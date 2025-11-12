Temas del día de EFE Internacional del 12 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

EEUU GOBIERNO

Washington – La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para convocar una sesión en la que se votará una extensión del presupuesto, ya aprobada por el Senado, con el objetivo de reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia.

UE DEMOCRACIA

Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles crear un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, un organismo de inteligencia incluido en una propuesta más amplia llamada «Escudo democrático», con la que se quiere combatir la difusión de bulos por parte de terceros países o los intentos de influir en procesos electorales.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela se prepara para una eventual «lucha armada» con el despliegue de 200.000 militares en todo el país y la orden del presidente Nicolás Maduro de crear «comandos de defensa integral», compuestos por civiles y funcionarios castrenses.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El ya muy frágil alto el fuego en Gaza sigue sin consolidarse a la espera de que mediadores den una solución a la presencia de decenas de milicianos de Hamás escondidos en Rafah, sur de Gaza, que el grupo palestino ya ha advertido no se rendirán y mientras Israel se resiste a dejarlos pasar a la zona de la franja que no controlan sus tropas.

– Se ha enviado información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a su colega israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro Benjamin Netanyahu porque, dice, » ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz».

– El Comité de la ONU para los Derechos del Pueblo Palestino celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) su segunda sesión de 2025 con organizaciones de la sociedad civil, centrada en apoyar la recuperación de Gaza y exigir el fin de la ocupación israelí.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El Gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional, una trama que está sacudiendo a la opinión pública ucraniana en plena guerra.

– Rusia se mostró hoy dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul, la última de las cuales tuvo lugar en julio pasado.

– Ucrania ve caer la efectividad de sus defensas aéreas en medio de una campaña rusa de ataques a su sistema energético que coincide con un nuevo avance de las tropas de Moscú en el frente de la región sureña de Zaporiyia.

ESPAÑA CHINA

Pekín.- Felipe VI destacó este miércoles, en la cena de gala que el presidente chino, Xi Jinping, ha ofrecido a los reyes de España durante su visita de Estado, la enorme importancia que tiene la voz y el compromiso de China en el diálogo sobre los grandes retos globales en un mundo lleno de incertidumbres.

– El rey Felipe VI y el presidente chino, Xi Jinping, destacaron este miércoles durante su encuentro en Pekín la sólida amistad entre España y China y la relación de confianza entre ambos países, en la segunda jornada del viaje de Estado a China.

G7 EXTERIORES

Toronto (Canadá) – Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) concluyen en Canadá una reunión para tratar la «resiliencia económica», ante el drástico cambio causado por las políticas comerciales de EE.UU., así como «desafíos globales» y el fortalecimiento de la colaboración internacional.

IRAK ELECCIONES

Bagdad – La Comisión Electoral Superior Independiente de Irak anuncia los resultados de las sextas elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Sadam Husein y en la que los diferentes grupos compiten por 329 escaños.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – Cientos de indígenas marchan en barcos por la ciudad de Belém para inaugurar la Cumbre de los Pueblos, que se presenta como contrapunto a la trigésima conferencia climática de la ONU (COP30) y que culminará el sábado con una gran manifestación.

– La desinformación centra este miércoles algunos de los debates de la tercera jornada de la cumbre climática de la ONU (COP30), en Belém, un fenómeno que se repite cada vez que tiene un lugar un evento climático de grandes proporciones.

IBEROAMÉRICA LENGUAS

Praia – La Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española se centra en asuntos de actualidad como la Inteligencia Artificial (IA) o las migraciones en la segunda y última jornada de su cuarta edición, que se celebra en Cabo Verde y culminará con un discurso de Ana Maria Gonçalves, primera mujer negra en entrar a la Academia Brasileña de Letras. Por Pepi Cardenete

LATIN GRAMMY

Las Vegas (EE.UU.) – El cantante Raphael recibe el reconocimiento a Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, que le considera «un embajador de la música latina en el mundo», en una ceremonia que se celebra en víspera de los Latin Grammy en la que será homenajeado por destacadas figuras de la industria musical.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA REDES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una conferencia de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), sobre ‘Redes sociales: ¿oportunidad o riesgo para la cohesión social?’.

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre una euroorden española contra los exdirigentes etarras Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, Ainhoa Múgica Goñi y Jon Olarra Guridi.

14:30h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El consejo asesor de economistas del Gobierno alemán, los llamados ‘cinco sabios’, presentan su informe anual sobre la coyuntura de la economía germana y sus pronósticos para el conjunto de 2025 y 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo debate con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, su informe sobre la presión migratoria y el mecanismo de solidaridad

15:30h.- Ginebra.- SALUD TUBERCULOSIS.- Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presentar el informe anual sobre la situación de la tuberculosis en el mundo. (Texto)

16:00h.- Berlín.- ALEMANIA DISCAPACIDAD.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, intercambia opiniones con el Consejo Alemán de Personas con Discapacidad sobre la política para las personas con discapacidad y la accesibilidad.

16:00h.- Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- El Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la propuesta para el presupuesto multianual de la Unión Europea entre 2028 y 2034

Lisboa.- WEB SUMMIT – Inteligencia artificial aplicada en joyería o soluciones de geolocalización de alta precisión son algunas de las propuestas que presenta España en la décima edición de la Web Summit Lisboa, donde la delegación española aboga por impulsar la cooperación ibérica con Portugal en materia tecnológica y de innovación, creando un sistema mejor conectado de ‘startups’.(foto)(vídeo)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta hoy su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)

Helsinki.- FINLANDIA OTAN.- La secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, se encuentra de visita en Helsinki para participar en una reunión ministerial de la Cooperación de Defensa nórdica o Nordefco y el Foro del Espacio Ártico, además de mantener reuniones con los ministros de Exteriores y de Defensa, Elina Valtonen y Antti Häkkänen, entre otros altos cargos del Gobierno finlandés.

Copenhague.- DINAMARCA AUSTRIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyán, visita Copenhague, donde se reúne con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, para tratar las relaciones bilaterales, las relaciones de Armenia con la UE y los acontecimientos en la región postsoviética, además de firmar un acuerdo de cooperación centrado en la transición ecológica.

Ginebra.- SUBASTA NAPOLEÓN.- La casa británica Sotheby’s subasta en Ginebra vayas preciadas joyas, entre ellas un broche de diamantes que Napoleón perdió en la batalla de Waterloo y un raro diamante rosa de 10,08 quilates valorado en 18 millones de euros. (Texto)

Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Reunión del Eurogrupo, el grupo informal de los ministros de Finanzas de los países de la zona euro (Texto)

Moscú.- RUSIA KAZAJISTÁN.- El presidente kazajo, Kasim Yomart-Tokáyev, visita Rusia.

América

14:00h.- Santiago de Chile.- ISRAEL PALESTINA.- El Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, su segunda sesión de 2025 de las Consultas con las organizaciones de la sociedad civil bajo el lema “Compromiso con la sociedad civil latinoamericana y la diáspora palestina: Un llamamiento a la acción para garantizar la recuperación y la sanación de Gaza y poner fin a la ocupación ilegal de Israel”.

15:00h.- Cartagena (Colombia).- LATINOAMÉRICA ACERO.- La industria del acero en América Latina celebra el Alacero Summit 2025, el mayor foro regional del sector, que debatirá asuntos como la desindustrialización, la innovación y las distorsiones del mercado, como el comercio desleal. (Texto) (Foto)

15:00h.- Miami.- LATINOAMÉRICA FORO.- Expresidentes iberoamericanos abordan en ‘El fin de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela’ en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU DINOSAURIOS.- Vista previa de la exposición ‘Impacto: El Fin de la Era de los Dinosaurios’, que explora la impactante historia del antes y el después del impacto de un asteroide en la Tierra que aniquiló a los dinosaurios y el 75 % de las especies vegetales y animales del planeta, que se abrirá al público el lunes 17 de noviembre en el Museo Americano de Historia Natural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA y Blue Origin tienen previsto lanzar este miércoles desde Florida la misión ESCAPADE, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, tras posponerla el domingo debido a cuestiones meteorológicas. La ventana del despegue es entre las 14:50 y las 16:17 EST (19:50 y 21:17 GMT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – CUMBRE CELAC UE – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, considera que la guerra contra las drogas es «una amenaza» para la seguridad global, al hacer un balance la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Unión Europea (UE), celebrada el domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta. (Texto) (Foto)

Toronto.- G7 EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) se reúnen en Canadá los días 11 y 12 de noviembre para tratar la «resiliencia económica», ante el drástico cambio causado por las políticas comerciales de EE.UU., así como «desafíos globales» y el fortalecimiento de la colaboración internacional. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre de 2025, después de que en septiembre se registrase una inflación interanual del 31,8 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Las Vegas.- LATIN GRAMMY.- La Academia de la Grabación Latina desvelará mañana a los ganadores de los premios más importantes de la música latina, una edición que parece estar diseñada para coronar al astro puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ostenta 12 gramófonos y se postula como el favorito indiscutible de la edición. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- JOHNNY DEPP.- El actor estadounidense Johnny Depp presenta su nueva película, ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’ en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO EUTANASIA.- En medio del impulso de la Ley Trasciende, que propone legalizar la eutanasia y reconocer el derecho a una muerte digna en México, una especialista aborda el debate social, ético y legal que rodea esta situación (Texto)

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- El candidato presidencial de la ultraderecha y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cierra su campaña para las elecciones del 16 de noviembre con un acto en un parque de Santiago. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo – URUGUAY ESPAÑA – El presidente del Senado español, Pedro Rollán, se reúne en el Palacio Legislativo de Montevideo con la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente medio

07:00h.- Beirut.- O.MEDIO FINANZAS.- La Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental y Unicef organizan su primer foro sobre fianzas públicas en el mundo árabe, bajo el título ‘Mejorando el gasto del sector social y la sostenibilidad fiscal’.

África

Accra.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo de Ghana examina una demanda contra un acuerdo del Gobierno ghanés con EE.UU. para acoger inmigrantes africanos deportados por el país norteamericano.

Dar es Salam.- TANZANIA OPOSICIÓN.- Se celebra una nueva audiencia en el caso del líder opositor tanzano Tundu Lissu, acusado de traición y presidente de la principal fuerza opositora del país, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili).

