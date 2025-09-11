Temas del día de EFE Internacional del 11 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

17 minutos

EEUU TIROTEO

Orem (EE.UU.) – El FBI sigue buscando al autor de los disparos contra el activista conservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado el miércoles durante un acto en un campus universitario de Utah, después de que se procediera a la liberación del único sospechoso tras un interrogatorio policial.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El asesinato en un campus universitario del activista conservador estadounidense Charlie Kirk ha avivado la idea de que EEUU vive estos días sumido en un ambiente de creciente polarización y violencia política, incluso con miembros de la ultraderecha diciendo que el país «está en guerra» tras este suceso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado nuevas reacciones al asesinato de Kirk, entre ellas la del vicepresidente JD Vance, además de una pieza sobre qué es Turning Point)

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia)/Moscú – Tras la violación de su espacio aéreo por 19 drones rusos, Polonia se prepara para seguir de cerca las maniobras militares bielorruso-rusas Zapad-205, que comienzan este viernes, aunque el Kremlin ha negado que dichas maniobras vayan dirigidas contra terceros países.

(Texto) (Foto) (Audio)

– En unas declaraciones a un grupo de periodistas, entre ellos EFE, la alta representante comunitaria para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, cree que la guerra en Ucrania durará todavía «un par de años más» y que la UE «no está preparada» para actuar como un verdadero actor global respecto a China.

(Texto)

(Se ha enviado información de que Polonia ha pedido esta madrugada una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la fecha en la que podría tener lugar esta sesión todavía se está estudiando).

(Texto)

– El mayor ataque aéreo de la guerra, la matanza de 25 personas en el Donbás y la incursión aérea de drones rusos en Polonia en la última semana disipan, a día de hoy, cualquier esperanza de paz en Ucrania y demuestran que el ejército ruso quiere seguir combatiendo hasta 2026, cuando se cumplirán cuatro años de combates.

(Texto) (Foto)

– Ucrania espera que la entrada el miércoles de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco sirva para que sus aliados de la OTAN intensifiquen su apoyo para hacer frente a la escalada aérea de Rusia, en medio del temor de Kiev a nuevos bombardeos masivos contra su sistema energético.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel continúa avanzando con sus planes de ocupación de la Ciudad de Gaza, con nuevas demoliciones de edificios y asesinatos de decenas de personas, mientras la tensión en la región sigue creciendo por el ataque contra Catar y los últimos bombardeos lanzados en Yemen.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado una crónica sobre las escuelas de la agencia de Naciones Unidas UNRWA en Shuafat, que permanecen vacías en Jerusalén ocupado, y las familias que padecen dicho cierre. Por Nuria Garrido Gómez)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviada a las 10.06 horas)

– La alta representante de la UE para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, aseguró que ha hecho «mucho más» para detener la guerra en Gaza que su predecesor en el cargo, Josep Borrell, y que si no es más contundente con Israel es porque quiere mantener el diálogo abierto con ellos.

(Texto)

– El Parlamento Europeo vota una resolución no vinculante sobre la situación en Gaza, los esfuerzos para lograr la solución de dos Estados y la urgencia de la liberación de los rehenes.

(Texto) (Foto )(Vídeo)

– Las embarcaciones italianas de la Flotilla Global Sumud, que se dirige hacia Gaza con fines humanitarios, tienen previsto zarpar desde la isla de Sicilia (Italia) para unirse al resto de delegaciones, que por el momento permanecen en Túnez, en su travesía hacia la Franja.

(Texto)

– Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar.

(Texto) (Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Quinta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, después de las opiniones en los últimos dos días de tres de los cinco magistrados que deben pronunciarse.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, trata de ampliar la base parlamentaria en la que asentar el gobierno que debe formar para cumplir el mandato que le ha dado el presidente, Emmanuel Macron, centrado en la urgencia de elaborar los presupuestos para 2026.

(Texto) (Foto)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – El presidente de Nepal se reúne este jueves con el Ejército y líderes de la revuelta juvenil, que han propuesto a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra interina, tras la revuelta de la ‘Generación Z’ que ha derrocado el Gobierno y dejado al menos 30 muertos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul – Arranca el juicio contra el alcalde suspendido de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido desde marzo, por supuesta falsificación de su diploma universitario, delito por el que se pide entre 2 y 8 años de cárcel.

(Texto)

EEUU MODA

Nueva York – Comienza la Semana de la Moda de Nueva York con los desfiles destacados del colombiano Raul Peñaranda, que por primera vez forma parte del calendario oficial, y de la marca de moda estadounidense GAP, que presentará su colección diseñada por el modista Zac Posen.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CINE

Los Ángeles (EEUU) – Cuando Mark Hamill leyó el guión de ‘The Long Walk’, la adaptación de la primera novela del escritor superventas Stephen King, de título homónimo, se topó con el desafío de recrear una legendaria historia. El resultado, que se estrena este viernes en cines, ha recibido el apoyo de su amigo escritor: «King está contento con ello (la adaptación), y si él está contento, yo también lo estoy», afirma en una entrevista con EFE. Por Mikaela Viqueira

(Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA ESPIONAJE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la ceremonia de juramento del cargo como nuevo presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND) de Martin Jäger, que ha ocupado puestos como secretario de Estado en el Ministerio alemán de Cooperación Económico y Desarrollo, y que ha sido embajador en Kabul, Bagdad y en Kiev.

13:00h.- Ankara.- TURQUÍA ECONOMÍA.- El Banco Central de Turquía celebra su reunión mensual para fijar los tipos de interés tras la pausa de agosto.

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés y publica sus nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

17:00h.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) publica una nueva nota de coyuntura sobre la economía francesa.

Estocolmo.- DEMOCRACIA INFORME.- El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) presenta su informe anual sobre el estado de la democracia a nivel mundial. (se enviará uno general y otro de América Latina). (Texto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA UE.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, para abordar los temas prioritarios de la Unión Europea, en particular la seguridad y la defensa, la competitividad, el comercio, el marco financiero plurianual, así como la situación en Ucrania y Oriente Próximo.

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Arranca el juicio contra el alcalde suspendido de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido desde marzo, por supuesta falsificación de su diploma universitario, delito por el que se pide entre 2 y 8 años de cárcel. (Texto)

Roma.- ISRAEL PALESTINA.- Las embarcaciones italianas de la Flotilla Global Sumud, que se dirige hacia Gaza con fines humanitarios, zarpen desde la isla de Sicilia (sur) para unirse al resto de delegaciones en su travesía hacia la Franja. (Texto)Herning.- UE EDUCACIÓN.- Consejo informal de ministros de Educación de la Unión Europea (UE).

Moscú.- RUSIA GOLFO PÉRSICO.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, preside en Sochi (mar Negro) la octava reunión entre Rusia y los países del Golfo Pérsico. (Texto)

París.- OCDE FISCALIDAD.- La OCDE publica un informe sobre reformas fiscales.

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA LITERATURA.- La capital alemana celebra la 25ª edición del Festival Internacional de la Literatura de Berlín. (Hasta el día 24)

América

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY PARTIDOS.- El gobernante Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) conmemora sus 138 de fundación con actos encabezados por su máximo líder, el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018). Panteón Nacional de los Héroes, en el centro de Asunción (Texto) (Foto)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en julio. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos. (Texto)

14:45h.- Washington.- TRUMP 11-S.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en una ceremonia en el Pentágono en memoria de las víctimas del 11-S. Pentágono (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU 11-S.- El vicepresidente de EEUU, J.D.Vance, y su esposa Usha Vance encabezan la delegación oficial que visitará la «zona cero» donde se levantaban las Torres Gemelas derribadas en el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. Monumento conmemorativo a las Torres Gemelas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL PRENSA.- La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en la que las personas navegan por internet y consumen la información comiéndole así el negocio a los portales de noticias, que ven disminuir sus visitas a la par que su información es usada como parte de las respuestas de los chatbots y resúmenes de IA. (Texto) (Foto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DERECHOS HUMANOS.- El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Scott Campbell, y la defensora del pueblo colombiana, Iris Marín, conversan sobre la situación de los derechos humanos en el país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- La Habana.- CUBA CRISIS.- La profunda crisis en que se encuentra sumida Cuba desde hace más de cinco años es cada vez más palpable en los barrios populares del centro de La Habana, donde son habituales los apagones, los problemas de suministro de agua potable y gas, los derrumbes de viviendas en mal estado y la acumulación de basuras en las calles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ PARLAMENTO.- La undécima edición de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) se celebra en Perú bajo el lema ‘Generaciones unidas por la igualdad de género’. Centro de Convenciones de Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- La marca de moda estadounidense GAP, conocida por su estilo casual, presenta su nueva colección GapStudio, con un estilo más elevado y diseñada por el modista Zac Posen, que es el director creativo de la empresa. 55 Thomas Street

17:00h.- Lima.- PERÚ SEGURIDAD.- El pleno del Congreso de Perú interpela al ministro del Interior, Carlos Malaver, con un pliego de 22 preguntas referidas a una suspuesta inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana que vive el país, y después de que trascendiese que los datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía fuesen hackeados. Congreso de la República (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística difunde la actividad industrial de julio tras la caída de 0,4 % en junio (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) de julio (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU JUSTICIA.- Comienzan en Florida las declaraciones inaugurales del juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, cuando era candidato. (Texto)

18:30h.- Washington.- HAITÍ CRISIS.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) organiza una rueda de prensa sobre la situación en Haití

19:00h.- Guayaquil.- ECUADOR SEGURIDAD.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se da un nuevo baño de masas al liderar en Guayaquil una nueva manifestación por la paz en el país, similar a la encabezada el pasado mes contra la Corte Constitucional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Guatemala.- GUATEMALA FORO.- Ciudad de Guatemala – El Foro Regional Esquipulas lleva a cabo su edición 2025 con la participación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y los exmandatarios deCosta Rica Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, entre otras personalidades de la política centroamericana, para dialogar sobre democracia y paz en el istmo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA APAGÓN.- Cuba comienza a recuperarse con dificultades este jueves del apagón nacional sufrido la víspera, el quinto en menos de un año en una isla en una profunda crisis económica y energética.(Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica su decisión de directorio sobre la tasa de interés de referencia para el mes de septiembre, que se ubicaba en 4,5 % hasta agosto. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Cuando Mark Hamill leyó el guión de ‘The Long Walk’, la primera novela del escritor superventas Stephen King, se topó con el desafío de recrear una legendaria historia guiada por el adagio teatral «si no está en la página, no está en el escenario» y que se estrena este viernes en la gran pantalla. (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PEDERASTIA.- El colectivo feminista ‘Mujeres Creando’ realiza la instalación sonora y escultórica «Viacrucis de la Pederastia» para recordar la reciente sentencia contra dos jesuitas españoles por un caso de encubrimiento de delitos de pederastia en Cochabamba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CULTURA.- Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) habla con EFE sobre los 150 años de existencia de la institución (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ COLOMBIA.- Colombia y Perú celebran una reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara al Gobierno peruano de apropiarse de una isla en el río Amazonas que Perú administra desde hace más de medio siglo. (Texto)

Santiago.- CHILE DICTADURA.- Considerado una de las medidas más importantes en materia de memoria histórica, el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) del Gobierno chileno cumple dos años entre luces y sombras. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE GOLPE.- El presidente chileno, Gabriel Boric, encabeza en el Palacio La Moneda (sede del Gobierno) los actos de conmemoración del 52° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y dio inicio a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- Quinta sesión de la fase final del jucio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica el informe sobre las economías regionales de abril-junio con datos del crecimiento en el país diferenciado por sectores. (Texto)

Nueva York.- EEUU MODA.- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección, ‘Bloom’, en un evento como parte de la Semana de la Moda de Nueva York. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU MODA.- La Semana de la Moda de Nueva York presenta las nuevas colecciones de decenas de marcas mayoritariamente estadounidenses, entre ellas Michael Kors y Calvin Klein, pero con un calendario marcado por la ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren.

Buenos Aires.- ARGENTINA UNIVERSIDADES.- Docentes y estudiantes argentinos reaccionan al veto del presidente Javier Milei a la ley que dispone mayores fondos estatales para las universidades públicas. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El partido gobernante venezolano PSUV celebra su congreso anual con delegados de todo el territorio, durante el que se espera aborden «la transición a la lucha armada» en un contexto marcado por las tensiones con EE.UU. (Texto) (Vídeo)

16:00h.- Barranquilla.- COLOMBIA CARNAVAL.- Rueda de prensa de presentación del Cuarto Encuentro Internacional de Carnavales del Caribe, que reunirá a expertos internacionales, gestores culturales y representantes de carnavales de más de 10 países. Museo del Carnaval (Texto)

