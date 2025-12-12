Temas del día de EFE Internacional del 12 de diciembre de 2025 (13.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – Venezuela y EE.UU. continúan su pulso tras la confiscación de un petrolero en el Caribe, con las nuevas sanciones de Washington a tres sobrinos de Nicolás Maduro y los contactos venezolanos de alto nivel, especialmente con Vladímir Putin, en busca de apoyo diplomático.

– El Gobierno de Venezuela asegura que EE.UU. ha suspendido el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos previsto para el miércoles, una interrupción de la única cooperación que existe entre Washington y Caracas y que se mantenía pese a las tensiones y las cancelaciones de las aerolíneas.

– Desde Miami, el veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue -la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega- convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida).

– Sigue la actividad de Maria Corina Machado en Oslo, donde ha sido recibida por los reyes y el príncipe heredero de Noruega.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ginebra – Al menos ocho gazatíes han muerto desde el jueves por el temporal que azota al enclave, tanto por el colapso de edificios a causa de las lluvias como por frío, según el recuento de las morgues del enclave, los equipos de ambulancias y hospitales y el servicio de emergencias de Defensa Civi, aunque la OMS ha recibido informaciones de que son diez al menos los muertos.

– Miles de gazatíes ven sus tiendas dañadas e inundadas tras el intenso temporal que está azotando el enclave palestino, dejando a la Franja anegada y desesperada por recibir una ayuda internacional que sigue parcialmente restringida.

– Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. Por Guillermo Azabal

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En Roma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Moscú.- La Unión Europea tiene previsto aprobar este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, aunque el Banco Central ruso se ha adelantado a cualquier decisión y ha demandado a la depositaria belga, Euroclear, por usarlos sin su consentimiento.

– Ucrania, Alemania, Francia y Reino Unido intensifican sus esfuerzos para que EE.UU. tenga en cuenta sus demandas, mientras Rusia inicia la batalla final por el control del norte de Donetsk encaminada a convencer a la Casa Blanca de que su victoria es inevitable en esta guerra.

(El Gobierno Trump no descarta dialogar el fin de semana con enviados europeos y ucranianos)

– La cuestión de las elecciones, que Ucrania tuvo que aplazar ‘sine die’ en 2024 al prohibir su legislación votar en tiempos de guerra, estaba fuera del debate público en el país hasta la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha hecho suyo el argumento del Kremlin sobre un supuesto déficit de legitimidad del presidente Volodímir Zelenski cada vez que ha querido forzarle a aceptar las exigencias rusas y firmar la paz. por Marcel Gascón

– Los primeros ministros de Lituania, Estonia y Letonia ofrecen una rueda de prensa en Riga en medio de los intensos contactos entre líderes europeos y Ucrania sobre el plan de paz que promueve la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

FORO TURKMENISTÁN

Moscú – Los presidentes de Rusia Vladímir Putin; Irán, Masud Pezeshkian; el turco, Recep Tayyip Erdogan; y el de Pakistán, Shehbaz Sharif, se dan cita en Turkmenistán, país conocido como ‘la república del gas’ por sus ingentes recursos energéticos, y que celebra este viernes 30 años de su declaración de neutralidad con un foro internacional.

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si el exgobernante va a prisión preventiva por tres meses, como solicita la Fiscalía, por una investigación por presunta corrupción cuando era ministro del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

ITALIA HUELGA

Roma – Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni.

VATICANO ABUSOS

Ciudad del Vaticano – El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE. Por Cristina Cabrejas

(Enviada a las 10.12 horas)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Tailandia se prepara para la celebración de elecciones en menos de dos meses tras el respaldo real este viernes a la disolución de su Parlamento, en pleno rebrote del conflicto fronterizo con Camboya y a la espera de una llamada hoy con el estadounidense Donald Trump, quien se ha ofrecido a mediar.

Guerra de cifras: El Ejército de Tailandia dice que hay al menos 165 bajas del lado camboyano. Nom Pen lo niega.

JAPÓN ABUSOS

Tokio – ‘Black Box Diaries’, el documental japonés que estuvo nominado al Óscar en la última edición, llega por fin este viernes a las salas japonesas, dos años después de su estreno en el Festival de Sundance y una vez que se han solventado los problemas legales para su exhibición. Por Pilar Bernal Zamora

(Enviado a las 12.49 horas)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará la última parte de una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:30h.- Roma.- ITALIA PALESTINA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA GUADALUPE.- El papa celebra la misa por la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro (Texto) (Foto)

Ciudad del Vaticano.- VATICANO ABUSOS.- El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE. Por Cristina Cabrejas (Texto)(Foto)(Vídeo)

Moscú.- FORO TURKMENISTÁN.- Turkmenistán celebra el 30 aniversario de la declaración de neutralidad de esta nación centroasiática (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ashgabat.- TURQUÍA TURKMENISTÁN.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visita Turkmenistán los días 11 y 12 de diciembre para asistir al Foro Internacional de Paz y Seguridad, que se celebrará con motivo del 30.º aniversario del estatus de neutralidad permanente de Turkmenistán y de la designación de 2025 como el Año Internacional de la Paz y la Seguridad por la Asamblea General de la ONU.

Moscú.- TURKMENISTÁN KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, efectúa una visita a Turkmenistán. (Texto)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne en Turkmenistán con su colega turco, Recep Tayyip Erdogan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- TURKMENISTÁN RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, efectúa una visita a la república centroasiática de Turkmenistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA HUELGA.- Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Un Tribunal de Estambul celebra una sesión del juicio contra el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul suspendido del cargo, por supuestas amenazas a un perito. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en octubre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

14:30h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría (‘Pipo’), detenido en noviembre en España, y otros altos cargos de esa organización por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de octubre tras una caída del 0,4 % en septiembre. (Texto)

17:00h.- Miami.- EEUU HISPANOS.- Organizaciones civiles realizan una rueda de prensa para discutir las conclusiones de una encuesta sobre la caída del apoyo latino al presidente estadounidense, Donald Trump, por su política monetaria. (Texto)(Foto)(Vídeo)

22:00h.- Miami.- EEUU VENEZUELA.- El veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue -la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega- convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida). (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR COSTA RICA.- El presidente, Rodrigo Chaves, visita este viernes las instalaciones el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para pandilleros y en la que estuvieron detenidos unos 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MÚSICA.- La cantante argentina María Becerra ofrece este viernes el primero de sus dos conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO RELIGIÓN.- La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe a millones de peregrinos de diversas partes del país quienes celebran el Día de la Virgen de Guadalupe (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR PERÚ.- Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, José Jerí, encabezan en Quito el decimosexto gabinete nacional entre ambos países, donde los mandatarios y ministros de ambos países se reúnen para tratar asuntos comunes y avanzar en la agenda bilateral de los dos países. Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si admite la petición de la Fiscalía para que el exmandatario vaya a prisión preventiva por tres meses dentro de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando era ministro en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de los Caballeros.- REPÚBLICA DOMINICANA HAITÍ.- La muerte en República Dominicana de una niña de ascendencia haitiana, que falleció ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha avivado las denuncias por parte del Gobierno y de la sociedad de Haití, que lamentan «actos de violencia» y «abusos» contra migrantes haitianos en el país vecino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Honduras espera que se confirme el inicio del recuento de más de 2.700 actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que presentaron «inconsistencias» y que podrían decantar la presidencia para alguno de los dos candidatos conservadores, muy ajustados en un recuento con numerosas acusaciones de irregularidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- ONU MEDIOAMBIENTE.- Clausura del séptimo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que se celebra bajo el lema «Promoviendo soluciones sostenibles para un planeta resiliente» . (Texto)

