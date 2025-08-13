Temas del día de EFE Internacional del 13 de agosto de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Berlín.- Varios líderes europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia y Polonia) se reúnen de manera virtual con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, y posteriormente con el de Estados Unidos, Donald Trump, a quien expondrán su punto de vista sobre la guerra de Ucrania antes de la cumbre que va a mantener el próximo viernes en Alaska esté último y su colega ruso, Vladimir Putin.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con «graves consecuencias» si su homónimo ruso, Vladímir Putin, no frena la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos tendrán el viernes en Alaska.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles que si la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

– El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este miércoles que ahora existe una oportunidad «viable» de lograr un alto el fuego entre Ucrania y Rusia gracias al trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a la reunión prevista este viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

– El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, que ha pedido no caer en el engaño de Rusia, ha viajado a Berlín para participar desde allí en la reunión junto al canciller federal, Friedich Merz.

– Rusia tachó de «política y prácticamente insignificantes» los contactos solicitados por los líderes europeos en vísperas de la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de influir en la posición del último.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus constantes ataques contra la Franja de Gaza mientras prepara su plan de conquista para la ciudad de Gaza, del que no han trascendido apenas detalles, cuando el grupo islamista Hamás se encuentra en El Cairo para abordar una nueva propuesta de los mediadores para un alto el fuego.

-El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó este miércoles de «suicida» la solución de dos Estados -uno israelí y otro palestino- propuesta reiteradamente por la comunidad internacional para poner fin al conflicto en Gaza, que se prolonga desde hace casi dos años.

— Una delegación del grupo islamista Hamás trasladó este miércoles en una reunión en El Cairo al jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, su deseo de «reanudar rápidamente» las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

– En los últimos días, los cada vez más intensos bombardeos de Israel contra la ciudad de Gaza, en el marco de la expansión de sus operaciones en la capital, dispararon el número de muertos hasta septuplicarlos, según los datos compartidos por el Ministerio de Sanidad gazatí con EFE

EUROPA CALOR

Redacción Medioambiente – Europa sigue bajo los efectos de una potente ola de calor que en el sur del continente viene acompañado con una multiplicación de incendios forestales que han afectado, sobre todo, a España, Portugal, los Balcanes y Grecia, país este en el que se han declarado más de 150 incendios en las últimas 24 horas.

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Las negociaciones para reducir la contaminación de plásticos en el mundo entran en sus últimas 48 horas, con dos grupos de países con posiciones opuestas, pues mientras unos quieren un tratado que limite la producción y sea legalmente vinculante, otros -que producen petróleo y tienen importantes industrias vinculadas al plástico- no aceptan ni límites ni compromisos.

– Una arrolladora mayoría de países y la sociedad civil manifestaron este miércoles decepción y rechazo a la nueva versión del tratado global contra la contaminación de plásticos que se ha presentado en las negociaciones, que deben concluir mañana en Ginebra, y del que se han retirado elementos que molestaban a un grupo de países petroleros y a su industria petroquímica.

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – Jimmy Cherizier, alias Barbecue, por quien Estados Unidos elevó esta semana la recompensa hasta los cinco millones de dólares, es el más notorio líder de las bandas armadas en Haití, donde han desencadenado el caos con miles de muertos, lo que ha provocado que el país se encuentre, una vez más, en estado de emergencia. Por Milfort Milo

R.UNIDO EE.UU

Londres – El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que está de vacaciones con su familia en la zona inglesa conocida como Cotswolds, visita a los militares estadounidenses que están la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica de Fairford, en el condado de Gloucestershire (oeste de Inglaterra)

COLOMBIA ATENTADO

Bogotá – Los colombianos despiden con un funeral solemne en la Catedral Primada de Bogotá al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado en Bogotá.

– El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este miércoles que el mandatario, Gustavo Petro, instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a cuatro días de las elecciones generales, con las encuestas recientes ubicando a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga en los primeros lugares.

– El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo este miércoles que si el voto nulo se impone este 17 de agosto, entonces «Evo ganó las elecciones» generales en Bolivia ya que, a su juicio, no hay ningún candidato que represente «al pueblo boliviano».

-El diputado opositor Alberto Astorga vistió este lunes de reo a un busto del expresidente de Bolivia Evo Morales situado en el Parlamento, como símbolo de su detención en caso de que en las elecciones generales del próximo domingo resulte vencedora una fuerza contraria al oficialismo.

MÉXICO NARCOTRÁFICO

Ciudad de México – El Gobierno de México da los detalles sobre los 26 reos trasladados a Estados Unidos, todos ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales de tráfico de drogas, quienes se suman a los 29 narcotraficantes trasladados en febrero pasado a aquel país.

– Estados Unidos sancionó este miércoles a cuatro personas y a trece empresas mexicanas vinculadas a una red criminal liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses con propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta (México).

INDIA PERROS

Nueva Delhi- Un barrio entero quedó en silencio en la India cuando, a finales de 2023, un bebé de siete meses fue atacado por un perro callejero en Noida, una ciudad satélite de Nueva Delhi. El animal lo derribó en segundos y, pese a los intentos desesperados de los vecinos, el pequeño murió antes de llegar al hospital. Por Lucía Goñi

ESPECIALES

– Se publicará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– La Agencia EFE enviará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

