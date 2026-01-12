Temas del día de EFE Internacional del 12 de enero de 2026 (07.30 horas)

IRÁN PROTESTAS

Redacción Internacional – Las protestas contra el régimen islámico se recrudecen en Irán con más de medio millar de víctimas, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU, con el país aislado por el bloqueo de Internet y telefonía.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le «llamaron» ayer y «quieren negociar» tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas excarcelaciones, una semana después de que jurara el cargo la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras continúa la expectación respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

– Enviados del nuevo gobierno venezolano de Delcy Rodríguez y de la oposición coinciden esta semana en Washington en un esfuerzo por reconducir la nueva alianza con el Gobierno de Trump.

(Se ha enviado información de que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela» a fecha de enero de 2026).

EEUU MÉXICO

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversará este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensión por las amenazas de ataques terrestres de EEUU contra los carteles narcotraficantes en México, según adelantó este domingo el diario mexicano Reforma.

(La mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia de prensa diaria de las 7.30 (13.30 GMT) hora local a las 9.00 (15.00))

CUBA EEUU

La Habana – La estrategia estadounidense de ahogar económicamente a La Habana para que caiga por su propio peso no es nueva para la Administración Trump, pero tras la captura de Maduro se le ha dado una vuelta de tuerca retórica y material.

GROENLANDIA EE.UU

Washington – El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, abordará con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico, ante las pretensiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia con el argumento de que la isla no está lo suficientemente protegida frente a China y Rusia.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – Rusia intenta acelerar su ofensiva pese al crudo invierno en todos los sectores del frente, mientras Ucrania no pierde la esperanza de sellar en las próximas semanas un acuerdo de alto el fuego con ayuda de EE.UU. y sus aliados europeos.

– Bajo la presión de Washington, Ucrania está considerando la idea de crear una zona económica especial en el Donbás como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia, aunque busca concesiones recíprocas por parte de Moscú en caso de que retire sus tropas de la región oriental, en medio de un escepticismo generalizado sobre la propuesta. (Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que incluyeron un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ramala – El Ministerio de Agricultura palestino anuncia los resultados de la campaña de recolección de aceitunas 2025 y presenta un informe sobre los ataques de colonos israelíes al sector agrícola en Cisjordania.

BIRMANIA GENOCIDIO

La Haya – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comienza este lunes las vistas públicas del caso contra Birmania (Myanmar) por el supuesto genocidio contra los rohinyás, ocho años después de que el Ejército birmano lanzara una campaña contra la minoría étnica que motivó su huida en masa del país.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido que enviará «cientos» de agentes federales más a Minnesota entre hoy y mañana, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

– La comunidad haitiana en Miami recuerda el 16 aniversario del terremoto que devastó Haití en 2010 causando más de 300.000 muertos, una tragedia que llevó a Estados Unidos a conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus ciudadanos, beneficio que el presidente Donald Trump ha ordenado eliminar a partir del 3 de febrero, dejando a más de 500.000 haitianos expuestos a la deportación.

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – Está previsto que se inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

GLOBOS DE ORO

Los Ángeles (EEUU) .- ‘One Battle After Another’ hizo honor a su nombre y conquistó una noche pronosticada para su victoria en los Globos de Oro, al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a ‘The Secret Agent’. Mikaela Viqueira y Mónica Rubalcava

(Se ha enviado un resumen a las 06.39 horas, así como, entre las diversas informaciones, la lista con los ganadores, lo que le la deparado a la española Sirat y lo que se ha visto en la alfombra roja)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 18 de enero, la Agencia EFE publicará una serie previa desde este lunes con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, entrega el mandato para formar Gobierno al candidato a primer ministro propuesto por el mayor grupo parlamentario del actual parlamento, el conservador GERB. (Texto)

10:00h.- Ginebra.- RIESGOS GLOBALES.- El Foro Económico Mundial presenta su informe 2026 sobre los riesgos globales, como antesala de su reunión de líderes de la política y la economía en Davos, Suiza.

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- Se publican los datos mensuales de la inflación en la OCDE.

18:00h.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- El grupo Airbus comunica las cifras de encargos y entregas de aviones comerciales en 2025.

La Haya.- BIRMANIA GENOCIDIO.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comienza este lunes las vistas públicas del caso contra Birmania (Myanmar) por el supuesto genocidio contra los rohinyás, ocho años después de que el Ejército birmano lanzara una campaña contra la minoría étnica que motivó su huida en masa del país. (Texto)

París.- FRANCIA ARQUITECTURA.- Visita al proyecto urbanístico en el suroeste de París que transformó a las antiguas fábricas Renault en un distrito artístico de vanguardia. Encabeza el plan los arquitectos españoles Carme Pigem y Ramon Vilalta, del prestigioso gabinete RCR Arquitectes (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

11:00h.- Lima.- PERÚ CÁRCELES.- Un total de 55 presos catalogados de «alta peligrosidad» en Perú son trasladados a la càrcel de Piedras Gordas I, en el norte de Lima, como parte de la reorganización del sistema penitenciario que ha emprendido el Gobierno de transición que preside el congresista derechista José Jerí. Ancón I (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h -Ginebra- CIBERSEGURIDAD PREVISIONES – El Foro Económico Mundial publica una nueva edición de sus previsiones sobre ciberseguridad en 2026, días antes del inicio de su reunión anual en Davos.

16:30h.- Guayaquil.- ECUADOR DEFENSA.- La Armada ecuatoriana incorpora a su flota la lancha guardacostas ‘Isla Santa Rosa’, donada por Estados Unidos para perseguir ‘narcolanchas’ y combatir la pesca ilegal en el océano Pacífico. Base Naval Sur (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Viajeros de noviembre. (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Haitianos en Miami recuerdan el terremoto de 2010 en vísperas de su deportación de EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- La Habana.- CUBA EEUU.- Estados Unidos está estrechando el cerco sobre Cuba y sus fuentes de divisas: el turismo, las remesas, la exportación de servicios profesionales (principalmente médicos) y la reexportación de petróleo venezolano. (Texto) (Foto)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que incluyeron un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares

20:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- El astronauta estadounidense Mike Fincke, integrante de la Crew-11, cederá el mando en la Estación Espacial Internacional (EEI) al ruso Sergey Kud-Sverchkov, luego de la emergencia médica que afectó a uno de los cuatro miembros de esa tripulación y que obligó a la NASA a adelantar su regreso a la Tierra, previsto para esta semana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Está previsto que inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) presentará el informe final sobre el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- El Primer Juzgado de la Instrucción de la capital dominicana inicia el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELECOMUNICACIONES – La falta de una licitación de espectro 5G y la discusión sobre precios, reglas e incentivos a la inversión colocan a 2026 como un punto de inflexión para la conectividad móvil en México. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- Los bloqueos de carreteras disminuyen en Bolivia tras un acuerdo entre la central de sindicatos más grande del país y el Gobierno de Rodrigo Paz para elaborar un nuevo decreto que elimine la subvención a los combustibles, pero que anule otras disposiciones que generaron rechazo en esos sectores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Se cumple la primera semana de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en los ataques militares de Estados Unidos. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostiene que el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles, «cumplió su función» y que esa «conquista económica» se mantendrá y, a la vez, anunció un «nuevo decreto», como comprometieron sus ministros con los sindicatos que rechazaban la norma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

El Cairo – ENERGÍA RENOVABLES – La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) termina en Abu Dabi su 16ª asamblea anual.

Nairobi -ONU REFUGIADOS – El nuevo alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), el expresidente iraquí Barham Ahmed Salih, da una rueda de prensa para informar de su viaje a Kenia.

Asia

Pekín -HONG KONG JUICIO – El Tribunal Superior de Hong Kong inicia la audiencia de mitigación de penas en el caso del editor prodemocrático Jimmy Lai, quien puede enfrentar una condena de hasta cadena perpetua tras ser declarado culpable de delitos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y conspiración para publicar material sedicioso bajo la Ley de Seguridad Nacional.

Ahmedabad.- INDIA ALEMANIA.- El canciller de Alemania, Friederich Merz, inicia su primera visita oficial a la India, donde se reunirá con el primer ministro de este país asiático, Narendra Modi, en la ciudad de Ahmedabad. (foto)(vídeo)

Manila.- FILIPINAS EAU.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi y firmar acuerdos comerciales y de defensa.

08:00h.- Shanghái.- CHINA EMPRESAS.- El frenesí de los inversores globales por la inteligencia artificial (IA) ha desatado los temores a una burbuja en los mercados, pero también ha generado oportunidades para múltiples empresas en China, que en las últimas semanas han aprovechado para salir a bolsa con subidas extraordinarias. (Texto)

