embajada de España en Bolivia se suma a la Tapatón, una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de apoyar a familias de niños y jóvenes con cáncer en el país suramericano mediante la recolección y venta de tapas plásticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Nueva York.- NUEVA YORK MODA.- Comienza oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York, en la que presentarán sus colecciones más de 60 marcas, desde Carolina Herrera y Michael Kors hasta emergentes como Campillo y Dwarmis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TECNOLOGÍA.- La Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo realiza en Bolivia una feria científica para niñas y jóvenes para promover a referentes y para despertar la vocación de las nuevas generaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO TECNOLOGÍA.- Cumbre y exhibición de Inteligencia Artificial “AI Everything Middle East and Africa”, que reúne a gobiernos, empresas y expertos para debatir y presentar innovaciones en inteligencia artificial en Oriente Medio y África.

Riad.- A.SAUDÍ R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, finalizamiércoles su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que se busca fortalecer la colaboración entre ambos países, especialmente en transición energética.

Jerusalén.- ISRAEL ALEMANIA.- La presidenta del Bundestag alemán, Julia Klöckner, visita Israel, donde acudirá a la Knéset (Parlamento israelí) y visitará el museo del holocausto Yad Vashem en Jerusalén. (Texto) (Foto)

África

Marrakech.- MARRUECOS TRABAJO INFANTIL.- Marruecos acoge la VI Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil. Palacio de Congresos

Malindi.- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia celebra una audiencia sobre la imputación de 52 nuevas muertes al predicador Paul Nthenge Mackenzie, líder de un secta cristiana vinculada al fallecimiento de más de 430 personas que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo, un caso que dio la vuelta al mundo cuando salió a la luz en 2023.

El Cairo.- EGIPTO MUBARAK.- Hoy se cumplen 15 años de la caída del expresidente egipcio Hosni Mubarak tras 18 días de protestas masivas en el marco de las movilizaciones populares encabezadas por jóvenes y la sociedad civil, que pusieron fin a casi tres décadas de régimen.

