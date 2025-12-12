Temas del día de EFE Internacional del 12 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – Venezuela y EE.UU. continúan su pulso tras la confiscación de un petrolero en el Caribe, con las nuevas sanciones de Washington a tres sobrinos de Nicolás Maduro y los contactos venezolanos de alto nivel, especialmente con Vladímir Putin, en busca de apoyo diplomático.

– El Gobierno de Venezuela asegura que EE.UU. ha suspendido el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos previsto para el miércoles, una interrupción de la única cooperación que existe entre Washington y Caracas y que se mantenía pese a las tensiones y las cancelaciones de las aerolíneas.

– Desde Miami, el veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue -la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega- convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida).

– La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no tiene previsto viajar a España o emprender una gira europea una vez abandone Oslo -donde ha sido recibida por los reyes y el príncipe heredero de Noruega-, sino centrarse en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la exdiputada.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ginebra – Al menos 13 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el jueves a causa de las fuerzas lluvias con las que la tormenta Byron golpea Gaza, con al menos tres niños muertos por hipotermia y el resto a causa del derrumbe de los devastados edificios que quedan en el enclave.

– Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. Por Guillermo Azabal

– El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó este viernes en Roma que la creación de un Estado palestino es la única vía para garantizar la estabilidad en Oriente Medio, durante un acto con las juventudes del partido ultraderechista Hermanos de Italia (FdI), liderado por la primera ministra Giorgia Meloni.

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitiría destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

– El canciller de Alemania, Friedrich Merz recibirá el lunes en Berlín al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar las negociaciones de paz impulsadas por EE. UU., un encuentro al que se sumarán por la tarde «numerosos» líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN, informó el Gobierno germano.

– El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado.

— La cuestión de las elecciones, que Ucrania tuvo que aplazar ‘sine die’ en 2024 al prohibir su legislación votar en tiempos de guerra, estaba fuera del debate público en el país hasta la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha hecho suyo el argumento del Kremlin sobre un supuesto déficit de legitimidad del presidente Volodímir Zelenski cada vez que ha querido forzarle a aceptar las exigencias rusas y firmar la paz. por Marcel Gascón

– Las tropas estadounidenses permanecerán en Lituania durante al menos dos rotaciones más de nueve meses, es decir, alrededor de 18 meses, declaró este viernes la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en una conferencia de prensa junto a los jefes de gobierno de Estonia y Letonia.

FORO TURKMENISTÁN

Moscú – La centroasiática Turkmenistán, conocida como ‘la república del gas’ por sus ingentes recursos energéticos, celebró este viernes 30 años de su declaración de neutralidad con un foro internacional al que acudieron numerosos líderes extranjeros, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el iraní Masud Pezeshkian, el turco Recep Tayyip Erdogan y el paquistaní Shehbaz Sharif.

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si el exgobernante va a prisión preventiva por tres meses, como solicita la Fiscalía, por una investigación por presunta corrupción cuando era ministro del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

ITALIA HUELGA

Roma – La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, salió este viernes a la calle con manifestaciones en las principales ciudades del país para protestar contra los presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga de impacto desigual.

VATICANO ABUSOS

Ciudad del Vaticano – El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE, en la que asegura que se siguen de cerca casos como los del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, para conocer los fallos que hubo en el proceso. Por Cristina Cabrejas

TAILANDIA CAMBOYA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, tras mantener una conversación telefónica con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado «detener todos los disparos a partir de esta noche», poniendo fin a la nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Guerra de cifras: El Ejército de Tailandia dice que hay al menos 165 bajas del lado camboyano. Nom Pen lo niega.

JAPÓN ABUSOS

Tokio – El documental ‘Black Box Diaries’, nominado en la última edición de los Óscar y obra de la impulsora del #MeToo en Japón, se estrenó finalmente este viernes en el país asiático con un año de retraso y con una versión censurada que apenas tiene dos pases diarios en un cine de la capital, al que acudió hoy su directora. Por Pilar Bernal Zamora

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE envía la última parte de una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

