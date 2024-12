Temas del día de EFE Internacional del 12 de diciembre de 2024 (13.00 horas)

SIRIA CONFLICTO

Damasco – El nuevo Gobierno de transición sirio, encabezado por el islamista Mohamed al Bashir, activa la maquinaria burocrática y el funcionamiento de las instituciones estatales, a las que los funcionarios han regresado unos días después del derrocamiento del presidente Bachar al Asad. Por Álvaro Mellizo

– Se ha enviado una crónica sobre las perspectivas con que aguarda la comunidad cristiana la llegada al poder de los islamistas, herederos de Al Qaeda.

– El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reúne con las principales autoridades de Jordania en una nueva gira por Oriente Medio, que también le llevará a Turquía, para analizar los retos del proceso de transición en Siria tras el derrocamiento del presidente Bachar al Asad.

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalén – El Ejército israelí continúa los bombardeos sobre Gaza, donde ha marcado nuevas zonas de evacuación para la población, mientras la misión militar de la ONU en Líbano (Finul) continúa con el proceso de verificación del cumplimiento de la tregua.

FRANCIA GOBIERNO

París – El plazo de 48 horas que se había marcado Emmanuel Macron para nombrar un nuevo primer ministro concluye este jueves sin que el presidente francés haya dado pistas sobre si optará por una figura de la izquierda o del centroderecha.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú.- Rusia se acerca a la ciudad de Pokrovsk, otra plaza clave en la región ucraniana de Donetsk, mientras se espera con incertidumbre la prometida represalia rusa por el uso de misiles estadounidenses ATACMS contra la región sureña rusa de Rostov.

Berlín – Los ministros de Exteriores europeos discuten la guerra rusa en Ucrania, en un momento en el que Europa empieza a coordinarse ante la llegada en enero a la Presidencia de EE.UU. de Donald Trump y unas eventuales negociaciones de paz para poner fin al conflicto, a punto de entrar en su tercer año.

13.35 horas: Rueda de prensa del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

– La llegada del verdadero clima invernal a Leópolis, con nevadas y temperaturas bajo cero, pone a prueba la resistencia de los ucranianos y de su maltrecho sistema energético, mientras continúan los cortes de electricidad en medio del alto riesgo de nuevos ataques rusos con misiles y drones. Por Rostyslav Averchuk

– La Junta de Gobernadores del OIEA celebra en Viena una sesión extraordinaria, convocada por Ucrania, para analizar los repetidos ataques contra la infraestructura energética relacionada con sus plantas atómicas.

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne en Varsovia con el primer ministro polaco, Donald Tusk, para abordar la guerra.

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entrega premios estatales en el Kremlin.

– El subsecretario de Estado estadounidense sobre Gestión y Recursos, Richard Verma, habla en Washington sobre los esfuerzos de Estados Unidos en favor de la recuperación económica y la reconstrucción de Ucrania.

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) cerrará previsiblemente 2024 con un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situar su tasa oficial en el 3 %, y hará publica sus previsiones macroeconómicas actualizadas tras celebrar la última reunión del Consejo de Gobierno del año.

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl – El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha justificado, mediante un discurso televisado, su decisión de decretar la ley marcial para «salvar» la democracia en su país de la «dictadura parlamentaria», lo que ha llevado a la dirección de su partido a abandonarlo a su suerte en la votación para destituirlo el sábado.

ITALIA ESPAÑA

Roma/Nápoles (Italia).- Los reyes de España concluyen su visita de Estado a Italia en Nápoles, donde el monarca será investido doctor ‘honoris causa’, por primera vez, por la Universidad Federico II, tras presidir horas antes en Roma un foro de empresarios españoles e italianos. Por Carmen Naranjo

TIME PERSONA DEL AÑO

Nueva York – La revista Time anuncia este jueves su «persona del año» de 2024 de entre diez candidatos, entre los que figuran Donald Trump, Elon Musk, Benjamin Netanyahu y Claudia Sheinbaum.

(Según varios medios estadounidenses, el nombrado será Donald Trump, la segunda vez que se le concede esta distinción después de que ya lo hiciera en 2016)

– 15.30 horas: Donald Trump tiene previsto dar el toque de campana en Wall Street.

THE BEATLES

Londres – Salen a subasta más de 300 páginas de documentos inéditos legales sobre la ruptura de ‘The Beatles’, que podrían alcanzar un precio de venta de entre 5.000 y 8.000 libras.

MÉXICO RELIGIÓN

Ciudad de México – La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe este jueves a millones de peregrinos que conmemoran el Día de la Virgen de Guadalupe, con lo que se consolida como uno de los templos religiosos más visitados del mundo.

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

13:00h.- Vilna.- LITUANIA GOBIERNO.- El Parlamento lituano o Seimas aprueba el nuevo Gobierno lituano, formado por una coalición tripartita compuesto por los socialdemócratas, la Unión de Demócratas – Por Lituania (DSVL), de centro-izquierda, y el controvertido y populista Nemuno Aušra (Amanecer de Nemunas/NA). (Texto)

13:25h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Ucrania, así como de jefa de la diplomacia comunitaria sobre la situación en Ucrania y Siria. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde. El BCE publica sus decisiones a las 13.15 horas GMT y la rueda de prensa comienza a las 13.45 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:55h.- Nápoles.- ITALIA ESPAÑA.- El rey Felipe VI recibe su primer su primer doctorado ‘honoris causa’, en Ciencias Sociales y Estadísticas, por la Universidad Federico II de Nápoles, que este año celebra su 800 aniversario (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Roma.- PAPA A. LATINA.- El papa celebra en la basílica de San Pedro la misa por Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y América.Latina. (Texto)

Viena.- UCRANIA NUCLEAR.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra hoy una sesión extraordinaria, convocada por Ucrania como reacción a los repetidos ataques de Rusia contra la infraestructura energética relacionada con sus plantas atómicas. (Texto)

Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Roma/Nápoles (Italia) – Los reyes de España concluyen su visita de Estado a Italia en Nápoles, donde el monarca será investido doctor ‘honoris causa’, por primera vez, por la Universidad Federico II, tras presidir horas antes en Roma un foro de empresarios españoles e italianos. Por Carmen Naranjo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne en Varsovia con el primer ministro polaco, Donald Tusk, para abordar la guerra rusa en Ucrania y la reciente conversación trilateral entre el mandatario galo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, en París. (Texto) (Foto)

Londres.- THE BEATLES.- Salen a subasta más de 300 páginas de documentos inéditos legales sobre la ruptura de ‘The Beatles’, que podrían alcanzar un precio de venta de entre 5.000 y 8.000 libras.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entrega premios estatales en el Kremlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AMÉRICA

15:00h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- El subsecretario de Estado estadounidense sobre Gestión y Recursos, Richard Verma, habla en el centro de pensamiento CSIS sobre los esfuerzos estadounidenses en favor de la recuperación económica y la reconstrucción de Ucrania.

15:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ENERGÍA.- Un foro moderado por EFE debate el acceso a la energía en Panamá a través de las empresas españolas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- La Habana.- CUBA CINE.- El cineasta español Benito Zambrano defendió en entrevista con EFE a la nueva generación de jóvenes realizadores independientes que ha surgido en Cuba, un colectivo favorecido, a su juicio, por la llegada de las nuevas tecnologías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Nueva York.- EEUU INMIGRACION.- Grupos proinmigrantes protestarán frente a la Alcaldía de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams se reunirá con Tom Homan, designado por el presidente electo Donald Trump como su zar de la frontera, por la política migratoria de la nueva Administración (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Nueva York.- TRUMP BOLSA.- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, protagoniza el toque de campana en Wall Street a poco más de un mes para su toma de posesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ONU AFGANISTÁN.- El Consejo de Seguridad debate la situación en Afganistán y escucha un informe del secretario general sobre su evolución en los últimos meses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

São Paulo.- BRASIL LULA – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pasará este jueves por una intervención «de bajo riesgo» tras sufrir una hemorragia intracraneal por la que ya fue operado esta semana. (Texto).

Ciudad de México.- MÉXICO RELIGIÓN.- La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe este jueves a millones de peregrinos que conmemoran el Día de la Virgen de Guadalupe, con lo que se consolida como uno de los templos religiosos más visitados del mundo. (Texto) (Foto) (Video)

Guapi (Colombia).- COLOMBIA CULTURA (Crónica).- La marimba empieza a sonar y las voces corales envuelven a los asistentes de un concierto que une música espiritual y afro del Pacífico, en una sintonía que quisiera hacer olvidar que la propia iglesia donde suena quedó afectada por el atentado que vivió el pueblo colombiano de Guapi hace apenas un mes. Por Irene Escudero (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- VENEZUELA MIGRACIÓN.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta en Lima un estudio sobre la contribución fiscal y económica de la migración venezolana en Perú. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- TIME PERSONA DEL AÑO.- La revista Time anuncia este jueves su «persona del año» de 2024 de entre diez candidatos. (Texto)

Washington.- EEUU PARTIDOS.- El Comité de Reglas del Partido Demócrata estadounidense se reúne para establecer el procedimiento por el cual el próximo 1 de febrero se elegirá a su nueva directiva. (Texto)

Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa de la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh. (Texto)

Sao Paulo (Brasil).- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción y ventas de automóviles en noviembre y su primera proyección para 2025. (Texto)

Río de Janeiro (Brasil).- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en octubre. (Texto)

Río de Janeiro (Brasil).- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno brasileño divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2024 y la de 2025. (Texto)

Lima.- PERÚ INTERÉS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al evaluar el Programa Monetario del último mes del 2024. (Texto)

Quito.- ECUADOR PARLAMENTO.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador debate la reforma de la Ley de la Seguridad Social. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Claves de las elecciones judiciales en Bolivia del próximo domingo 15 de diciembre, proceso que ha sido cuestionado por la oposición luego que los magistrados extendieron su mandato un año y de que se determinara que estos comicios se celebrarán de manera parcial en varias regiones del país. (Texto)

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

13:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión African, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), celebran su rueda de prensa semanal sobre emergencias sanitarias en el continente, en la que abordarán la epidemia de mpox en la región, el brote de Marburgo en Ruanda y una misteriosa enfermedad que ha causado más de 70 muertos en la República Democrática del Congo. (Texto)

16:30h.- Rabat.- MARRUECOS PERÚ.- Se inaugura la exposición fotográfica «Imagen de Perú y Marruecos» con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Instituto Cervantes (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, en inglés) Boulevard Riyadh City, en Al Imam Saud Ibn Faysal Rd. Hittin, Riad, Reino de Arabia Saudí (Texto)

Rabat.- MARRUECOS JORNADAS.- Nueva edición del evento «Diálogos Atlánticos» organizado por el ‘think tank’ marroquí Policy Center for the New South. El evento dura tres días. (Texto)

Túnez.- ÁFRICA DEFENSA.- Termina la conferencia anual des Mandos de Fuerzas Especiales, organizada por primera vez en el contienen africano con la participación de delegaciones militares de 40 países.

