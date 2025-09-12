Temas del día de EFE Internacional del 12 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

12 minutos

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Partidos de izquierda y grupos de la sociedad civil de Brasil organizan actos en varias ciudades para celebrar la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por liderar un golpe de Estado, mientras la defensa del líder de la extrema derecha empieza a preparar su recurso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La derecha de Brasil ya se articula para buscar a un candidato para las elecciones de 2026 tras la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado por liderar un golpe de Estado.

(Texto) (Foto)

– ¿Qué va a hacer Estados Unidos?: El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, ha advertido que responderá a lo que denomina «caza de brujas» contra Bolsonaro, mientras que el presidente de ese país, Donald Trump, se ha declarado «sorprendido» por la condena.

(Texto)

EEUU TIROTEO

Washington – El FBI continúa investigando el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, quien recibió un disparo en la Universidad de Utah Valley, tras la difusión de un vídeo en el que se ve al sospechoso saltar de un tejado cercano al lugar donde se produjo el atentado, un crimen que ha profundizado la brecha política en EEUU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Berlín- Rusia y Bielorrusia iniciaron este viernes y por primera vez desde el comienzo de la guerra las maniobras Západ-2025 (Oeste-2025) en territorio bielorruso, que limita con Ucrania, Polonia y los países Bálticos, ejercicios en los que simularán el empleo de armas nucleares y que, según el Kremlin, no son una amenaza para los países de Europa.

(Texto) (Foto)

– Ucrania observa con cautela los ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos, en medio de informes sobre la continua expansión de la infraestructura militar en ese país y casos cada vez más frecuentes de drones rusos que utilizan su espacio aéreo durante los ataques masivos.

(Texto)

– Uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco cayó en Piotrków Trybunalski, a solo 200 kilómetros de la frontera alemana, tras penetrar casi 300 kilómetros en territorio de la OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Por Miguel Ángel Gayo Macías

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles.

(Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La presión militar israelí sobre la ciudad de Gaza crece en busca del desplazamiento forzoso de su población hacia el sur, entre constantes bombardeos y demoliciones, mientras aún no han trascendido cifras de movilizaciones masivas entre las en torno a un millón de personas que se refugian en la capital de la Franja.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal continúa sumido en la incertidumbre política tres días después de la dimisión del ex primer ministro Oli tras una oleada de protestas lideradas por la autodenominada «Generación Z», un movimiento juvenil en el que comienzan a aflorar fracturas internas, principalmente en torno a la elección del líder del próximo gobierno interino.

(Texto) (foto)(vídeo)

(Se ha enviado también una panorámica: Desde Nepal hasta Indonesia, pasando por Bangladés y Sri Lanka, los jóvenes asiáticos han reaccionado con furia a sistemas marcados por la corrupción y las desigualdades y han protagonizado protestas que han llegado a derribar gobiernos).

GUERRA COMERCIAL

Shanghái/Washington – China y Estados Unidos celebrarán en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, la cuarta desde el inicio de la guerra arancelaria, en la que tratarán también asuntos como TikTok o la cooperación sobre redes de lavado de dinero.

(Texto)

(Se han enviado unas claves sobre el punto en que se encuentran las negociaciones comerciales entre las dos grandes potencias. así como documentación sobre TikTok, una de los asuntos que se van a abordar)

EEUU INMIGRACIÓN

Seúl – Más de 300 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en Estados Unidos contra una planta de Hyundai y LG regresaron este viernes a Corea del Sur, un incidente que ha generado tensión entre dos países aliados y dudas en las compañías surcoreanas sobre futuras inversiones.

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

– El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se reúne este viernes en Seúl con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun.

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul – Comienza el juicio por supuesta falsificación de diploma contra el socialdemocráta Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y principal rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encarcelado desde marzo y que rechaza todas las acusaciones en su contra, atribuyéndolas a motivos políticos.

(Texto)

EEUU MODA

Nueva York – La Semana de la Moda de Nueva York tendrá una variada propuesta latinoamericana y europea con el desfile de la marca mexicana Campillo, la presentación de la firma Dwarmis de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción y el lanzamiento de la colección ANGELSEY SS26 de la española Teresa Helbig, presentada en una exposición inmersiva.

(texto) (foto) (video)

EEUU ARTE

Nueva York – En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con nuevos modelos de zapatillas deportivas o hasta para poder entrar como público en un proceso judicial de algún famoso; sin duda, la fila de este verano está siendo en Central Park, donde cientos de personas esperan cada madrugada unas diez horas para conseguir una entrada gratuita para ver la nueva obra de teatro de Shakespeare in the Park.

(texto) (foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- París.- FRANCIA CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, visita este viernes París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern con motivo de la Diada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA VOLUNTARIOS.- Discurso del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en la inauguración de la fiesta ciudadana con alrededor de 4.000 invitados, ciudadanos y ciudadanas voluntarios de toda Alemania.

22:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Fitch revisa su evaluación sobre la deuda pública francesa, en un contexto de inestabilidad política en los últimos meses que se ha dejado sentir en los mercados.

Bruselas.- UE MOTOR.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe a los responsables de las patronales de los fabricantes de coches y piezas para abordar los desafíos que afronta el sector.

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Juicio contra el alcalde suspendido de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido desde marzo, por supuesta falsificación de su diploma universitario, delito por el que se pide entre 2 y 8 años de cárcel. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada personal del Secretario General de las Naciones Unidas, María Ángela Holguín, visita Chipre y se reúne con el líder grecochipriota Nikos Jristodulidis.

Viena.- CHINA AUSTRIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Viena y se reúne con su homóloga austríaca Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Moscú.- RUSIA BANCO CENTRAL.- El Banco Central ruso se reúne para discutir acerca de los tipos de interés, actualmente en el 18 %. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- El cantante británico Ed Sheeran lanza su octavo disco de estudio: ‘Play’.

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en julio del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- La diseñadora española Teresa Helbig presenta en Nueva York su nueva colección ANGELSEY SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York con una exposición inmersiva. (Texto) (Foto)

14:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El general de las Fuerzas Militares de COlombia, almirante Francisco Cubides, comparece en rueda de prensa en Washington para hacer balance de su visita oficial en Estados Unidos. (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Presentación de la marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepcion, en la Semana de la Moda de Nueva York

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con un nuevo modelos de zapatillas deportivas o asistir a un tribunal para ver el juicio a algún famoso. Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CIENCIA.- Las autoridades de Panamá inauguran el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA VACUNAS.- Panamá inaugura el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB), una instalación pionera concebida para cubrir de Centroamérica y el Caribe en este campo científico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- IBEROAMÉRICA EMPRESAS.- La Universidad Internacional de Florida (FIU) presenta el ‘Índice de Burocracia 2025’ que España lideró en 2024, mientras México y Brasil fueron los menos burocráticos (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles. (Texto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Desfile de la marca Campillo, del diseñador mexicano Patricio Campillo, en la Semana de la Moda de Nueva York.

Santo Domingo.- R.DOMINICANA MINERÍA.- A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la provincia de Barahona, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de Larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se puede encontrar en la República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ARTE.- Se lanza en Uruguay el Festival Internacional de Artes Escénicas de este año, que contará con compañías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Francia y en esta oportunidad tendrá a España como invitado especial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRENSA.- Seis meses después del disparo de un agente de la seguridad del Estado argentino que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, durante una protesta en Buenos Aires, el fotoperiodista sufre graves secuelas tras siete intervenciones quirúrgicas, mientras su familia pide justicia y denuncia que el Gobierno de Javier Milei miente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO VIVIENDA.- Decenas de familias viven carencias y peligros en las calles de la Ciudad de México tras ser desalojadas de inmuebles que hasta hace unos días eran sus hogares (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA UNIVERSIDADES.- Las universidades públicas argentinas realizan este viernes una huelga, acompañada por una marcha de sus trabajadores, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que dispone mayores fondos estatales para la educación pública superior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Johannesburgo.- G20 TURISMO.- Los ministros de Turismo del G20 se reúnen bajo la presidencia sudafricana para ultimar un plan de acción destinado a impulsar el desarrollo del turismo sostenible entre los países miembros. (Texto)

