Temas del día de EFE Internacional del 12 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

8 minutos

EEUU TIROTEO

Washington – Las autoridades estadounidenses anunciaron este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, un varón de 22 años identificado como Tyler Robinson, al que un familiar entregó a las autoridades después de que admitiera el crimen cometido el pasado miércoles en Utah.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la Policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría «confesado o insinuado» ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson para asesinar al activista conservador estadounidense Charlie Kirk contenían mensajes como ‘Oye, fascista’ y ‘Bella Ciao’, informaron este viernes las autoridades.

(Texto)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Partidos de izquierda y grupos de la sociedad civil de Brasil organizan actos en varias ciudades para celebrar la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por liderar un golpe de Estado, mientras la defensa del líder de la extrema derecha empieza a preparar su recurso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Tras la condena a 27 años que el Supremo dictó este jueves por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la ultraderecha se aferra ahora a la «esperanza» de más sanciones de EE.UU. al país o a una polémica e improbable amnistía que libre a su líder de la cárcel.

(Texto)

– La derecha de Brasil ya se articula para buscar a un candidato para las elecciones de 2026 tras la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado por liderar un golpe de Estado.

(Texto) (Foto)

– La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch consideró este viernes «histórica» la condena a 27 años de prisión dictada por la Corte Suprema contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo y como una demostración de que nadie está por encima de la ley.

(Texto)

– ¿Qué va a hacer Estados Unidos?: El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, ha advertido que responderá a lo que denomina «caza de brujas» contra Bolsonaro, mientras que el presidente de ese país, Donald Trump, se ha declarado «sorprendido» por la condena.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Los ejércitos ruso y bielorruso pusieron este viernes en alerta al flanco oriental de la OTAN al comenzar las maniobras estratégicas Západ-2025, que obligaron a Polonia a desplegar decenas de miles de tropas en la frontera con Bielorrusia.

(Texto) (Foto)

– Ucrania observa con cautela los ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos, en medio de informes sobre la continua expansión de la infraestructura militar en ese país y casos cada vez más frecuentes de drones rusos que utilizan su espacio aéreo durante los ataques masivos.

(Texto)

– Uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco cayó en Piotrków Trybunalski, a solo 200 kilómetros de la frontera alemana, tras penetrar casi 300 kilómetros en territorio de la OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Por Miguel Ángel Gayo Macías

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Alemania convocó este viernes al embajador ruso en un gesto diplomático para mostrar que Berlín ve como algo «peligroso» e «inaceptable» la violación el miércoles del espacio aéreo polaco por drones de Rusia.

(Texto)

– Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles.

(Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La presión militar israelí sobre la ciudad de Gaza crece en busca del desplazamiento forzoso de su población hacia el sur, entre constantes bombardeos y demoliciones, mientras aún no han trascendido cifras de movilizaciones masivas entre las en torno a un millón de personas que se refugian en la capital de la Franja.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este sábado a Israel para abordar la guerra de Gaza y expresar su rechazo al reconocimiento del Estado palestino que varios países preparan para la próxima Asamblea General de la ONU, anunció este viernes su oficina.

(Texto)

– Francia celebró la adopción este viernes por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una amplia mayoría de 142 Estados, de la resolución que respalda la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados, de Israel y Palestina, elaborada por Francia y Arabia Saudí, que traza «un camino irreversible hacia la paz».

(Texto)

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal puso fin este viernes a varios días de incertidumbre política tras las protestas que forzaron la dimisión del ex primer ministro K.P. Sharma Oli, con la designación de la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como jefa del Gobierno interino, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

– Nepal asistió este viernes a un hecho inédito con la jura de Sushila Karki como primera ministra interina, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo, en una ceremonia transmitida en directo que reflejó el giro político provocado por semanas de protestas juveniles.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado también una panorámica: Desde Nepal hasta Indonesia, pasando por Bangladés y Sri Lanka, los jóvenes asiáticos han reaccionado con furia a sistemas marcados por la corrupción y las desigualdades y han protagonizado protestas que han llegado a derribar gobiernos).

GUERRA COMERCIAL

Pekín – El Ministerio de Comercio de China confirmó este viernes que el vice primer ministro He Lifeng encabezará del 14 al 17 de septiembre la delegación china que se reunirá en Madrid con representantes de Estados Unidos, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

(Texto)

(Se han enviado unas claves sobre el punto en que se encuentran las negociaciones comerciales entre las dos grandes potencias. así como documentación sobre TikTok, una de los asuntos que se van a abordar)

EEUU INMIGRACIÓN

Seúl – El avión con los 316 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) aterrizó este viernes en Corea del Sur, tras un episodio que ha generado malestar público y dudas en las futuras inversiones del país asiático en el norteamericano.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se reúne este viernes en Seúl con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun.

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul – El juicio por supuesta falsedad documental contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo por acusaciones de corrupción, arrancó este viernes en la prisión de Silivri, en Estambul, donde el socialdemócrata está en prisión preventiva desde marzo.

(Texto)

EEUU MODA

Nueva York – La española Teresa Helbig reinterpreta en su nueva colección el estrambótico universo de Henry Cyril Paget, quinto marqués de Anglesey, que a finales del siglo XIX rompió las convenciones de su tiempo al vestir con túnicas recubiertas de joyas y coronas con alas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ARTE

Nueva York – En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con un nuevo modelos de zapatillas deportivas o asistir a un tribunal para ver el juicio a algún famoso. Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245