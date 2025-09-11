Temas del día de EFE Internacional del 11 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

EEUU TIROTEO

Washington – Las autoridades que investigan el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk informaron de que tienen «buenas imágenes» del supuesto autor del disparo, que creen que podría tener «edad universitaria», y anunciaron que han encontrado el fusil que usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente, Donald Trump.

– El asesinato en un campus universitario del activista conservador estadounidense Charlie Kirk ha avivado la idea de que EEUU vive estos días sumido en un ambiente de creciente polarización y violencia política, incluso con miembros de la ultraderecha diciendo que el país «está en guerra» tras este suceso.

(Se han enviado nuevas reacciones al asesinato de Kirk, entre ellas la del vicepresidente JD Vance, que viaja a Utah para reunirse con la familia de Kirk, además de una pieza sobre qué es Turning Point).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de lanzar una «flagrante amenaza genocida» contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque «no tiene bombas nucleares».

– Israel continúa avanzando con sus planes de ocupación de la Ciudad de Gaza, con nuevas demoliciones de edificios y asesinatos de decenas de personas, mientras Egipto y Catar, mediadores en la guerra, se coordinan sobre la situación de las negociaciones tras el ataque israelí contra miembros del grupo islamista Hamás en Doha.

(Se ha enviado una crónica sobre las escuelas de la agencia de Naciones Unidas UNRWA en Shuafat, que permanecen vacías en Jerusalén ocupado, y las familias que padecen dicho cierre. Por Nuria Garrido Gómez)

– La alta representante de la UE para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, aseguró que ha hecho «mucho más» para detener la guerra en Gaza que su predecesor en el cargo, Josep Borrell, y que si no es más contundente con Israel es porque quiere mantener el diálogo abierto con ellos.

– El Parlamento Europeo (PE) apoyó la propuesta de Bruselas para suspender parcialmente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y frenar la ayuda bilateral comunitaria a este país, aunque no logró un consenso para referirse al asedio israelí en Gaza como un genocidio pese al intento de las fuerzas progresistas.

– Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar.

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia)/Moscú – Tras la violación de su espacio aéreo por 19 drones rusos, Polonia se prepara para seguir de cerca las maniobras militares bielorruso-rusas Zapad-205, que comienzan este viernes, aunque el Kremlin ha negado que dichas maniobras vayan dirigidas contra terceros países.

– En unas declaraciones a un grupo de periodistas, entre ellos EFE, la alta representante comunitaria para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, cree que la guerra en Ucrania durará todavía «un par de años más» y que la UE «no está preparada» para actuar como un verdadero actor global respecto a China.

(Se ha enviado información de que Polonia ha pedido esta madrugada una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la fecha en la que podría tener lugar esta sesión todavía se está estudiando).

– El mayor ataque aéreo de la guerra, la matanza de 25 personas en el Donbás y la incursión aérea de drones rusos en Polonia en la última semana disipan, a día de hoy, cualquier esperanza de paz en Ucrania y demuestran que el ejército ruso quiere seguir combatiendo hasta 2026, cuando se cumplirán cuatro años de combates.

– Ucrania espera que la entrada el miércoles de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco sirva para que sus aliados de la OTAN intensifiquen su apoyo para hacer frente a la escalada aérea de Rusia, en medio del temor de Kiev a nuevos bombardeos masivos contra su sistema energético.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Quinta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, después de las opiniones en los últimos dos días de tres de los cinco magistrados que deben pronunciarse.

FRANCIA GOBIERNO

París – El macronista Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro de Francia, ha continuado este jueves los contactos para formar un Gobierno con el apremiante objetivo de sacar el Presupuesto para 2026, meta que no había logrado su predecesor, François Bayrou, quien cayó en una moción en la Asamblea Nacional.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, aseguró este jueves que busca una salida constitucional a la crisis política desatada por la revuelta juvenil que forzó la caída del Gobierno, en medio de unas negociaciones marcadas por la propuesta de la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, como primera ministra interina.

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul – La apertura de un juicio por supuesta falsificación de un documento al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y encarcelado desde marzo por acusaciones de corrupción, que iba a celebrarse este jueves, ha sido aplazado a mañana, viernes, informó hoy el diario ‘Karar’.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que «llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso», en referencia a Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico que Caracas denuncia como intento de propiciar un «cambio de régimen».

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del «Plan Independencia 200», en el que aseguró que participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla», para garantizar «la independencia y la paz» del país.

EEUU MODA

Nueva York – Comienza la Semana de la Moda de Nueva York con los desfiles destacados del colombiano Raul Peñaranda, que por primera vez forma parte del calendario oficial, y de la marca de moda estadounidense GAP, que presentará su colección diseñada por el modista Zac Posen.

EEUU CINE

Los Ángeles (EEUU) – Cuando Mark Hamill leyó el guión de ‘The Long Walk’, la adaptación homónima de la primera novela del escritor superventas Stephen King, se topó con el desafío de recrear una legendaria historia guiada por el adagio teatral «si no está en la página, no está en el escenario». Por Mikaela Viqueira

