Temas del día de EFE Internacional del 11 de noviembre de 2025 (07.30 horas)

EEUU GOBIERNO

Washington – El proyecto de ley para reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia de Estados Unidos será debatido en la Cámara de Representantes a partir del miércoles, tras su aprobación en el Senado con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron con su partido.

(Texto)

(La votación en el senado se saldó con 60 votos a favor y 40 en contra)

(Se han enviado informaciones sobre las cancelaciones de vuelo por el cierre de la administración federal y unas claves sobre quiénes serán los más afectados por el aumento en los costos de la salud pública en Estados Unidos)

(El cierre dela administración por el momento ha causado miles de cancelaciones de vuelos, 1.3 millones de trabajadores federales afectados, así como la falta de pago del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP) que beneficia a 42 millones de estadounidenses).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El frágil alto el fuego continúa en la devastada Franja de Gaza a la que sigue entrando insuficiente ayuda humanitaria, mientras que el Gobierno de Israel le reclama a Hamás que entregue los últimos cuatro cuerpos de rehenes.

(Texto)

– El Comité de la ONU contra la Tortura tiene previsto examinar en Ginebra la situación de Israel, en el contexto de las evaluaciones periódicas que realiza de los países que han firmado la Convención contra la Tortura.

(Texto)

(Se ha enviado información de que la ley de pena de muerte para terroristas ha pasado la primera lectura en el Parlamento israelí)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente de la ANP, Mahmud Abás, para tratar de avanzar en su implementación, en particular en aspectos como la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción de ese territorio.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – Rusia suma a sus ofensivas sobre las ciudades de Kúpiansk (región de Járkov) y Pokrovsk (Donetsk) un nuevo avance en la región de Zaporiyia del sureste de Ucrania, que somete a aún más presión a las defensas ucranianas.

(Texto)

– Justo tres años después de que la ciudad sureña de Jersón fuera liberada en una contraofensiva ucraniana, los 70.000 residentes que siguen allí, una cuarta parte de la población previa a la guerra, pasan gran parte de su tiempo en sus hogares y en refugios subterráneos por los ataques diarios de drones rusos contra civiles. (Texto)

IRAK ELECCIONES

Bagdad – Irak celebra hoy las elecciones parlamentarias, las sextas desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, en medio de llamamientos para el boicot y con unas bajas expectativas de participación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA EXPLOSIÓN

Nueva Delhi.- Las autoridades de la India mantienen este martes la alerta máxima en la capital y en varios estados del país mientras prosiguen las investigaciones sobre la explosión de un vehículo la noche del lunes en Nueva Delhi, que dejó al menos ocho muertos y quince heridos, y sin que se descarte ninguna hipótesis sobre el incidente.

(Texto) (foto)(vídeo)

CHINA ESPAÑA

Chengdú (China) – El rey de España, Felipe VI, destacó ante unos 400 empresarios en Chengdú (China) la necesidad de que se resuelvan las dificultades que aún encuentran algunas de las empresas españolas en el ejercicio de su actividad en China, en el marco de la visita de Estado de los Reyes al país asiático.

(Texto) (foto) (vídeo)

– Se ha enviado una información titulada «De la China de Deng a la de Xi: casi medio siglo de diplomacia real entre Pekín y Madrid», que analiza las relaciones entre los dos países desde la primera visita de Estadi.

(Texto)

(Enviado a las 06.25 horas)

G7 EXTERIORES

Toronto (Canadá) – Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) se reúnen en Canadá los días 11 y 12 de noviembre para tratar «desafíos globales» como la situación de Ucrania, el Ártico, Haití, los minerales críticos y la seguridad energética.

(texto)

COP30 CLIMA

Belém – La presidencia brasileña de la COP30 anuncia la creación de un Intituto de Inteligencia Artificial para el Clima, con el que pretende aplicar las últimas innovaciones del sector a la lucha contra el creciente calentamiento global.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ha transcurrido un año desde la COP29 que se celebró en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 que ha empezado en Belém (Brasil), un periodo durante el que la ciencia ha vuelto a volcar pruebas cada vez más contundentes del cambio climático, de la emergencia que se avecina y del coste de la inacción, ocho informes ejemplifican las rotundas evidencias que reportan los investigadores. (

Texto)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – La candidata presidencial de la izquierda y la centroizquierda, la exministra Jeannette Jara, cierra su campaña para las elecciones del domingo 16 en Maipú, en la periferia capitalina y uno de los bastiones del progresismo, mientras que el aspirante de la ultraderecha, José Antonio Kast, lo hace con un megaevento en el Movistar Arena de Santiago, donde espera congregar a 10.000 personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IBEROAMÉRICA LENGUAS

Praia. – El valor económico del portugués y el español, lenguas que tienen casi 850 millones hablantes en el mundo, y los retos que nuevas herramientas como la IA plantean a nivel idiomático son algunos de los asuntos que se abordarán en la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que arranca este martes en Cabo Verde. Por Pepi Cardenete

Texto) (Foto) (Vídeo)

WEB SUMMIT

Lisboa – La Web Summit de Lisboa cumple su décima edición como uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, con una mayor presencia de empresas y emprendedores de China.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA DÍA SOLTERO

Pekín – China afronta el ‘Día del Soltero’, tradicional maratón de compras en línea, con la mirada puesta en el consumo, en un contexto marcado por la apuesta del Gobierno chino por elevar, en su nuevo plan quinquenal, el peso del consumo en la economía nacional para reactivar una demanda interna debilitada.

(Texto)

ESPECIALES

– Con motivo del 40 aniversario del desastre de Armero, el pueblo colombiano arrasado por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía COLOMBIA ARMERO.

– Con motivo del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, que incluye la propuesta de crearr una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impulsada por el expresidente Rafael Correa, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía ECUADOR REFERÉNDUM.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- VODAFONE RESULTADOS.- La compañía de telecomunicaciones Vodafone divulga sus resultados correspondientes al primer semestre de su año fiscal. (Texto)

10:00h.- Londres.- HEATHROW TRÁFICO.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga el tráfico correspondiente al mes de octubre. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA CIBERSEGURIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, presenta junto a la presidenta de la Oficina Federal de Seguridad en Tecnología de la Información, el informe anual de 2025.

10:30h.- Berlín.- MARRUECOS PEGASUS.- El Tribunal Federal de Justicia anuncia su fallo sobre una demanda presentada por el Reino de Marruecos contra varios medios alemanes que publicaron informaciones sobre un presunto uso del programa de espionaje Pegasus por parte de los servicios secretos marroquíes.

10:30h.- Viena.- ONU CRIMEN ORGANIZADO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) conmemorará el Día Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 25 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con un acto al que acuden y en el que interviene el presidente de Italia, Sergio Mattarella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora en noviembre.

11:15h.- París.- FRANCIA ARMISTICIO.- El presidente francés, Emmanuel Macron, conmemora el 107 aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial en el Arco de Triunfo donde está el monumento al soldado desconocido

13:00h.- Varsovia.- POLONIA INDEPENDENCIA.- Decenas de miles de nacionalistas se manifiestan en Polonia con ocasión del Día de la Independencia, en una tradición anual a la que acuden ultraderechistas de toda Europa. (Texto)

16:00h.- Ginebra.- ISRAEL D.HUMANOS.- El Comité de la ONU contra la Tortura tiene previsto examinar la situación de Israel, en el contexto de las evaluaciones periódicas que realiza de los países que han firmado la Convención contra la Tortura. (Texto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍAS.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, da una rueda de prensa con Google sobre el plan de inversión de Alemania.

17:00h.- Estocolmo.- MUSEO NOBEL CAJAL.- La familia del científico español Rantiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso, cede al Museo Nobel de Estocolmo un objeto del neurocientífico. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA PROTESTA.- Agricultores y ganaderos de toda Grecia se manifiestan hoy frente al Parlamento en Atenas para exigir del Gobierno conservador ayudas y subvenciones prometidas, cuyo desembolso se ha atrasado. (Texto) (Foto)

Lisboa.- WEB SUMMIT.- La Web Summit de Lisboa celebra su décima edición como uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, con una mayor presencia de empresas y emprendedores de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SALUD TUBERCULOSIS.- Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presentar el informe anual sobre la situación de la tuberculosis en el mundo. (Texto)

Ginebra – PERSONAS DESAPARECIDAS – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja inician la cuarta conferencia internacional de personas desaparecidas, un foro único en su tipo. (Texto)

Dublín – IRLANDA PRESIDENCIA – La izquierdista Catherine Connolly asume la presidencia de la República de Irlanda, un puesto principalmente representativo en el que sucede a Michael D. Higgins.

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La familia real británica participa en diversos actos para conmemorar el Día del Recuerdo, que se celebra el 11 de noviembre y honra a los caídos en todos los conflictos.

Londres – R. UNIDO DESEMPLEO – La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo en el Reino Unido correspondiente a octubre. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- Las Fuerzas Armadas de Alemania, creadas en medio de la guerra fría, celebrarán este miércoles sus 70 años de existencia. (Texto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA VENEZUELA.- La Duma o cámara de diputados de Rusia debate una declaración sobre la escalada de la tensión en torno a Venezuela. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en octubre. (Texto)

14:30h.- Guayaquil.- ECUADOR PUERTOS.- La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) informa sobre carga movilizada, inversiones e infraestructura y manejo de medidas de seguridad frente al narcotráfico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15.00 – Cartagena (Colombia) – LATINOAMÉRICA ACERO – La industria del acero en América Latina celebra el Alacero Summit 2025, el mayor foro regional del sector, que debatirá asuntos como la desindustrialización, la innovación y las distorsiones del mercado, como el comercio desleal. (texto)(foto)

15.00 – La Habana – Cuba Juicio – El Tribunal Supremo Popular de Cuba inicia el juicio por once cargos de corrupción y espionaje contra el ex ministro y ex vice primer ministro Alejandro Gil, el mayor alto cargo en caer en desgracia en la isla en al menos 15 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ UE.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la española Nadia Calviño, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dan una declaración conjunta a la prensa tras reunirse en la sede presidencial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

17.00 – Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – El Gobierno de México presenta su reporte de seguridad con las cifras preeliminares del mes de octubre, tras una disminución del 32 % en el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum, pero apenas unos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que ha generado indignación en el país. (texto)(foto) (video)

18.00 – Ciudad de Panamá – PANAMÁ UE – Acto de firma del contrato de crédito entre el Grupo Naturgy en Panamá, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), en un evento en el que se espera que participe la presidenta del BEI, Nadia Calviño. (texto)(foto) (video)

Belém.- COP30 CLIMA.- El Programa de Medio Ambiente de la ONU presenta este martes la segunda edición de su informe global ‘Cooling Watch’ en el que analiza el aumento de las olas de calor extremo y su impacto en la demanda de refrigeración, en el marco de la COP30 de Belém. (Texto)

San José – NICARAGUA ORTEGA – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple 80 años delegando paulatinamente el poder a su esposa y ahora copresidenta, Rosario Murillo, de 74 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición. (texto)(foto) (video)

Lima – PERÚ CASTILLO – Continúan los alegatos finales del juicio contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, para el que la Fiscalía pedía inicialmente 34 años de cárcel por rebelión y ahora demanda 19 años de prisión por conspiración. (texto)

Miami – EEUU ARTE (Entrevista) – Entrevista con el mexicoestadounidense José Carlos Díaz, el nuevo director de curación del Pérez Art Museum Miami (PAMM), con lo que es ahora el principal curador de arte de Miami, una ciudad que él ve cada vez más relevante para la escena artística, en particular latinoamericana.

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- La empresa brasileña Taurus, uno de los mayores productores de armas del mundo, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El brasileño BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Brasilia – BRASIL TIPOS – El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en la que definió la nueva tasa de tipos de interés de Brasil. (texto)

Ciudad de México – MÉXICO TURISMO – El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Viajeros Internacionales de septiembre.Oriente Medio

Ciudad de México – MÉXICO IMPUESTOS – Este martes entre en vigor en México el decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a fin de incrementar los aranceles al azúcar de entre el 156 % y hasta 210.44 % ad-valorem (según el valor). (Texto)

Caracas – VENEZUELA EEUU – Leopoldo López y Yon Goicoechea, dos venezolanos opositores a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se encuentran en el exilio y comparten una amenaza inédita en la historia de Venezuela: la posibilidad de que se les retire su nacionalidad a petición del chavismo. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO CULTURA – La Secretaría de Cultura de México entrega el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025, a la escritora nicaragüense Gioconda Belli. (Texto) (Foto)

Buenos Aires – JOHNNY DEPP – El actor estadounidense Johnny Depp participa de la presentación en Buenos Aires de su nueva película, ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA GOBIERNO – El presidente argentino, Javier Milei, toma este martes juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de su Gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.) – EEUU ESPAÑA – La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene reuniones con colectivos laborales y tecnológicos en Los Ángeles (EE.UU.), en una jornada al inicio de la cual tiene previsto atender a los medios de comunicación.

La Paz.- BOLIVIA RELIGIÓN – Los Obispos de Bolivia terminan su asamblea anual y brindan un conferencia de prensa este martes después de tres días de sesiones en las que abordaron los temas, «los jóvenes en la iglesia, identidad y pertenencia». (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo – REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA – El grupo musical dominicano Ilegales ofrece una rueda de prensa con motivo a la celebración de sus 30 años de trayectoria musical. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente medio

08:00h.- Kfar Saba.- ISRAEL PALESTINA.- Israel entierra este martes al soldado Hagar Goldin, muerto durante la ofensiva israelí contra Gaza de 2014 y devuelto a territorio israelí en el actual alto el fuego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un discurso en medio de las presiones para desarmar a su movimiento y la continuación de los ataques israelíes contra sus zonas de control.

El Cairo.- EGIPTO G.PÉRSICO.- El Cairo acoge el Foro de Comercio e Inversión de Egipto y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en el que altos funcionarios y empresarios de las dos partes abordan reforzar la cooperación económica bilateral.

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Continúa la primera fase de las elecciones parlamentarias en Egipto, que se celebran en 14 de las 27 gobernaciones del país.

Bagdad.- IRAK ELECCIONES.- Irak celebra hoy las elecciones parlamentarias, las sextas desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, en medio de llamamientos para el boicot. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- ONU TURISMO.- Asamblea general de ONU Turismo, el órgano supremo del organismo de Naciones Unidas para el Turismo, que este año se desarrolla en Riad, capital de Arabia Saudí

África

12:00h.- Rabat.- BANCO MUNDIAL – Presentación del informe del Banco Mundial sobre la Región MENAAP (Norte de África, Oriente Medio, Afganistán y Pakistán).

Johannesburgo.- SUDÁFRICA DESEMPLEO.- Las autoridades de Sudáfrica publican los datos de desempleo correspondientes al tercer trimestre de 2025. (Texto)

Luanda.- ANGOLA INDEPENDENCIA.- Angola conmemora cincuenta años de su independencia de Portugal. (Texto) (Foto)

Asia

09:00h.- Chengdú – ESPAÑA CHINA.- Felipe VI preside la apertura del Foro Empresarial España-China en Chengdú

10:30h.- Chengdú – ESPAÑA CHINA.- Felipe VI visita las instalaciones de Indra en la Torre de Control Automatizada de Shuangliu.

11:30h.- Chengdú – ESPAÑA CHINA.- Acto cultural presidido por la Reina Letizia con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado en el memorial de la poeta china Xue Tao (parque Wangjianglou).

12:00h.- Chengdú – ESPAÑA CHINA.- Felipe VI se reúne con autoridades locales (secretario del Comité del Partido Comunista de China en la provincia de Sichuán, Wang Xiaohui, y gobernadora de la provincia, Shi Xiaolin)

17:00h.- Pekín – ESPAÑA CHINA.- Los reyes de España llegan a Pekín y tienen una cena privada con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan

Timbu.- INDIA BUTÁN.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, realiza una visita de estado a Bután destinada a reforzar las relaciones bilaterales y a inaugurar varios proyectos conjuntos tras la entrega por parte de Nueva Delhi de una reliquia sagrada de Buda para un festival que congrega miles de fieles en este país del Himalaya.

Pionyang.- COREA DEL NORTE RUSIA.- Se cumple un año de la ratificación en Corea del Norte del tratado de asociación estratégica integral firmado entre Moscú y Pionyang, que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión, después del despliegue de miles de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania.

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Tres activistas de Hong Kong, reconocidos por su activismo prodemocrático y miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, organización conocida por conmemorar la masacre de Tiananmén, enfrentan un juicio bajo acusaciones de subversión.

Taipéi.- ASIA TIFÓN.- Taiwán elevó su nivel de alerta y evacuó a miles de personas ante la proximidad del tifón Fung-wong, una tormenta que, si bien se ha debilitado, amenaza con dejar lluvias torrenciales en la mitad oriental de la isla. (Texto) (Foto)

