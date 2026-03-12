Temas del día de EFE Internacional del 12 de marzo de 2026 (19.00 horas)

10 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – En su primer mensaje -leído por una presentadora en la televisión estatal- como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

(Texto)

– Dos petroleros fueron objeto de un ataque en aguas territoriales de Irak y la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierta. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado a las 13.48 horas documentación sobre la isla de Jarg, la conexión entre el petróleo iraní y la economía mundial)

– El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, sube más del 10 % y supera los 101 dólares dos horas después de que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí, anunciara que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo de todo el mundo, debe permanecer cerrado. Antes de esa declaración, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 6,51 %, hasta 92,93 dólares el barril.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar «pronto», pero no inmediatamente.

(Texto)

– Unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos, estimó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y, según evaluaciones preliminares, las familias que han dejado sus casas oscilan entre 600.000 y un millón.

(Texto)

– El Ejército de Israel amplió aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, anunció el portavoz en árabe de las fuerzas armadas Avichay Adraee en un comunicado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada el 2 de marzo contra el Líbano aumentó este jueves a 687 y el de heridos a 1.774, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, parte del Ministerio de Salud Pública.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Un dron impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, Kurdistán iraquí, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

(Texto)

– La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados.

(Texto enviado a las 11.33 horas) (Foto) (Vídeo)

– La selección femenina de Irán permanece este jueves en un hotel de Kuala Lumpur mientras se gestionan los preparativos de su viaje, confirmó este jueves a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, que no dio más detalles sobre su partida ni confirmó si regresará a Irán. (Texto) (Foto)

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado el último resumen a las 19.09 horas. El nuevo líder supremo habla por primera vez e Israel amenaza con invadir Líbano: Día 13)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La Comisión Europea anunció este jueves que ha propuesto una misión de investigación para inspeccionar parte del oleoducto ‘Druzhba’ en territorio ucraniano, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia y que dejó de funcionar tras un ataque ruso el pasado 27 de enero. La interrupción del paso del petroleo es una de las razones esgrimidas por Hungría para vetar el crédito europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

(Texto)

– Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Rumanía, Nicusor Dan, firmaron este jueves en Bucarest un acuerdo para fabricar conjuntamente drones defensivos en territorio rumano, un país de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rusia denunció este jueves ataques del Ejército ucraniano contra una refinería y una estación de bombeo de gas que abastece el gasoducto Turk Stream en la región meridional rusa de Krasnodar, donde esta noche fueron repelidos 30 drones ucranianos. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha confirmado extraoficialmente la información.

(Texto)

– El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprocha, en una entrevista a EFE, falta de coherencia al Comité Paralímpico Internacional por haber readmitido en los Juegos de Invierno a Rusia mientras dura la guerra que motivó su expulsión, y espera que la FIFA no siga el mismo camino. Por Marcel Gascón

(Texto)

CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile – El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió este jueves con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landauen, un día después de ser investido y en medio de la pugna con China por la influencia regional.

– El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su actividad con sus ministros en el Palacio de La Moneda, lugar al que se ha trasladado a vivir convirtiendo en el primer mandatario en hacerlo en los últimos 50 años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ACCIDENTE ADAMUZ

Estrasburgo (Francia) – El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, dijo este jueves que el Ejecutivo comunitario ha presionado en los últimos años a España para que potencie la seguridad ferroviaria, y agregó que las autoridades la han «mejorado».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CUBA

Miami (EE.UU.) – El exilio de Cuba en Florida insiste en que la isla no podrá ser completamente libre hasta que el «régimen castrista» abandone el poder, afirmando que cualquier otro cambio, como la posible salida del presidente Miguel Díaz-Canel, será insuficiente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Santiago de Chile – La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno, y afirmó que la Administración de Donald Trump continúa siendo un «aliado fundamental», pese a haber reconocido oficialmente al Gobierno de Delcy Rodríguez.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que «la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa», pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa. En su informe, asegura que, desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas.

(Texto)

CHINA ASAMBLEA

Pekín – La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) aprobó este jueves el esquema del XV plan quinquenal (2026-2030), que contempla la construcción del gasoducto del Lejano Oriente con Rusia y trabajos preparatorios para la denominada «ruta central» entre ambos países, en un momento de incertidumbre energética global.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Se han enviado a las 11.15 horas unas claves sobre el nuevo plan quinquenal chino.

BÉLGICA HUELGA

Bruselas – Miles de trabajadores salieron este jueves a las calles de Bruselas durante una movilización nacional para protestar contra una serie de reformas laborales del Gobierno federal de Bélgica, que afectan a las pensiones, los salarios, el desempleo y el gasto público, y que dibujan un «desierto social», según los manifestantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami (EE.UU.) – La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIO PRITZKER

Redacción Internacional – El arquitecto chileno Smiljan Radić Clarke es el ganador del Premio Pritzker 2026 por la «originalidad radical» de su obra, «vinculada a la experimentación material y la memoria cultural», según anunció este jueves la organización del galardón, considerado el nobel de la arquitectura.

(Texto) (Foto)

PENTÁGONO IA

Nueva York – La creciente disputa legal y ética entre las empresas tecnológicas y el Pentágono está reconfigurando el tablero de la inteligencia artificial (IA): Anthropic ha visto crecer su popularidad entre los civiles a la par que se enfrenta en los tribunales a la Administración de Donald Trump; OpenAI enfrenta críticas internas por su cercanía al sector militar; y Google expande discretamente su presencia en Defensa.

(Texto) (Foto)

EEUU SXSW

Austin (EE.UU.) .- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA PREMIO.- El activista colombiano Andrés Olarte Peña recibe el Premio Ellsberg al Denunciante 2026.

Madrid.- MODA MADRID.- La Plaza de España se convierte en una pasarela urbana improvisada en la que 40 modelos desfilarán con prendas de 25 diseñadores para celebrar la moda de autor española, reivindicar los oficios y la artesanía, un acto que da el pistoletazo de salida a una semana en la que Madrid se convierte en la capital de la moda. (Texto)

América

21:30h.- Santiago.- EEUU VENEZUELA.- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convoca una gran concentración en un parque del centro de Santiago a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AVIACIÓN.- La brasileña Gol, una de las mayores aerolíneas de Brasil y perteneciente al Grupo Abra, el mismo controlador de Avianca, presenta en Río de Janeiro su plan de negocios para los próximos años. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245