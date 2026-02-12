Temas del día de EFE Internacional del 12 de febrero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

UE COMPETITIVIDAD

Bilzen (Bélgica) – Los líderes de la UE iniciaron este jueves un encuentro informal en el castillo belga de Alden Biesen centrado en dar un nuevo impulso a la economía europea y reducir la dependencia de Estados Unidos o la exposición a China, y en la que algunos mandatarios llamaron a fijar un calendario con medidas concretas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Una reunión de líderes europeos previa a la cumbre de este jueves de los Veintisiete, a la que no fue invitado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, provocó el reproche de España a Italia por organizar con Alemania y Bélgica ese encuentro, que cree que mina principios básicos comunitarios.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Al menos dos personas muertas y cerca de 2.600 edificios sin calefacción en Kiev es el resultado de un nuevo ataque masivo ruso contra las infraestructuras energéticas en Ucrania, en el que se utilizaron 219 drones y 24 misiles balísticos, según la fuerza aérea ucraniana.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que las fuerzas ucranianas atacaron este jueves una refinería rusa en la república septentrional de Komi, a casi 2.000 kilómetros de la frontera entre los dos países.

– Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores separados de sus familias por la guerra tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves la Casa Blanca.

– Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La alicaída economía rusa se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50 % de las arcas estatales, en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petrolero y gasístico.

(Texto) (Foto)

EEUU CUBA

La Habana – La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba, supusieron este jueves un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de EE.UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que el Kremlin no quiere una escalada con Estados Unidos por los suministros de petróleo ruso a Cuba, y de que Rusia ha recomendado a sus nacionales no viajar a la isla.)

– China mantiene su respaldo a Cuba frente a las sanciones estadounidenses y la crisis energética que atraviesa la isla, si bien existen interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo: ¿hasta qué punto está Pekín dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano?

(Texto)

(Enviado a las 11.06 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas – El Parlamento venezolano discute este jueves una ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para algunos presos políticos y cuestionada por varias ONG, que advierten que presenta «contradicciones» y critican los tiempos de aprobación,

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó este jueves con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco de Venezuela, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

(Se ha enviado un resumen a las 02.20 horas: EEUU y Venezuela sellan un acuerdo energético a largo plazo)

– Con convocatorias a movilizaciones y otras actividades, los jóvenes venezolanos celebran su día, una fecha marcada por la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones de presos políticos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La aerolínea colombiana Avianca reanudó este jueves sus vuelos diarios de Bogotá a Caracas, suspendidos en noviembre pasado, «con la perspectiva de transportar mucha gente» entre las dos capitales para reactivar la economía y las relaciones.

(Texto) (Foto) (Video)

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca – Los colegios electorales de Bangladés cerraron sus puertas este jueves a las 16:30 hora local (10:30 GMT), dando paso inmediato al recuento de votos tras unas elecciones generales y un referéndum constitucional que, contra todo pronóstico, se han celebrado en un ambiente «festivo» y sin víctimas mortales por violencia política.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina denunció que las elecciones generales en el país de este jueves estaban marcadas por la compra de votos, tiroteos y una baja participación, desafiando la versión oficial que aseguró que la jornada transcurrió en un ambiente festivo y sin víctimas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, regresa a Israel tras mantener la primera de sus reuniones programadas este mes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques diarios del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

(Texto)

– El distrito palestino de Silwan, que discurre por una de las laderas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del Ayuntamiento de la ciudad y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

(Enviado a las 09.27 horas)

CINE BERLINALE

Berlín – La 76 edición de la Berlinale comienza este jueves con ‘No Good Men’, el tercer largometraje de Shahrbanoo Sadat, una comedia romántica política ambientada en el Kabul pretalibán en el que la realizadora afgana refleja su visión de un país tantas veces distorsionado por la industria del cine.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El cineasta alemán Wim Wenders, presidente del jurado internacional de la 76ª Berlinale que arranca este jueves, defendió que el cine se mantenga al margen de la política, en calidad de contrapeso, y subrayó que las películas pueden cambiar el mundo, pero no en el sentido político.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MODA NUEVA YORK

Nueva York – La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIENA BAILE

Viena – Puentes culturales, diversidad, solemnidad y fiesta son los ingredientes que el director de orquesta español Pablo Heras-Casado mezclará este jueves en la inauguración del Baile de la Ópera de Viena, una fiesta que, sin renunciar a sus raíces austríacas, se abrirá con música de compositores estadounidenses, italianos y rusos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Entrevista enviada a las 12.00 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

20:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) ofrece un concierto en el Barbican Centre de la capital británica antes de embarcarse en una gira por varias ciudades de España. Barbican (Texto) (Foto)

Viena.- VIENA BAILE La capital austríaca celebra su famoso Baile de la Ópera, al que este año asistirán las actrices Fran Drescher («The Nanny») y Sharon Stone. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Buenos Aires – ARGENTINA MERCOSUR – La Cámara de Diputados de Argentina debate para la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Desfile callejero de la comparsa Loucura Suburbana, en la víspera del inicio oficial del Carnaval de Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Video)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245