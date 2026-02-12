Temas del día de EFE Internacional del 12 de febrero de 2026 (09.00 horas)

UE COMPETITIVIDAD

Bilzen (Bélgica) – Los líderes de la UE celebran una cumbre informal en la que discutirán cómo potenciar la competitividad de los Veintisiete, sacar más partido de su mercado único y avanzar en su autonomía estratégica en el actual contexto de rápidos cambios geopolíticos.

(La cumbre informal comienza a las 10.30 horas)

– Se enviarán informaciones con posibles referencias a otros temas que se aborden fuera del orden del día, como la guerra de Ucrania.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldará en la reunión informal de los Veintisiete que se pueda avanzar en la competitividad o el mercado único europeo permitiendo, si es necesario, velocidades distintas de integración.

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.

– Rusia lanzó anoche 219 drones y 24 misiles contra Ucrania, en un nuevo ataque masivo dirigido principalmente contra la infraestructura energética de Kiev, Dnipró y Odesa, tres de las principales ciudades ucranianas.

(Según el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, 2.600 edificios de viviendas de la capital ucraniana se han quedado sin calefacción)

– La alicaída economía rusa se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50 % de las arcas estatales, en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petrolero y gasístico. (Texto) (Foto)

EEUU CUBA

La Habana. – Los dos barcos mexicanos con 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba tienen previsto llegar este jueves a la isla, que se ve progresivamente sumida en una situación crítica por el asedio petrolero de EEUU.

– China mantiene su respaldo a Cuba frente a las sanciones estadounidenses y la crisis energética que atraviesa la isla, si bien existen interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo: ¿hasta qué punto está Pekín dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano?(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, continúa su visita a Venezuela tras reunirse este miércoles con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, para impulsar un «histórico» acuerdo energético.

(Se ha enviado un resumen a las 02.20 horas: EEUU y Venezuela sellan un acuerdo energético a largo plazo)

– Venezuela sigue esperando que avance la ley de amnistía en el Parlamento mientras continúan los debates sobre el texto con los familiares de los presos políticos y también las protestas de organizaciones civiles.

– Con convocatorias a movilizaciones y otras actividades, los jóvenes venezolanos celebran su día, una fecha marcada por la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones de presos políticos.

– La aerolínea colombiana Avianca reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos en noviembre pasado, con un acto al que asistirán miembros del Gobierno y de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca -Bangladés celebra sus elecciones generales, que ponen fin a un año de transición bajo la administración del Gobierno Interino de Muhammad Yunus tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina a raíz de unas masivas protestas violentamente reprimidas en el verano de 2024.

(Los centros de votación se han abierto a las 07.30 horas locales (02.30 en España)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, regresa a Israel tras mantener la primera de sus reuniones programadas este mes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques diarios del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

– El distrito palestino de Silwan, que discurre por una de las laderas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del Ayuntamiento de la ciudad y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – La Berlinale abre este jueves sus puertas con la proyección de la película afgana ‘No Good Men’, de Sharbanoo Sadat, y con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh, en una jornada en la que el jurado oficial, presidido por Wim Wenders, contará en una rueda de prensa lo que espera de esta 76 edición.

NUEVA YORK MODA

Nueva York – La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

VIENA BAILE

Viena – Puentes culturales, diversidad, solemnidad y fiesta son los ingredientes que el director de orquesta español Pablo Heras-Casado mezclará este jueves en la inauguración del Baile de la Ópera de Viena, una fiesta que, sin renunciar a sus raíces austríacas, se abrirá con música de compositores estadounidenses, italianos y rusos.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.(Texto) (Foto) (Víeo)

08:00h.- Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el primer cálculo del PIB británico correspondiente al último trimestre de 2025. (Texto) (Vídeo)

08:00h.- París.- HERMÈS RESULTADOS.- El grupo de lujo Hermès presenta sus resultados financieros anuales de 2025.

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

10:00h.- Londres.- EXPOSICIÓN AMOR.- Una muestra de los Archivos Nacionales británicos invita a los visitantes a descubrir cartas de amor que han sobrevivido a siglos de guerras o al olvido, como la abdicación por amor de Eduardo VIII, aunque caben también misivas de amor filial, como la que un religioso español envió a su madre desde Perú en el siglo XVIII y terminó en manos de los piratas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Bilzen.- UE CUMBRE.- Los líderes de la UE celebran una cumbre informal en la que discutirán cómo potenciar la competitividad de los Veintisiete y su autonomía estratégica en el actual contexto de rápidos cambios geopolíticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica las estadísticas mensuales del paro.

16:00h.- París.- FRANCIA ARTE – La artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington (1917-2011), maestra del surrealismo, tendrá una exposición dedicada a su obra en el museo del Palacio de Luxemburgo de París, quince años después de su muerte. La exposición será visitable del 18 de febrero al 19 de julio y contará con obras como “Le Bon Roi Dagobert” o su serie “Hermanas de la Luna”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- París – FRANCIA MUSEOS – El Centro Pompidou presenta una batería de proyectos artísticos y culturales destinados a mantener el impacto del museo en su barrio, a pesar del cierre por reformas de su sede. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- EEUU VENEZUELA.- Jóvenes venezolanos se concentran para pedir la libertad de los presos políticos que hay en Venezuela. (Foto)

20:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) ofrece un concierto en el Barbican Centre de la capital británica antes de embarcarse en una gira por varias ciudades de España. Barbican (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA ORO.- La alicaída economía rusa se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50 % de las arcas estatales, en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petrolero y gasístico. (Texto) (Foto)

Fráncfort.- ALEMANIA HUELGA.- Los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina iniciaron anoche una huelga de 24 horas en Lufthansa, Lufthansa Cargo y la subsidiaria Lufthansa CityLine por la falta de avances en las negociaciones sobre una mejora de las condiciones laborales, una medida que afectará a miles de pasajeros en los aeropuertos alemanes. (Texto)

Bilzen (Bélgica).- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la reunión informal de líderes de la UE. (TExto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- La Berlinale abre este jueves sus puertas con la proyección de la película afgana ‘No Good Men’, de Sharbanoo Sadat, y con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- VIENA BAILE La capital austríaca celebra su famoso Baile de la Ópera, al que este año asistirán las actrices Fran Drescher («The Nanny») y Sharon Stone. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE AUSTRALIA.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Cristophe Hansen, se reúne con el ministro de Comercio y Turismo de Australia, Don Farrell.

Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Reunión de los ministros de Defensa de la OTAN. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- L’OREAL RESULTADOS.- L’Oréal, el grupo industrial francés de productos cosméticos, presenta sus resultados de 2025. (Texto)

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC presenta sus resultados del conjunto del año 2025.

Bruselas.- AB INBEV RESULTADOS.- La cervecera belga AB InBev presenta sus resultados correspondientes al año 2025

Stuttgart.- MERCEDES-BENZ RESULTADOS.- El grupo automovilístico Mercedes-Benz presenta los resultados de 2025.

Múnich.- SIEMENS RESULTADOS.- Siemens presenta los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

Moscú.- RUSIA DUMA.- La defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, rinde cuentas de su trabajo en 2025 ante la Duma o Cámara de diputados de Rusia (Texto)

París.- EUROPA ESPACIO.- Primer lanzamiento comercial del cohete Ariane 6 con un primer lote de 32 satélites de la constelación de Amazon.

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Se pronuncia la sentencia contra Vincent Chan, el pederasta británico que trabajaba en una guardería y confesó haber abusado de más de veinte niñas de entre 3 y 4 años. Se enfrenta a 52 cargos. (Texto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- ‘Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends’, la exposición que permite ver detrás de bambalinas a uno de los icónicos referentes de la animación en plastilina en The Young V&A de Londres. (Foto) (Vídeo)

Lisboa – PORTUGAL MEXICO – Portugal entrega a México tres piezas arqueológica de gran valor histórico recuperadas en el país ibérico, en la que es la primera restitución de objetos prehispánicos por parte de las autoridades lusas a las mexicanas.

América

12:45h.- Bogotá.- EEUU VENEZUELA.- La aerolínea colombiana Avianca reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos en noviembre pasado, con un acto al que asistirán miembros del Gobierno y de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá. Aeropuerto El Dorado (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington – EEUU MEDIO AMBIENTE – El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el administrador de la Agencia de Protección Medioambietal (EPA), Lee Zeldin, hacen oficial la revocación del llamado dictamen de peligro, aprobado en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Al menos uno de cada dos nuevos reclutas de grupos armados en Colombia es menor de edad, alertó la organización International Crisis Group. (Texto)

Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Oriente Medio y evaluar la resolución 1988, que impuso sanciones a individuos y entidades asociadas a los talibanes que amenacen la estabilidad de Afganistán.

Buenos Aires – ARGENTINA MERCOSUR – La Cámara de Diputados de Argentina debate para la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO TURISMO – El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de turismo internacional de diciembre y los de todo el año cuando se espera un aumento tras los 45,03 millones de visitantes recibidos en 2024. (Texto) (Foto)

Moruga (Trinidad y Tobago) – TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL – Lejos del brillo de los disfraces y el estruendo de las comparsas del carnaval, el pueblo sureño de Moruga guarda uno de los secretos más antiguos del festival de Trinidad y Tobago: la lucha de palos, que combina resistencia, espiritualidad y sangre. Por Elena Varisca. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Desfile callejero de la comparsa Loucura Suburbana, en la víspera del inicio oficial del Carnaval de Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La empresa eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, comenta sus resultados financieros referentes a 2025.

Lima.- PERÚ TIPOS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anuncia su decisión sobre la tasa de interés de referencia, que mantuvo en 4,25 % hasta enero. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA SALARIOS.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina difunde el índice de salarios correspondiente al año 2025. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CHAVISMO.- El chavismo convoca a una marcha para celebrar el Día de la Juventud en Venezuela.

Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- El gigante minero Vale, uno de los mayores productores de hierro del mundo, presenta los resultados financieros para 2025.

Miami – EEUU TRABAJO – Siete de cada 10 empresas en Estados Unidos usan ahora en sus procesos de contratación inteligencia artificial (IA), una tecnología que podría hacer desaparecer el 50 % de los empleos de entrada o principiantes (‘entry level’) para 2030, revela un reporte de la agencia de reclutamiento Hays, lo que causa una «ansiedad» inusitada en los jóvenes, dicen expertos a EFE. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Inauguración en Bogotá del monumento ‘Umbral’, del artista colombiano Carlos Castro Arias, una obra permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 que rinde homenaje al personal de salud que atendió la pandemia de covid-19. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ SAN VALENTÍN.- Un centenar de parejas se da el «sí, quiero» en un multitudinario matrimonio comunitario en Lima, como muestra de amor en las vísperas del día de San Valentín. (Texto) (Foto) (Video)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- Familiares, colegas y amigos recuerdan el centenario de Catalino ‘Tite’ Curet Alonso, autor de presuntamente 2.000 canciones, en su mayoría éxitos de la salsa que interpretaron destacados cantantes como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, entre otros. (Texto) (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en diciembre y en el acumulado de 2025 del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

Quito – ECUADOR TECNOLOGÍA – La Unión Europea (UE) y el Gobierno de Ecuador presentan Tinkuy, un programa de interoperabilidad digital, que constituye un paso clave en el fortalecimiento de la transformación digital del Estado ecuatoriano y en la modernización de los servicios públicos.

Asunción – PARAGUAY COMERCIO – El Banco Central de Paraguay (BCP) hace públicas las cifras de comercio exterior correspondientes al pasado mes de enero. (Texto)

Santo Domingo- LATINOAMÉRICA MIGRACIÓN.- El bombero venezolano Thony López llegó hace nueve años a la República Dominicana marcado por la crisis en su país, y en el nuevo destino su labor se volvió vital, participando en las labores de rescate tras el colapso de la discoteca Jet Set el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos: el evento que más le ha «tocado». (Texto)(Foto) (Video)

Oriente Medio

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras siete aplazamientos desde el pasado octubre, de un caso considerado «urgente» Tribunal de Primera Instancia (Texto)

Rabat.- MARRUECOS FÚTBOL JUICIO.- Vista del caso de los 18 aficionados senegaleses detenidos tras los incidentes de vandalismo en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

África

17:00h.- Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA ESTADO DE LA NACIÓN.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronuncia su discurso anual del estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento en Ciudad del Cabo (suroeste) que se celebra en el Ayuntamiento de esa urbe. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA TIROTEO.- Tailandia investiga las causas de un tiroteo en una escuela del sur del país, después de que un hombre armado irrumpiera la víspera a tiros en una escuela y retuviera durante un tiempo a profesores y estudiantes, con al menos tres heridos.

Daca.- BANGLADÉS ELECCIONES.- Bangladés celebra sus elecciones generales, que ponen fin a un año de transición bajo la administración del Gobierno Interino de Muhammad Yunus tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA AÑO NUEVO.- Lo que comenzó como un error de costura en una fábrica terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del inicio del Año del Caballo en China: un caballo de peluche cuya boca se cosió al revés, transformando una sonrisa en un gesto compungido, ha disparado las ventas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

