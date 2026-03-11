Temas del día de EFE Internacional del 11 de marzo de 2026 (19.00 horas)

10 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, así como sus proximidades, ha sido objeto de al menos cuatro ataques en las últimas horas, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí afectados.

París – Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

– El brent y el texas suben cerca del 5 % después del anuncio de la AIE de liberar reservas

– El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE.UU. ha destruido casi todos los barcos iraníes encargados de desplegar minas marinas en el estrecho de Ormuz «en una sola noche» e insistió en que prácticamente toda su Armada ha desaparecido desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este miércoles que «no se cumplen las condiciones» para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es «una zona de guerra», pero insistió en que «debe organizarse» para proporcionar escolta a los mercantes.

– Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emitieron este miércoles una alerta a la población iraní para que evite las instalaciones portuarias civiles desde donde las fuerzas navales de Irán realizan ataques en el estrecho de Ormuz. Como respuesta, Irán amenazó con atacar “todos los puertos y centros económicos de la región”.

– El Ministerio de Defensa de Catar informó este miércoles de que ha interceptado un número indeterminado de misiles, tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

– La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, mientras las calles se llenan de retratos del nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, quien aún no se ha dirigido a la nación.

– Al menos 64 personas murieron en las últimas 24 horas debido a los ataques israelíes contra el Líbano, lo que eleva a 634 la cifra de fallecidos desde el inicio de la ofensiva aérea hace diez días, mientras el total de heridos asciende ya a 1.586.

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea «siempre defenderá» los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que el bloque «se fundó como un proyecto de paz».

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado «fuera del derecho internacional» aunque matizó que «tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares».

– La ONU expresó hoy su preocupación por el impacto de la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz en su trabajo humanitario, concretamente en lo relacionado con el transporte de los suministros destinados a socorrer a millones de personas vulnerables en el mundo y cuyas vidas pueden depender de esa ayuda.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania se ha volcado en utilizar su experiencia en el derribo de drones iraníes Shahed para ayudar a proteger a EE.UU. y a sus aliados en el Golfo Pérsico a defenderse de los ataques de Irán, con el objetivo de evitar que la atención de Washington se desplace por completo a una nueva guerra en Oriente Medio que amenaza además con propiciar una relajación de las sanciones al petróleo ruso.

(Texto) (Foto)

– El Kremlin acusó hoy al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado anoche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.

(Texto)

CHILE INVESTIDURA

– El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Kast ofrece su primer discurso tras como presidente en la sede presidencial en Santiago de Chile.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN TERREMOTO

Tokio – Japón conmemoró este miércoles a las más de 20.000 víctimas del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, desencadenantes de un accidente nuclear en la central de Fukushima que, quince años después de la tragedia, sigue afectando duramente a la región, entre las promesas oficiales de rehabilitación.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SENEGAL HOMOSEXUALIDAD

Dakar – La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Senegal empezó a debatir este miércoles un proyecto de ley del Gobierno para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales, con el fin de elevar las condenas actuales, que van de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y diez años.

(Texto)

EEUU CUBA

Tapachula (México) – Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, comenzó a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de EE.UU., que se suman a los cientos de personas de otras nacionalidades varadas en esa localidad por el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Video)

– La «opacidad» que rodea al Gobierno en Cuba, liderada por una cúpula militar históricamente enemistada con EE.UU., impide a los analistas discernir con claridad quién podría ser la figura que lidere una transición en la isla tras la posible toma de control anunciada por el presidente Donald Trump.

(Texto)

EEUU ELECCIONES

Miami (EE.UU.) – La desinformación en la radio en español y en medios hispanos locales de Estados Unidos, en particular en Florida, representa un riesgo de cara a las elecciones de medio término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, quien creó la herramienta de inteligencia artificial (IA) ‘VERDAD’, para detectar noticias falsas.

ITALIA POMPEYA

Pompeya (Italia) – Las víctimas de la erupción del Vesubio protagonizan desde este miércoles la primera exposición permanente del yacimiento de Pompeya, una muestra que reconstruye paso a paso la catástrofe del año 79 d.C., cuando la ciudad romana quedó sepultada por la lava y cenizas del volcán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRYCE ECHENIQUE

Lima – Perú despide a Alfredo Bryce Echenique, su último gran escritor del siglo XX que alcanzó repercusión universal, quien falleció el martes a los 87 años.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

